Oscar 2023, i nostri pronostici: attrice e attore protagonista

Il terzo Oscar per Cate – dopo quelli da supporting per The Aviator e come lead con Blue Jasmine – è assicurato. Così pensavamo tutti a Venezia 79. E in effetti la sua prova in TÁR, dove riesce a rendere più vera del vero una direttrice d’orchestra completamente inventata (dal regista e sceneggiatore Todd Field), è impressionante. Blanchett è davvero “the greatest actor alive”, come si chiedono i nostri colleghi americani? Probabilmente sì, e si merita qualsiasi statuetta. Ma non aveva(mo) considerato l’effetto Everything Everywhere All at Once…