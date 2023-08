«Le faremo sapere»: star della musica che hanno quasi recitato in film famosi

Dopo Tobey Maguire, Joe Jonas era in corsa per dare vita all'eroe lanciaragnatele in un nuovo franchise. La parte poi è andata a Andrew Garfield, che ha recitato in The Amazing Spider-Man e nel sequel. «Ricordo che anni fa ero pronto per Spider-Man ed ero gasatissimo», ha raccontato Jonas. «Era una cosa molto importante per me, mi avevano richiamato per diversi provini. Poi hanno scelto Andrew, che ovviamente era quello giusto».



Foto: Getty Images; Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man, foto: Sony Pictures