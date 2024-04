Il miglior Muccino? Probabilmente no, ma un film sincero e sentito come la prova del suo protagonista. Russell Crowe veniva da anni accidentati: gli sfottò per la sua performance canora in Les misérables, il pastiche/pasticcio Noah di Darren Aronofsky e il flop della sua opera prima da regista The Water Diviner). E Gabriele nostro gli offre un personaggio in cui finalmente può tornare a far vibrare le sue corde. Col risultato che, in qualche modo, si “salvano” a vicenda.



Foto: 01 Distribution