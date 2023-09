¡Que viva Gael García Bernal!

«Credo ciecamente nella natura, nella verità e nell'immaginazione. Credo nel sangue, nella vita, nelle parole e nelle motivazioni». Basti soltanto questa frase a raccontare Gael García Bernal. E quel temperamento passionale e indomito, che sullo schermo si trasforma in un magnetismo e in una sensualità senza pari. Nato a Guadalajara da due attori teatrali messicani politicamente impegnati, Gael fin da ragazzino ne seguì l’inclinazione, portando la denuncia politica e l’impegno sociale anche in molti dei suoi film. Inteprete-simbolo del nuovo cinema messicano (da Iñárritu a Cuarón) è riuscito a diventare una star internazionale senza mai perdere radici e convinzione. Per l’uscita di Cassandro, il suo nuovo film sull’icona arcobaleno del wrestling messicano, abbiamo stilato il suo best of.



Foto: Loic Venance/AFP via Getty Images