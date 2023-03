Michael Caine fa 90

Divo working class diventato Sir del cinema britannico e internazionale, icona Swinging London, attore che ha saputo incarnare qualsiasi ruolo dentro film di qualsiasi genere, signore e maggiordomo (e mica per chiunque: per Batman), star due volte premio Oscar ma anche interprete generoso che si dà anima e corpo anche per ruoli (solo apparentemente) piccolissimi. Tutto questo, e molto di più, è Michael Caine. Che oggi compie 90 anni: auguri!



Foto: Stephan C Archetti/Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images