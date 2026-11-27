Avrei mille spunti, offerti dal film stesso, per parlare di You Can See Everything (in anteprima al Torino Film Festival ora in corso, nelle sale come evento speciale con I Wonder Pictures il 27, 28 e 29 novembre), e invece comincerò da Chiara Ferragni. Quando, alla fine del documentario (parola grossa) di Netflix, si vede che il luogo da cui Ferragni parla non è né casa sua né un ufficio ma solo un set allestito in un teatro di posa, chi ha visto il documentario (parola per alcuni impropria, ma per altri motivi) di Nathan Fielder e Lance Oppenheim pensa: ma allora in fondo il punto è lo stesso! È tutta una riflessione su cos’è la verità e cosa la sua manipolazione! È un lavoro sul meta del meta del meta! Soltanto con esiti un po’ diversi.

Chiara avrebbe potuto essere il YCSE italiano, e invece è un (comprensibile) mezzo per il soggetto ritratto per farsi di nuovo voler bene dal pubblico; YCSE avrebbe voluto essere il Chiara americano, almeno nelle intenzioni di quest’altro soggetto ritratto, e invece è diventato un oggetto non identificato né identificabile, che riparametra il significato di cinéma vérité in questo tempo audiovisivamente così frammentato, e forse in assoluto.

Elizabeth Holmes e il di lei marito Billy Evans hanno avvicinato A24, lo studio indie che piace alla gente che piace (ma, evidentemente, pure a quella che non piace), sperando forse in un riposizionamento d’immagine. L’imprenditrice sanitario-tech, inventrice soi-disant di un aggeggio che avrebbe rivoluzionato le analisi del sangue, first female self-made billionaire, icona femminista e tante altre cose che erano piaciute moltissimo all’America prima, era diventata il nemico pubblico n. 1 d’America dopo; era stata processata per truffa, quindi condannata, e in quel momento (primavera 2023) prossima a entrare in carcere per scontare la sua pena.

Ma a YCSE non interessa tanto il caso in sé, dibattuto in lungo e in largo negli Stati Uniti (podcast, libri, articoli, una miniserie vincitrice di Emmy, eccetera) e qui liquidato giusto con qualche cartello iniziale. Certo, è rilevante ai fini del racconto, ma si capisce molto presto che non è quello il fuoco del film. Tanto che la domanda iniziale presto si sposta, leggermente ma sostanzialmente. Non è più: che cosa voleva guadagnare Holmes da questa operazione? Piuttosto: che cosa i due registi vedevano in questo soggetto per, di fatto, fregarsene quasi subito e fare tutt’altro?

Se conoscete il lavoro di Fielder (Nathan for You, The Rehearsal, The Curse), sapete quant’è sottile per lui il confine tra la realtà e la sua rappresentazione (anche la rappresentazione di sé stesso, sempre in scena: anche qui). Se avete visto qualcosa di Oppenheim (i corti, il doc Some Kind of Heaven, il primo lungo di finzione – per modo di dire – Primetime con Robert Pattinson all’ultima Venezia), capite che anche per lui è cruciale riflettere su quanto la verità sia influenzata dal modo in cui la vediamo, o da come ce la fanno vedere gli altri.

Dicevo che, relativamente a YCSE, la parola documentario per molti è impropria, al punto che i nerd più nerd di me da mesi dibattono su una questione che simbolicamente dice molto di questo film: sarà candidato agli Oscar come documentario oppure no? Agli Oscar ci arriverà comunque, con un fracco di candidature, ma probabilmente per altre vie e in altre cinquine (si ipotizza: miglior film, regista, montaggio, miglior attrice non protagonista – ma su quest’ultima non approfondisco, chi non sa è meglio che continui a non sapere). Perché la sua natura è ciò che manda in crisi non solo i pipparoli della awards season, ma soprattutto i puristi del linguaggio cinematografico (o quel che ne resta).

Dice Oppenheim che YCSE è il documentario nella forma in cui il documentario è nato: verità ma anche ricostruzione, indagine e interpretazione. Di certo è il film che quest’anno (e non solo) più titilla non solo i cinéphile (splendido il confronto scena-per-scena con Vertigo di Hitchcock: sono pazzi questi dell’internet) riuscendo a valere per i più come puro oggetto d’intrattenimento. E difatti ha fatto più di cento milioni di dollari solo al box office americano.

Perché è vita vera, sì, e un caso true crime (pardon) che ha infiammato cene e social e talk; ma è anche (soprattutto) un thriller, una storia d’amore (!), un ritratto politico dell’America di oggi, un film sul fare cinema, un’opera(zione) inevitabilmente figlia della serialità moderna. È un film che porta a domandare, discutere, pure litigare. È un film che interroga sé stesso sulla sua stessa natura, scoprendo tutte le carte. Non voglio rovinarvi la sorpresa, ma la vera domanda sollevata dal secondo atto è: e se avessimo assistito a una manipolazione da parte di tutti, anche dei registi? Se la verità – prima di tutto quella del cinema – fosse una meta irraggiungibile?

Di YCSE si è scritto tutto, troppo, soprattutto negli Stati Uniti. In Italia il caso è stato meno seguito, forse perché ci indignano di più i pandori, o forse chi lo sa. Cercate di entrare in queste tre ore di viaggio a mente sgombra. Pensavate di aver visto tutto? Sì, finché non sono arrivati gli occhioni di Elizabeth Holmes.