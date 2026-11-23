Quando, a fine ottobre, l’ho vista per parlare di Mustang (nelle sale il 23, 24 e 25 novembre con Fandango) alla Scuola Holden di Torino, del suo film c’erano state solo le proiezioni ufficiali alla Festa del Cinema di Roma, da cui era tornato con il (giustissimo) Premio del pubblico. Kasia Smutniak aveva paura. Sembrava una di quelle mattine bianche di neve che non esistono più: tutto è silenzio, il primo rumore può anche essere solo un passo attutito ma fa l’effetto di una bomba.

Il rumore ancora non ascoltato erano tutte le emozioni che sarebbero arrivate con il tour fra le sale, in mezzo agli spettatori. «Un po’ in realtà è già successo, anche a Roma», raccontava. «Ho presentato il film ai giornalisti, e in tanti si sono messi a parlare di loro stessi, delle loro storie, della loro vita». Forse perché Mustang ha un potere magico, qualcosa che ha a che fare con l’inevitabilità, non trovo parola più adatta. Era inevitabile che Kasia Smutniak raccontasse questa storia – in larga misura, la sua storia – in questo modo. E sa di inevitabile il destino intrecciato che ci mette dentro: il suo, e quello del luogo che conosce da più di vent’anni e che ora consegna a tutti dopo averlo sempre custodito e protetto.

Mustang - Trailer Ufficiale

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Il Mustang di Kasia non è un diario di viaggio, non è una Lonely Planet, non è tantomeno un bagno di vanità. È un atto mistico e concreto su cosa significa quella consunta storiella per cui un battito d’ali di farfalla qua può provocare un uragano là. Inevitabile. Smutniak fa il primo viaggio in Mustang nel 2003. Con lei c’è il suo compagno Pietro Taricone. Una videocamera riprende le valli e i sorrisi, i cavalli e le persone. È il ritratto di una coppia e già, senza saperlo, il racconto di una comunità. Un viaggio dopo l’altro, si inizia a scrivere una storia. Taricone muore nel 2010. La storia resta. Nasce una fondazione che porta il suo nome, e dieci anni fa una scuola che permette a bambine e bambini nati lassù di studiare, senza abbandonare quei luoghi.

Dentro Mustang c’è tutto, anche il passato: (ri)partire da lì era inevitabile. Ma c’è soprattutto altro. A prendere idealmente il testimone di Kasia e Pietro c’è la figlia Sophie, che ritrova quella videocamera e continua il viaggio. Che diventa un racconto del qui e ora. Smutniak, insieme alla co-sceneggiatrice Marella Bombini, fa quello che aveva fatto nel suo primo (bel) film da regista, Mur (2023). Lì il green border spezzato tra Polonia e Bielorussia, qui un altro confine. Lì la terra delle origini, qui una nuova terra d’appartenenza. Lì i mattoni di un muro che divide, qui le pietre di una pūjā che, una sull’altra, legano le storie di chi c’era a quelle di chi resta.

Mettendo insieme come se fossero un’unica voce i materiali “piccoli” e privati di ieri con le riprese “grandi” e collettive di oggi (la fotografia è di Paolo Pisacane, il montaggio di Ilaria Fraioli), le facce dell’album di famiglia e quelle di insegnanti e alunne che sfidano il tempo, Smutniak fa della sua storia la storia di tutti, anche nostra. L’inevitabilità è la politica che uccide i popoli, lì e qui; è il clima che spazza via le terre, in tutti i luoghi del mondo. È il sogno – politico, culturale, sociale – che può letteralmente franare.

È questa l’emozione più inevitabile, e umanamente quasi irricevibile, di un film che non sfrutta nessuno degli elementi che avrebbe a disposizione per portarci dove vuole. Bastano cinque giorni di viaggio e una canzone di Eddie Vedder con dentro la storia di una persona, e di tutte: “All the friends and family / All the memories going round / I have wished for so long / How I wish for you today“.