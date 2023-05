Margaret Qualley, non chiamatela nepo baby

Il breakthrough è con Quentin (e chi sennò) che, nella sua lettera d’amore revisionista al cinema e LA, le affida il ruolo di Pussycat, la ragazza della Manson family in top crochet e short che più short non si può. Con il sorrisino malizioso, le gambe lunghe un chilometro e lo humor dispettoso di una giovane Lauren Bacall, Margaret ruba ogni scena in cui compare, vedi quando il suo personaggio fa l’autostop e mette a dura prova la resistenza del Cliff Booth di Brad Pitt. Con tanto di piedi sul cruscotto (che lei all’inizio non voleva mostrare) da vera bimba di Tarantino. Ed è subito cult e carriera in ascesa.