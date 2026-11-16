‘La storia infinita’, 42 anni dopo: il Nulla ha fatto carriera. E adesso assume

Nel film del 1984, diretto da Wolfgang Petersen e tratto dal romanzo di Michael Ende, Fantàsia era un regno minacciato dal Nulla, una forza misteriosa che divorava paesaggi, creature, ricordi e desideri. Dal 16 al 18 novembre La storia infinita tornerà nelle sale italiane in versione rimasterizzata (con Adler Entertainment), offrendo l’occasione di verificare quanto siano cambiate le cose dall’ultima volta che abbiamo visto un drago volare senza preoccuparci delle emissioni di CO₂.

All’epoca il Nulla sembrava una trovata particolarmente inquietante della letteratura tedesca post-Grimm. Oggi non è più una startup: dopo aver inventato il concetto di contenuto, ha aperto sedi di rappresentanza in tutto il mondo, con migliaia di dipendenti, un fatturato astronomico e un algoritmo che lavora giorno e notte. Produce miliardi di immagini che nessuno ha chiesto, suggerisce video che nessuno aveva intenzione di guardare e trasforma ogni minuto di noia in un’occasione di consumo. Il suo principale successo consiste nell’aver convinto tutti che, per combattere il vuoto, occorra riempirlo continuamente.

La magia torna al cinema: LA STORIA INFINITA – Trailer ufficiale | Solo il 16, 17 e 18 novembre

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Ma in quarantadue anni non è cambiato soltanto il mondo. Siamo cambiati anche noi, e non semplicemente perché i bambini che piangevano per la morte del cavallo Artax oggi sanno che, per sprofondare nelle Paludi della Tristezza, non occorre intraprendere un lungo viaggio avventuroso, ma basta aprire la posta elettronica il lunedì mattina. Abbiamo imparato a diffidare delle grandi missioni, a considerare l’innocenza una forma di impreparazione e a riconoscere in ogni avventura un possibile modello di business. I personaggi che allora ci sembravano appartenere a un universo irrimediabilmente fantastico hanno acquistato, col passare degli anni, una sorprendente familiarità. Alcuni hanno persino trovato una collocazione professionale, altri una televisiva, qualcuno una politica.

Anche la colonna sonora ha avuto una vita curiosamente infinita. The NeverEnding Story, cantata da Limahl, con musica di Giorgio Moroder e testo di Keith Forsey, è sopravvissuta alle acconciature del cantante e a buona parte delle tecnologie con cui veniva ascoltata, fino a ricomparire nel 2019 in Stranger Things, cantata da due ragazzini che nel frattempo avevano altri mostri di cui preoccuparsi. È uno di quei brani che bastano tre note a riconoscere, ma che nessuno saprebbe spiegare perché conosce così bene. La sua immortalità racconta anche un piccolo paradosso: una canzone nata per accompagnare un film sull’urgenza di inventare mondi nuovi è diventata uno degli strumenti più efficaci con cui l’industria dell’intrattenimento ci riporta continuamente in quelli vecchi.

Neverending Story Moment | Stranger Things 3 | Netflix

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Rivisto oggi, La storia infinita contiene una quantità di comportamenti socialmente incomprensibili. Il protagonista Bastian, per esempio, si chiude volontariamente in una soffitta per leggere un libro. Non ne fotografa la copertina, non lo recensisce su TikTok, non sottolinea una frase per pubblicarla su Instagram affermando che gli abbia cambiato la vita. Lo legge e basta. È un’attività talmente estranea alle nostre abitudini che oggi un bambino potrebbe credere che Bastian si sia rifugiato in soffitta per partecipare a una challenge. Invece sta compiendo un’operazione assai più pericolosa: legge senza sapere se la storia finirà bene, senza poter accelerare la narrazione a 2x e, soprattutto, senza consultare le recensioni di chi è già arrivato all’ultima pagina.

Il libro lo conduce a Fantàsia, dove la situazione è già sufficientemente complicata senza l’intervento di Netflix. Al centro del disastro c’è l’Imperatrice Bambina, che vive in una torre d’avorio ed è gravemente malata. Intorno a lei medici e dignitari cercano una soluzione, mentre il Nulla continua ad avanzare. Più che un regno incantato, sembra una grande organizzazione contemporanea, nella quale nessuno ha il potere di prendere una decisione ma tutti hanno quello di convocare una riunione per discuterne. Nel 2026 l’Imperatrice verrebbe sottoposta a una valutazione multidisciplinare, seguita da un tavolo tecnico, tre audizioni e un documento strategico sulla resilienza dell’ecosistema fantastico. Un’agenzia di branding proporrebbe di sostituire la torre d’avorio con un logo raffigurante due semicerchi sovrapposti, a simboleggiare l’incontro tra tradizione e innovazione, e di ribattezzare il regno Fantasy Forward, con il payoff Imagine the Change. L’Imperatrice morirebbe probabilmente durante la presentazione delle slide.

Nel film, invece, viene mandato a cercare una soluzione Atreyu, un giovane cacciatore di bufali rimasto orfano e allevato da un intero popolo, incaricato di salvare Fantàsia senza GPS, assicurazione sanitaria o un adulto responsabile che gli spieghi come affrontare i traumi. Un destino già abbastanza impegnativo, al quale il futuro ne avrebbe riservato uno ancora più imprevedibile: assurgere a nume tutelare dell’immaginario politico della destra italiana, che gli ha persino intitolato la propria festa annuale, una specie di Fantàsia con la pista di pattinaggio, la porchetta, Ignazio La Russa al posto dell’Oracolo del Sud e altre creature che avrebbero messo a dura prova persino l’inventiva di Ende.

Ma torniamo al 1984, quando il viaggio di Atreyu comincia con una tragedia che i bambini dell’epoca non avrebbero dimenticato facilmente. Artax, il cavallo che lo accompagna, sprofonda nelle Paludi della Tristezza, inghiottito dal fango perché non riesce più a reagire alla propria disperazione. Una delle scene più spietate mai inflitte dal cinema per ragazzi. Il cavallo muore e i bambini imparano una verità che molti adulti cercano di aggirare con la mindfulness: non tutte le creature amate si salvano perché desideriamo un lieto fine. E non tutti i dolori possono essere risolti con una respirazione guidata di sette minuti.

Nella stessa palude vive Morla, un’antichissima tartaruga che possiede informazioni preziose e considera una seccatura doverle condividere. Atreyu le affida il destino del mondo, lei gli spiega che non gliene importa niente. Nei talk show contemporanei sarebbe un’opinionista molto richiesta, specializzata nella decadenza irreversibile della civiltà occidentale. Non avrebbe bisogno di conoscere gli argomenti delle trasmissioni alle quali viene invitata, perché la sua diagnosi sarebbe invariabilmente la stessa: tutto è perduto, nessuno capisce niente e comunque è troppo tardi. «Professoressa, un messaggio ai giovani?». «Perché?». Applausi. Il giorno dopo un quotidiano titolerebbe: «Morla senza filtri: la verità che nessuno ha il coraggio di dire». Seguirebbero un libro sulla crisi del pensiero critico e una polemica contro i giovani che non ascoltano più gli anziani.

Quando il viaggio sembra destinato a finire prima del previsto, arriva Falkor, un fortunadrago con la faccia da labrador e l’espressione di chi ha appena perdonato all’umanità qualcosa di molto grave. Non sputa fuoco, non accumula tesori, non pretende sacrifici umani: vola, porta fortuna e si fida delle persone. Nel 2026 sarebbe un personaggio profondamente sospetto. Un essere gigantesco che attraversa i cieli senza autorizzazione, trasporta minori non accompagnati e dispensa fortuna senza aver conseguito alcuna certificazione professionale. Qualcuno pretenderebbe di dimostrare scientificamente l’efficacia dei suoi poteri, mentre un’associazione di consumatori chiederebbe chi debba rispondere dei danni nel caso in cui la fortuna non funzionasse.

Ma il vero scandalo sarebbe un altro: Falkor non chiede niente in cambio. Non pretende riconoscenza, non raccoglie dati personali, non offre una settimana gratuita prima del rinnovo automatico. Aiuta Atreyu per il semplice piacere di aiutarlo, una forma di gratuità talmente sospetta che qualcuno finirebbe per chiedergli di esibire il proprio modello di business. Perché nel suo mondo la fortuna è ancora qualcosa che capita, non qualcosa che bisogna meritarsi, certificare o acquistare. Una concezione talmente sovversiva che Falkor finirebbe per essere rinchiuso in un’esperienza immersiva a pagamento.

Falkor accompagna Atreyu verso l’Oracolo del Sud, una delle poche istituzioni di Fantàsia che possiedano informazioni utili, benché faccia di tutto per impedirne la consultazione. Per raggiungerlo bisogna superare due sfingi che inceneriscono chi non ha sufficiente fiducia nel proprio valore. Oggi sarebbero perfettamente integrate nel mercato del lavoro, dove la sicurezza in sé stessi è diventata una competenza più importante della conoscenza effettiva delle cose. Un candidato che rispondesse sinceramente «non lo so» verrebbe fulminato all’istante, mentre uno che non sa assolutamente niente ma si definisce un visionario orientato ai risultati attraverserebbe il portale senza difficoltà, ottenendo probabilmente un incarico dirigenziale.

La prova successiva è lo Specchio Magico, che mostra a ciascuno la sua vera natura. Una tecnologia che avrebbe scarsissime possibilità di sopravvivere sul mercato contemporaneo: nessun filtro, nessun ritocco, nessuna possibilità di scegliere la propria versione migliore. Lo specchio riceverebbe recensioni disastrose, sarebbe accusato di compromettere l’autostima degli utenti e verrebbe ritirato dal commercio dopo una settimana. Al suo posto arriverebbe uno specchio intelligente capace di mostrare a ciascuno esattamente la persona che desidera essere, con un abbonamento aggiuntivo per nascondere le occhiaie. Il successo sarebbe immediato: finalmente uno strumento capace di dirci la verità su noi stessi, purché sia d’accordo con noi.

Ma la rivelazione più inquietante arriva da Gmork, il lupo al servizio del Nulla. A differenza dei numerosi personaggi che si limitano a descrivere la catastrofe, Gmork ne spiega il funzionamento politico: gli esseri umani che perdono la capacità di sperare e immaginare diventano più facili da dominare. Chi controlla le loro paure e le loro illusioni finisce per controllare anche loro. È una teoria del potere esposta da un lupo mannaro nel 1984, con una chiarezza che oggi richiederebbe tre stagioni di un podcast geopolitico. Nel nostro presente Gmork lavorerebbe alle relazioni istituzionali di una grande piattaforma tecnologica. Con una differenza importante rispetto ai colleghi: dichiara apertamente per chi lavora e, soprattutto, non pretende che la distruzione dell’immaginazione sia un’opportunità di crescita personale.

A questo punto sarebbe naturale raccontare come finisce la storia, ma sarebbe anche un modo piuttosto sleale di celebrare un film che difende il diritto di ciascuno a immaginare. Per Ende la fantasia non era un innocuo passatempo, né un rifugio nel quale nascondersi quando la realtà diventa insopportabile. Era una facoltà necessaria per comprendere il mondo e non considerare definitivo l’ordine delle cose. Sarebbe però un errore vedere nella tecnologia il nemico di questa facoltà: dopotutto, Bastian raggiunge Fantàsia attraverso le pagine di un libro, mentre lo stesso Falkor cinematografico deve la propria esistenza a un complicatissimo intreccio di meccanismi, materiali e ingegno umano. Il problema non sono gli strumenti con cui inventiamo altri mondi, ma il rapporto che stabiliamo con essi. Una tecnologia può moltiplicare le possibilità dell’immaginazione oppure dispensarci dall’esercitarla. Può aiutarci a concepire ciò che non esiste oppure limitarsi a riprodurre, con crescente perfezione, quello che già conosciamo. La differenza non sta nella sofisticazione delle macchine, ma in ciò che continuiamo a pretendere da noi stessi.

Il Nulla, in fondo, non è il contrario dell’abbondanza. Anzi, l’abbondanza può essere il suo travestimento più riuscito. Una società può avere più libri, più film, più musica e più informazioni di quante ne abbia mai avute nella Storia, e tuttavia diventare progressivamente incapace di attribuire alle cose un valore che non dipenda dalla loro immediata disponibilità. Quando tutto è accessibile, niente sembra meritare un’attesa; quando tutto è riproducibile, niente appare insostituibile. Non è la fine della cultura, naturalmente. È qualcosa di più sottile: la sua trasformazione in un ambiente perfettamente arredato, nel quale possiamo trascorrere un’intera esistenza senza sentire il bisogno di aprire una finestra.

Il rischio non è che le macchine diventino capaci di inventare tutto, ma che noi finiamo per considerare sufficiente tutto ciò che inventano. Forse è proprio questo che rende La storia infinita un film ancora necessario, quarantadue anni dopo: ci ricorda che l’immaginazione non serve a procurarci un’altra realtà nella quale rifugiarci, ma a impedire che quella in cui viviamo diventi l’unica possibile. Il Nulla non avrà vinto quando non ci sarà più niente da vedere, leggere o ascoltare. Avrà vinto quando avremo tutto davanti agli occhi e non ci verrà più in mente che potrebbe esserci dell’altro.