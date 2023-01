Oscar 2023: gli snobbati e le sorprese delle nomination

Dopo essere stata “trombata” nella categoria miglior cortometraggio (non è entrata nemmeno nella shortlist per il minifilm del brano All Too Well, da lei stessa diretto), Taylor Swift viene esclusa pure dalla cinquina delle migliori canzoni originali. Con Carolina, la folk song scritta per il (bruttissimo) melodrammone La ragazza della palude. Dentro invece le colleghe-popstar Rihanna (Lift Me Up, scritta per Black Panther: Wakanda Forever) e Lady Gaga (Hold My Hand, da Top Gun: Maverick). Ma Naatu Naatu, prima canzone da un film hindi (RRR) mai nominata, tallona entrambe…