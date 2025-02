‘Misteri dal profondo’ poteva essere un’originale rom-com, invece è un action sci-fi come mille altri

Da qualche parte, nel profondo delle foreste di una località sconosciuta in Europa, c’è una valle. L’esistenza di questa terra di nessuno è un segreto noto solo a chi ha i più alti nulla osta di sicurezza. Avvolta dalla nebbia e battuta da ripide pareti di roccia, è considerata uno dei luoghi più pericolosi della Terra. Le torri si trovano in cima alle scogliere su entrambi i lati del canyon, una di fronte all’altra. Una ospita il personale militare delle truppe nere dell’Ovest, l’altra quello dell’Est. Per decenni, due soldati solitari sono stati incaricati di sorvegliare questa regione. Alla fine di un mandato ne inizia uno nuovo, e il sangue fresco viene fatto ruotare. La missione non è impedire alla gente di entrare nella presunta terra desolata che si trova sotto la nebbia. Si tratta di impedire che qualsiasi cosa ci sia laggiù venga fuori.

Questo è il briefing che viene dato a un cecchino ex-marine di nome Levi (Miles Teller) quando viene convocato per un incontro con una “spia di alto livello” (Sigourney Weaver) per un lavoro fuori dagli schemi. È un “freelance” da quando ha lasciato il Corpo, e la sua reputazione di tiratore scelto di altissimo livello lo precede. Lei vuole assumerlo per il servizio alla Torre Ovest. Dopo essere stato abbandonato nel bel mezzo del nulla, Levi cammina verso la sua nuova casa sulle colline del… chiamiamolo “Redactedistan”. Levi viene informato dal suo predecessore (Sope Dirisu) e gli viene detto che deve seguire essenzialmente tre regole: non scendere nella gola; distruggere qualsiasi cosa tenti di strisciare o volare verso la cima; e per l’amor di Dio, non comunicare con la sua controparte dall’altra parte dell’abisso!

Ovvero la sua collega cecchina dell’Est. Si tratta di Drasa (Anya Taylor-Joy), una pistolera a noleggio lituana altrettanto agguerrita che si sta nascondendo dopo aver portato a termine un omicidio di alto profilo. È ovvio che attirerà l’attenzione e la curiosità di Levi, e viceversa. È ovvio che i due legheranno per abbattere gli strani umanoidi che tentano di scalare in massa le pareti rocciose, quelli che i precedenti inquilini della torre hanno soprannominato “gli Uomini Vuoti” (un applauso a T.S. Eliot!). È ovvio che sfuggiranno agli ordini e inizieranno a comunicare tra loro, oltre a scatenarsi insieme al ritmo di Blitzkrieg Bop per il compleanno di Drasa, alla cover di O Come All Ye Faithful dei Twisted Sister a Natale e ai loro assoli di batteria su pentole e padelle nei giorni non festivi. Naturalmente si innamoreranno. E naturalmente finiranno entrambi in fondo alla gola, a svelare il mistero di cosa stia succedendo esattamente laggiù.

Misteri dal profondo — Trailer ufficiale | Apple TV+

Commedia romantica che si incontra/scontra con mostri sempre in agguato, Misteri dal profondo (disponibile su Apple TV+) funziona al meglio quando i due protagonisti si guardano con il binocolo, si scambiano battute tramite scarabocchi e lasciano che il loro flirt si trasformi organicamente in qualcosa di più intimo. Il che è inaspettato, visto chi interpreta gli innamorati killer professionisti. Teller è sempre stato un tipo di attore che si rifà al passato, con una freddezza e un atteggiamento da “Tesoro, non mi interessa” che si sposa bene con la sua faccia alla Robert Mitchum. I tipi tutti d’un pezzo gli si addicono.

“Affascinante”, tuttavia, non è una parola che di solito viene in mente quando si ripensa ai suoi ruoli, e le poche volte che i registi sono riusciti a lasciarlo libero – si veda il dramma di James Ponsoldt del 2013 The Spectacular Now, ancora il miglior ruolo di Teller – di solito è per contrastare una sorta di rottura interiore. Taylor-Joy, tuttavia, è il complemento perfetto per la sua rivisitazione del tipo forte e silenzioso, e si può notare come sia il personaggio tormentato che l’attore comincino a scongelarsi in sua presenza. Nemmeno l’accento di lei può attenuare la chimica tra i due.

Una volta che i due si ritrovano a precipitare dalle loro torrette – l’uno per un incidente, l’altro durante un’operazione di ricerca e salvataggio – Misteri dal profondo si trasforma in qualcosa di simile a un normale film d’azione/horror, ed è qui che iniziano i problemi. Il regista Scott Derrickson è un esperto nel fondere l’agghiacciante, il macabro e il sopra le righe, indipendentemente dal fatto che si tratti di fantascienza (il remake del 2008 di Ultimatum alla Terra), di film di supereroi (Doctor Strange) o di virate soprannaturali (Sinister). Le prime apparizioni degli “Uomini Vuoti” non potrebbero essere più inquietanti. Così come alcuni altri terrificanti insetti che il film scatena contro i suoi eroi in fuga (due parole: ragni teschio).

Ma quando si scopre cosa sta realmente accadendo e perché quest’area è stata un segreto così ben custodito, si sente che l’ossigeno viene risucchiato con una velocità allarmante. Le schermaglie semiserie di Teller e Taylor-Joy si riducono a un sacco di corse, schivate di esplosioni e sguardo di finto terrore verso qualsiasi grottesco CGI che il team degli effetti visivi ha deciso di proiettare sul green screen. È un peccato, perché per la prima metà di Misteri dal profondo ci si ritrova a immaginare cosa faranno questi soldati pieni di risorse, come riusciranno a colmare il divario letterale e figurato che li separa e come si guarderanno le spalle a vicenda alla resa dei conti. Dopo che il film li ha ridotti all’equivalente dei protagonisti di un videogioco a otto bit – corri! spara! ripeti! – si infila in una gola da cui non vuole o semplicemente non può uscire.

Da Rolling Stone US