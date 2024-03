Oscar 2024, i nostri pronostici: la miglior attrice protagonista

Da Venezia a buona parte dell’autunno, era in pole position per la statuetta di lead donna. Già nominata due volte sempre come protagonista (per An Education e Una donna promettente), è una favourite dell’Academy che però non riesce mai ad avere la sua vera occasione. Il ruolo di Felicia Montealegre, moglie tutt’altro che naïf del “doppio” Leonard Bernstein (Bradley Cooper), sembrava la parte giusta per il trionfo. E invece…



Foto: Netflix