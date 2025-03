Robert Pattinson è il più grande movie weirdo del XXI secolo

Non c’è bisogno di essere un insider di Hollywood per riconoscere che far parte dell’ultimo progetto di uno sceneggiatore e regista di fama mondiale, reduce da un enorme successo di critica e di pubblico che ha vinto l’Oscar, è una mossa intelligente per un attore. Tuttavia, la maggior parte delle star di prima grandezza non avrebbe accettato di interpretare il protagonista di Mickey 17 di Bong Joon-ho.

La sinossi in breve: nel futuro, i progressi tecnologici ci hanno dato la possibilità di creare duplicati umani. È vietato sulla Terra, ma perfettamente legale nel regno dell’esplorazione spaziale. Un ragazzo stupido di nome Mickey Barnes si iscrive al programma per sfuggire agli strozzini e passa i quattro anni successivi a essere usato come cavia da laboratorio per testare virus, esposizione alle radiazioni cosmiche e altre minacce fataliste. Dopo la morte di un vecchio Mickey, ne viene sputato fuori uno nuovo a grandezza naturale in stile stampante 3D. Così, quando la diciassettesima versione del nostro viene data per morta durante una missione su un pianeta ghiacciato, ne viene creata una diciottesima. Ma Mickey 17 non è morto…

Il tono è distopico e slapstick, come se fosse un film di Harold Lloyd scritto da Philip K. Dick, e la star protagonista interpreta sia uno stupido che uno psicopatico, a volte entrambi nella stessa inquadratura. Si può immaginare che la maggior parte dei divi pretenda qualche scena con un Mickey eroico, coraggioso, nobile. Non Robert Pattinson. Non è azzardato pensare che l’attore 38enne con gli occhi da rubacuori e la faccia da matinée-idol abbia chiesto che le cose fossero ancora più sciocche, ripugnanti e bizzarre. Mickey potrebbe forse parlare con un tono nasale? O fingere di essere un Willy il Coyote in carne e ossa che è stato appena colpito in testa da una tempesta di incudini? Già che ci siamo: potrebbe sfoggiare anche una brutta cicatrice per l’ultimo terzo del film?

Mickey 17 | Trailer Ufficiale

Pattinson è entrato da poco più di un decennio nella sua fase “Make It Super Weird”, e noi siamo migliori per questo. L’ex ventenne rubacuori potrebbe seguire la strada tracciata da Brad Pitt, Johnny Depp e altri adoni che hanno puntato la loro carriera su scelte anticonvenzionali ed estreme (vedi L’esercito delle 12 scimmie o Edward mani di forbice). Ma lui ha probabilmente fatto fruttare questo modello ancora meglio dei suoi predecessori. Pattinson avrebbe potuto essere solo un altro bel faccino che interpreta varianti di ragazzi tristi che si struggono per le loro innamorate e salvano la situazione. Invece ha messo al primo posto l’eccentrico che è in lui, inseguendo i registi di culto piuttosto che i blockbuster degli Studios, ed è emerso come una delle star cinematografiche più interessanti del XXI secolo.

Non si tratta di una svolta completa di 180 gradi: i veri esperti sanno che Pattinson ha interpretato un Salvador Dalí sessualmente ambiguo e auto-abusivo in Little Ashes del 2008, realizzato poco prima che Twilight lo trasformasse in un sex symbol praticamente da un giorno all’altro. Ma la popolarità della saga YA e il ruolo di Edward Cullen, un succhiasangue malato d’amore la cui sensibilità cupa lo ha reso un’attrazione per i goth da centri commerciali e per le adolescenti lunatiche, hanno minacciato di trasformarlo in poco più che il fidanzato del mese su Internet. Alcuni tentativi di interpretare ruoli da protagonista tradizionali al di fuori del franchise, come quello di sognatore dell’università di New York in Remember Me (2010) e di veterinario del circo in Come l’acqua per gli elefanti (2011), non gli hanno giovato, proprio come i tabloid, che hanno trattato la sua storia d’amore con la co-star di Twilight Kristen Stewart come una soap opera.

Ma Pattinson ha iniziato di proposito ad allontanarsi dalle aspettative da star del cinema che lo circondavano e a cercare progetti bizzarri, tanto più d’autore e meno commerciali quanto meglio. Si potrebbe pensare che David Cronenberg abbia inseguito l’attore per assicurarsi i finanziamenti per il suo adattamento di Don DeLillo, Cosmopolis (2012), ma Pattinson stava praticamente implorando di lavorare con la leggenda del body-horror per quasi nulla. Invece di cercare di diventare il nuovo Mad Max, ha girato il cupo thriller postapocalittico The Rover (2014), dove interpretava il cattivo. Molto prima che Brady Corbet diventasse il salvatore del cinema vecchio formato con The Brutalist e che i fratelli Safdie fossero degli habitué dei red-carpet, Pattinson ha lavorato con entrambi rispettivamente in The Childhood of a Leader – L’infanzia di un capo (2015) e Good Time (2017). Ha cercato i Safdie dopo aver visto un singolo fotogramma (!) di uno dei loro film e ha pensato: “Sì, questi ragazzi sembrano molto preparati. Facciamo qualcosa insieme”.

Queste scelte di campo sono continuate, sia che si trattasse di fantascienza esistenziale (High Life di Claire Denis) o di desiderio di sirene e di perdere la testa (The Lighthouse di Robert Eggers). Anche quando si è spinto in un territorio più favorevole al botteghino, come nel caso di Tenet di Christopher Nolan, i ruoli che Pattinson ha scelto erano così gloriosamente contraddittori e “sbagliati” da sembrare in qualche modo giusti. Quando alla fine ha ceduto alla tentazione di interpretare un supereroe, Pattinson aveva incorporato la sua strana vibe nel suo personaggio sullo schermo così profondamente che è riuscito a far sembrare Batman un pazzo. Si tratta di una delle interpretazioni più stravaganti di sempre di un personaggio della cultura pop. La maggior parte delle star riduce le asperità per ruoli così ben pagati. Pattinson ha fatto il contrario. È riuscito a far diventare i film mainstream dei midnight screening.

Con Mickey 17, Pattinson raddoppia (letteralmente) i tocchi di follia e dà al titolo che segue Parasite di Bong un vero senso di imprevedibile e innegabile follia. È il tipo di svolta che ti fa immaginare gli attori più giovani desiderosi di issare la propria bandiera freak ancora più in alto. Un tempo era destinato a essere la novità assoluta, a far impazzire gli ormoni fino a quando non sarebbe arrivato il prossimo tizio da sballo. Invece Pattinson ha costruito una carriera affascinante seguendo i suoi istinti stravaganti. Che non si allontani mai dal sentiero battuto.

Da Rolling Stone US