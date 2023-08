Jamie Foxx: «Sono vivo grazie a mia sorella»

“Senza di te non sarei qui”. Queste le parole che Jamie Foxx, il divo premio Oscar per Ray, rivolge a sua sorella Deidra Dixon nel giorno del suo compleanno.

Un messaggio di gratitudine dopo i problemi di salute che l’attore ha dovuto affrontare negli ultimi mesi. Lo scorso aprile era stato ricoverato in ospedale per alcune serie complicazioni mediche, ma non è mai stata rivelata la causa del ricovero. Di recente, è stato invece visto per le strade di Chicago, dove sta facendo riabilitazione in una struttura medica.

“Sei la magica, la bella, la coraggiosa leonessa #leoseason”, scrive Foxx sotto una gallery di foto tra cui una di lui insieme a Deidra, “e senza di te non sarei qui… se non avessi preso le decisioni che hai preso, avrei perso la vita… ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Buon compleanno sorella”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

La scorsa settimana, sempre su Instagram, l’attore di Django Unchained aveva pubblicato un video in cui parlava del suo ricovero in ospedale: “So che molti aspettano di sentire aggiornamenti, ma ad essere sincero non volevo farmi vedere in quelle condizioni. Voglio che mi vediate mentre rido, mi diverto, dico barzellette, mentre recito. Non volevo farmi vedere attaccato a dei tubi in ospedale cercando di capire se ce l’avrei fatta”.

Qui il video: