Le nuove scream queen del cinema

La donna dal collo storto è, senza dubbio, uno degli episodi più spaventosi della serialità recente (o forse di sempre). E a dare corpo, letteralmente, a quell’orrore è Victoria Pedretti, ormai una fuoriclasse del genere. Quella puntata era nella prima stagione di The Haunting, la serie antologica Netflix creata dall’ormai maestro Mike Flanagan, che la vorrà di nuovo come protagonista del secondo installment (Bly Manor), per il quale l’attrice vincerà l’MTV Movie & TV Award per l’interpretazione più terrorizzante dell’anno. Ah, in mezzo c’è stato anche You, non esattamente una passeggiata di salute…



Nella foto: The Haunting of Bly Manor (Netflix)