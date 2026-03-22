Ryan Gosling salva l’universo (e il cinema)

Apri gli occhi e non hai idea di dove ti trovi, né di come ci sei arrivato. Hai dormito così a lungo che quando provi ad alzarti le gambe non rispondono; finisci per contorcerti sul pavimento come un verme. La tua barba ha raggiunto una lunghezza tale da poter scrivere un manifesto nei boschi. Poiché tutti quelli che erano con te ora sono morti, ti rendi subito conto di essere completamente solo. Guardando fuori dalla finestra, cerchi di usare il sole come punto di riferimento. Poi ti rendi conto che non è il “nostro” sole. Non pensi che le cose possano peggiorare. E invece sì. Perché presto diventa evidente che, dopo essere stato strappato da un sonno profondo, ora ti trovi nello spazio profondo, a molti anni luce da casa. Non sono un astronauta, esclami, nonostante ti trovi su un’astronave che sta sfrecciando attraverso la galassia. Questo è tecnicamente vero (nonostante tu abbia interpretato Neil Armstrong in un biopic, ma stiamo correndo troppo). Non sei un astronauta. Sei semplicemente l’unica cosa che si frappone tra la sopravvivenza dell’umanità e la sua estinzione.

Questo è l’inizio di L’ultima missione – Project Hail Mary (nelle sale dal 19 marzo), un brusco risveglio che funge anche da introduzione all’eroe con cui trascorreremo le prossime due ore e mezza. Ma in realtà non abbiamo bisogno di presentazioni. Il riluttante viaggiatore interstellare è interpretato da Ryan Gosling, e già abbiamo la sensazione di conoscerlo. Gosling è l’idolo del cinema con il mento squadrato e il senso dell’umorismo malizioso, l’eroe di prima categoria che non si prende troppo sul serio, l’uomo che vorrebbe essere Ken. Il ragazzo ha salvato il jazz, per l’amor di Dio, quindi salvare l’universo dovrebbe essere un gioco da ragazzi, giusto?

A questo punto della storia del cinema, quasi nessuno ha bisogno di spiegare come funziona il potere delle star del cinema, così come non abbiamo bisogno di ricordare che, nell’anno del Signore 2026, esse rimangono un bene prezioso. Ma sono pochi gli attori in grado di reggere sulle loro spalle muscolose il peso di un blockbuster fantascientifico, e ancor meno quelli in grado di mescolare concetti complessi di meraviglia esistenziale e riflessioni sincere sul nostro posto nell’universo, stimolare l’adrenalina del pubblico e solleticarne il senso dell’umorismo, il tutto attraverso una commedia che vede protagonisti due amici di specie diverse. Il fatto stesso che un film così rétro sia stato realizzato è un mistero che avrebbe sconcertato Carl Sagan, anche se è stato diretto da una coppia di registi del calibro di Phil Lord e Christopher Miller (The LEGO Movie) e sceneggiato da Drew Goddard, già autore della sceneggiatura di Sopravvissuto – The Martian, che ha adattato ancora una volta un libro di Andy Weir. Siamo in un territorio raro, paragonabile all’avvistamento di una cometa.

L'ultima Missione: Project Hail Mary - Da Marzo al cinema - Trailer 1

Guarda questo video su YouTube

Eppure, nel suo protagonista, Project Hail Mary ha trovato qualcuno in grado di far funzionare davvero tutto questo. Gosling riesce davvero a convincerci che un uomo comune possa trovarsi catapultato in circostanze straordinarie, continuando a sedurci con il suo fascino old school, e contribuisce a dare vita all’idea che sia ancora possibile realizzare un film in stile Spielberg anni ’80 che non sacrifichi l’intelligenza o l’empatia. Questa missione ruota necessariamente attorno a lui, ma Gosling dimostra perché si è guadagnato il diritto di essere al centro di tutto.

Il suo personaggio si chiama Ryland Grace, ma cercate di passare oltre il suo cognome fortemente simbolico. Era uno scienziato molto stimato, fino a quando non ha pubblicato un articolo in cui sosteneva che l’acqua non è necessaria per sostenere la vita su altri pianeti. Improvvisamente, Grace è diventato persona non grata tra i suoi colleghi. Ora insegna scienze in una scuola media pubblica, dove i suoi studenti sembrano tutti preoccupati per le notizie riguardanti il nostro sole. È vero che i “punti spaziali” stanno divorando l’enorme sfera di plasma che sostiene il nostro pianeta? Sì, risponde il signor Grace, esiste una cosa chiamata Linea di Petrovia che preoccupa la gente per una possibile estinzione. Ma abbiamo almeno trent’anni per capirlo, ricorda loro. E le menti più brillanti del mondo stanno lavorando alacremente per trovare una soluzione.

Spoiler: le menti più brillanti del mondo non hanno idea di cosa stia succedendo. Hanno ristretto il campo a un virus spaziale che forma una linea tra il sole e Venere. Il motivo per cui diverse stelle, compresa quella grande che ci dà la vita, sono infette e forse morenti li lascia tutti perplessi. Da qui l’improvvisa apparizione di Eva Stratt (Sandra Hüller di Anatomia di una caduta) alla porta di Grace. La donna è a capo di un’organizzazione internazionale dedicata alla risoluzione di questa crisi. Il suo articolo ha incuriosito molti dei responsabili. Potrebbe accompagnarla su una remota portaerei in mezzo al nulla e aiutarli a capire cosa diavolo sta succedendo? Non fatevi ingannare dal fatto che questa “richiesta” sia formulata sotto forma di domanda. È più simile a un ordine diretto.

Il modo in cui Grace passa dalla sua tranquilla vita di insegnante di chimica al ritrovarsi da solo in un’astronave appena a sud di Nettuno è qualcosa su cui Project Hail Mary continua a tornare, costruendo lentamente la sua complicata trama una vignetta alla volta. Se Lord e Miller avessero reso questi episodi narrativi sulla Terra l’evento principale, avresti comunque ottenuto un gran risultato, vedi le scene con Gosling e Lionel Boyce, il tranquillo MVP di The Bear, che inseguono microbi in un laboratorio, o quelle in cui Hüller sfrutta al massimo il suo atteggiamento freddo e teutonico da amministratrice, o ancora una serata di karaoke con Sign of the Times di Harry Styles. Proprio come in The Martian, c’è un’attenzione particolare, per non dire un profondo apprezzamento, per il metodo scientifico e la necessità di ragionare con il cervello. Questo film è una vera difesa della scienza. Dato il palese disprezzo dell’attuale amministrazione per tali approcci intellettuali, questo rispetto colloca il film nella categoria dell’evasione.

Eppure Project Hail Mary è, per molti versi, un film a due mani, dove una delle mani è una costruzione in CGI. I compagni di Grace, un pilota e un ingegnere, sono morti durante la fase di ibernazione del viaggio. Nella prima metà del film, seguiamo principalmente un Gosling in stile Gravity che monologa durante il suo viaggio in solitaria, con qualche deviazione occasionale nel suo passato sulla terraferma. (Prendendo spunto da quel precedente sci-fi con George Clooney, il film presenta una visione incredibilmente realistica dello spazio che sembra inquietante, sbalorditiva e spietata: un’ultima frontiera con enfasi sul termine “ultima”). Solo quando incontra un’altra navicella, il suo isolamento viene interrotto. Alla fine viene stabilito il primo contatto e, grazie a un software di traduzione davvero universale, viene instaurata la comunicazione. Nell’universo esiste altra vita, sotto forma di un cumulo di rocce senzienti alto un metro. Grace gli dà un nome: Rocky, ovviamente.

Il pianeta di Rocky sembra trovarsi nella stessa situazione del nostro, e anche lui è stato reclutato per scoprire perché una sola stella sia stata risparmiata dalla condanna a morte. Anche il suo equipaggio non è sopravvissuto al viaggio. Grace e Rocky si uniscono in nome della solidarietà interstellare. E non stavamo scherzando quando abbiamo detto che questo è un film in stile spielberghiano, poiché queste scene si basano fortemente sulla capacità dei registi di trovare stupore nei momenti banali e in quelli veramente meravigliosi che coinvolgono personaggi extraterrestri. Doppiato in originale da James Ortiz, Rocky è composto da massi spaziali mischiati tra loro – pensate a Korg di Thor: Ragnarok, ma dotato della simpatia di E.T. – eppure sembra in carne e ossa come fosse il suo nuovo migliore amico Homo sapiens. Si potrebbe quasi dimenticare di stare guardando Gosling recitare contro un alieno generato al computer.

Tranne che Gosling sta davvero recitando queste scene contro un effetto speciale, anche se di prim’ordine, e questo è solo un altro grado di difficoltà che il tre volte candidato all’Oscar deve affrontare. E come un campione di parkour, riesce a saltare, scivolare e rimbalzare abilmente su tutto ciò che il film gli lancia contro. Commedia dell’assurdo, sentimentalismo smaccato, sopravvivenza ricca di azione, dramma di vita o di morte, filosofeggiamenti che fanno riflettere, necessità di legare con un compagno ultraterreno tra le macerie: lui riesce a gestire tutto. Anche quando si percepisce che Lord, Miller e Goddard iniziano a spingere pesantemente sulla bilancia delle emozioni, Gosling sa come evitare che le cose scivolino nel sentimentalismo e nel melodramma.

La star è senza dubbio il motivo per cui Amazon ha finanziato il budget hollywoodiano del film, oltre al fatto che il fondatore dell’azienda ama tutto ciò che è in grado di catapultare il cittadino medio nella stratosfera. Ma attenzione, salvare l’universo non è economico. E nemmeno salvare un certo tipo di film: quello che capisce che lo spettacolo deve essere al servizio della storia e non viceversa, che sa evocare un tipo di alchimia che ispira un senso di fiducia nella magia del grande schermo, che corteggia il pubblico mainstream senza abbassarsi al minimo comune denominatore per conquistarlo. Il tipo di film che non considera la pop art un ossimoro. Questo è ciò che Gosling e il team creativo dietro Project Hail Mary stanno cercando di fare. Il titolo del film è anche la sua descrizione. E il fatto che ci siano quasi riusciti è sufficiente per farti sentire come se anche tu fossi stato risvegliato da un lungo e profondo sonno in cui eri costretto ad accontentarti di grandi e rumorosi spettacoli cinematografici che dimenticavano che in tutto questo dovrebbe esserci un fattore umano. Svegliatevi, gente. Qui c’è qualcosa da vedere davvero.

Da Rolling Stone US