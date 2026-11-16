Robert Pattinson non è un Bond “nuovo”, ma potrebbe essere un ottimo Bond

Robert Pattinson è il nuovo James Bond, e non è nuovo affatto. Il che segna la prima vera novità nel canone Bond. Dopo mesi in cui si sono fatti i nomi di mezzo nuovo star-system inglese, viene scelto uno che star lo è già, in controtendenza con quella che era stata finora la ricerca dei vari 007.

Personalmente, anche se ho smesso di guardare Slow Horses dopo la seconda stagione (lo so: ma quante serie ci sono, e quanto poco tempo abbiamo), tifavo per Jack Lowden. Mi sembrava il buon compromesso fra britishness, notorietà ancora relativa, mix di ruvidità popolare e aria sufficientemente “aristo”. Ma forse era troppo biondo per seguire un Bond biondo.

Scartati, come hanno indicato le cronache degli ultimi giorni, Callum Turner (troppo “marito di”?), Nicholas Hoult (troppo babyface?), Harry Styles (troppo Harry Styles?), e con Josh O’Connor che, dice il Daily Mail, ha deciso da solo che per lui Miss Italia finiva lì (ma dobbiamo fidarci del Daily Mail?), Pattinson è la scelta che unisce il mondo del futuro regista Denis Villeneuve (lo ha appena diretto in Dune – Parte tre, nelle sale a dicembre) e un’idea di cinema “largo” che, per esistere, deve ancora puntare alle grandi saghe, ripensandole – se non minandole – dall’interno.

In questo senso, Pattinson fa un ritorno nel mainstream (previo Batman) piuttosto esemplare, o forse inedito. Ha fatto dimenticare, negli anni, l’essere partito appunto da saghe come, in misura minore, Harry Potter e, in misura máxima, Twilight (fino a qualche anno fa – ricordo un Festival di Cannes passato – quel vampiro lì non glielo potevi nemmeno nominare) e ha scelto di lavorare con autori grandi o laterali, veterani o giovani, ma comunque fuori da quella che poteva essere la traiettoria di un giovane partito come heartth-Rob (scusate).

David Cronenberg, Robert Eggers, Claire Denis, David Michôd, i fratelli Safdie, fino, più di recente, a Lynne Ramsay e Bong Joon-ho. Rolling Stone US l’ha definito, con una certa esattezza, il movie weirdo (non previsto) di questo tempo: non una parabola scontata, per uno con quelle fattezze e con quel curriculum (almeno all’inizio).

Nel frattempo infilava un Nolan (Tenet) e appunto Bruce Wayne, ma sempre in chiave anti-pop. Il 2026 è l’anno che definisce la sua strategia, se una strategia c’è stata (c’è stata): prima The Drama, rom-com al contrario che viene idealmente dall’Europa (il regista è il danese Kristoffer Borgli), l’Odissea sempre di Nolan che è il blockbuster anti-Marvel (per capirci) che titilla anche i professoroni, e Primetime, Oscar-vehicle (dopo la nomina a nuovo agente al servizio segreto di Sua Maestà, le possibilità di candidatura si fanno ancora più pesanti) diretto dal regista di cui oggi tutti parlano, Lance Oppenheim (in coppia con Nathan Fielder ha diretto quest’anno anche il doc-fenomeno You Can See Everything: esce a fine mese, ne parlerò fra qualche giorno).

Bond è il ritorno al mainstream ma alle sue condizioni, con un autore che ha riscritto il canone della sci-fi (vincerà anche lui il sospiratissimo Oscar, l’anno prossimo?) e dopo aver fatto capire chiaramente, di film in film, di autore in autore: non sono quello che credevate all’inizio.

Finora gli attori scelti per interpretare Bond sono stati esordienti o quasi, sconosciuti o quasi, lateralissimi o quasi, poi diventati (chi più chi meno) leggenda. Pattinson ha evitato da subito di diventare leggenda, per quanto lo si possa essere oggi, ed è scappato. Ma famosissimo lo è già. Non è un Bond nuovo, dicevo all’inizio. Ma anche per questo potrebbe essere un ottimo Bond.