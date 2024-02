Oscar 2024, i nostri pronostici: la miglior attrice non protagonista

Sarà, come da tradizione, uno dei primi premi annunciati durante la prossima cerimonia degli Oscar, prevista per il 10 marzo come sempre al Kodak Theatre. E anche uno di quelli che non regaleranno molte sorprese: Da’Vine Joy Randolph ha blindato da un pezzo la statuetta per la sua straordinaria prova in The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne, dove veste il grembiule della cuoca del college in cui lavora il prof. Paul Giamatti. Formazione teatrale, tante partecipazioni a film (Dolemite Is My Name, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday) e serie (High Fidelity, Only Murders in the Building, The Idol), sembra arrivato il suo momento. Meritatissimamente.