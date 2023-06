‘In the Fire’, Amber Heard e il piccolo Diavolo

È stato presentato in anteprima mondiale il 24 giugno davanti al pubblico del Taormina Film Fest In the Fire, il film di Conor Allyn prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment con Paradox Studios e Angel Oak Films che sarà distribuito nei cinema italiani in autunno da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos.

Un supernatural period thriller

Una psichiatra americana vedova e senza figli viene chiamata in una ricca fattoria in Colombia a risolvere il caso di un bambino disturbato. A contattarla era stata la madre del piccolo, preoccupata anche dalle sempre più insistenti accuse da parte del prete locale e dai contadini – tormentati da misteriosi eventi avversi – che il piccolo fosse il Diavolo. Quando la dottoressa arriva, scopre che la madre del ragazzino è morta e che il padre stesso ha iniziato a credere alla possibile possessione del bambino. Mentre la donna tenta una psicoanalisi del giovanissimo paziente, gli eventi nefasti si intensificano e la sua “cura” diventa una corsa per salvare il piccolo dalla furia dei concittadini… e forse anche da sé stesso, quando lei stessa inizia a temere che quel che sta succedendo nella hacienda abbia a che fare con qualcosa di orribile e soprannaturale. Questa la trama di In the Fire, che ci porta fin da subito nei territori del thriller soprannaturale, in chiave period drama. Un mix di elementi tenuti insieme dal copione scritto dallo stesso regista Conor Allyn insieme a Pascal Borno e Silvio Muraglia, che ha anche ideato il soggetto.

Un cast internazionale

A vestire i panni della psichiatra chiamata a indagare sul “mistero” c’è Amber Heard, anche produttrice esecutiva del film, che torna in un ruolo da protagonista dopo le vicende private che hanno tenuto banco sulla stampa globale (leggi: il processo contro l’ex marito Johnny Depp). La sua interpretazione dolente nei panni della dottoressa ha come contraltare le belle prove degli altri membri del cast internazionale: da Eduardo Noriega, l’attore spagnolo lanciato da Tesis e Apri gli occhi di Alejandro Amenábar e visto di recente nell’italiano Sposa in rosso di Gianni Costantino, al piccolo Lorenzo McGovern Zaini, volto di molti film “made in ILBE” (Dakota, American Night, Aiuto! È Natale!); fino agli italianissimi Luca Calvani e Yari Gugliucci, due sacerdoti molto diversi ma ugualmente enigmatici.

Il bello del Made in Italy

La Colombia dark di fine Ottocento di In the Fire è stata “ricostruita” nella nostra Puglia. «Siamo felici che tra pochi giorni cominceremo a girare in Puglia questo thriller», aveva dichiarato il produttore Andrea Iervolino, presidente e fondatore di ILBE, all’inizio delle riprese. «In the Fire sintetizza bene il nostro business model e ci conferma la validità della strada intrapresa in questi anni: produzioni 100% italiane e di qualità rivolte al mercato globale, che vedono la partecipazione di star hollywoodiane e l’impiego di maestranze nostrane». Come, in questo caso, Simone Mogliè alla fotografia (firmata insieme a Matt Bendo), Francesco Scandale alla scenografia, Sabrina Beretta ai costumi e il grande Teho Teardo alle musiche.