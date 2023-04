Noi siamo leggenda: Gian Maria Volonté vs Jean-Paul Belmondo

Avrebbero compiuto 90 anni oggi. Entrambi. Insieme. Due attori che più diversi forse non avrebbero potuto essere, ma tutti e due innovatori, liberi, unapologetic. Rappresentanti di un cinema che stava cambiando, che si stava reinventando. Il nostro, Gian Maria Volonté, nato nel western cult by Sergio Leone e diventato poi icona politica come nessun altro collega. Il “gemello” francese, Jean-Paul Belmondo, complice con Godard della rivoluzione Nouvelle Vague e poi pure lui rimasto “sui generi(s)”, nel solco noir-poliziesco che aveva visitato fin dall’inizio. Li abbiamo messi a confronto. E abbiamo raccolto i loro ruoli cult. Morale: due divi nati lo stesso giorno nella nostra epoca potrebbero fare un cinema così grande? Spoiler: no.



Foto: Rino Petrosino/Mondadori via Getty Images; Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images