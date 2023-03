In difesa di Hugh Grant (e del non voler rispondere alle interviste cretine)

Avrete visto in giro quei due minuti di intervista a Hugh Grant sul red carpet degli Oscar. Scrivono: awkward, cringe, la intervista más polémica de los Oscars. Dicono che Grant è cafone, che non si fa così, che alle domande si risponde gentilmente. Io credo che Hugh Grant sia stato favoloso, di più: che abbia totalmente ragione. E io sono Ashley Graham – ma su questo ci arrivo fra un po’.

Dunque, per chi domenica notte ha dormito e ieri mattina ha preferito indignarsi per la caricatura di Elly Schlein: i nominati e gli ospiti della serata degli Oscar arrivano sul tappeto rosso; a intervistarli per ABC, che trasmette la diretta, c’è anche Ashley Graham, di professione modella; le star arrivano e dicono tutte le stesse cose: che splendida annata di cinema, sono molto emozionato, I’m wearing Spectra Fashions, eccetera.

Arriva Hugh Grant, il quale – scopriremo più avanti – è lì per presentare un premio insieme alla collega di Quattro matrimoni e un funerale Andie Macdowell (altro momento delizioso) e non ha molto da dire. Graham fa le domande di rito: “ti stai divertendo?” (risposta: “più o meno”); “cosa indossi stasera?” (“il mio vestito”); “ti sei divertito a recitare in Glass Onion?” (“bah, praticamente non ci sono, mi si vede per tre secondi”).

E poi c’è il momento migliore. Grant, ben sintetizzando serate come questa, dice “it’s Vanity Fair”, intendendo il romanzo di Thackeray e la Grande Metafora che ancora oggi rappresenta e che non dovrebbe sfuggire ai più. Graham invece commenta, annuendo convinta: “Siamo tutti qui per Vanity Fair”, intendendo il giornale, “è lì che ci lasciamo un po’ andare e possiamo finalmente divertirci”, intendendo il consueto party post-cerimonia organizzato dal giornale stesso.

Essendo, sui social dei poliziotti della morale e del vittimismo, tutti concentrati su quanto-è-cattivo-Hugh e quanto-è-vessata-Ashley, nessuno si è accorto di quel passaggio, forse il più cruciale. Fare le interviste vuol dire prepararsi a qualsiasi tipo di risposta, di scazzo, di giornata iniziata col piede storto, di non-volevo-mettermi-’sto-benedetto-vestitino-e-star-qui-a-farmi-fare-le-fotine, di ti-prego-fammi-una-domanda-intelligente, di tutto. Fare le interviste, soprattutto, vuol dire arrivati preparati. Non serve poi così tanto: basta aver letto due libri.

(Nessuno, parentesi, si è accorto dell’altra cosa più bella, cioè che eravamo dentro un pezzo di meta-cinema: Hugh Grant era improvvisamente andato dall’altra parte, si era di colpo trasformato nel divo intervistato dall’inviato di Cavalli e segugi.)

Nell’era in cui tutti intervistano tutti – nel mondo ci sono sempre stati più intervistatori che intervistati, ma con le dirette Instagram la situazione s’è decisamente aggravata – Grant rimette le professioni al loro posto. E se la vostra obiezione è “vabbè, ma pure lui era lì per fare il suo mestiere, e il suo mestiere prevede anche le interviste sui tappeti rossi”, io dico sì, è vero. Ma rifiutare un’intervista cretina a volte è ulteriore segno di professionismo.

Io sono te, Ashley. Non perché sono una modella milionaria (ah no?), ma perché da un paio d’anni faccio le interviste alla gente sul tappeto rosso. È una cosa che mi diverte moltissimo e che (spero) diverte la maggior parte degli intervistati (persino quelli che probabilmente non sanno di essere diventati meme GRAZIE A ME: Cate, il tuo Oscar mancato è un po’ anche il mio Oscar mancato). Ma essere sbattuti, con l’abito della festa, davanti a un tizio col doppiopetto rosa che ti chiede cose, be’: io lo capisco che non sempre c’hanno voglia.

In particolare, c’è stata un’attrice molto famosa che proprio si vedeva che non voleva stare lì (e la differenza è che stava presentando un suo film a un festival del cinema, non era di passaggio o quasi come Hugh Grant). Dava risposte telegrafiche, si capiva che scalpitava per andarsene, a un certo punto prese la scusa “vado a salutare i fan ora che non ci sono più le barriere anti-Covid e possiamo tutti tornare ad abbracciarci”, e io – che per un attimo mi sono sentito vittima delle star di Hollywood proprio come te, Ashley – ho pensato che aveva ragione, e la lasciai andare. Avrei anzi voluto dirle: “Anch’io in questo momento avrei tanta voglia di bermi uno spritz e farmi un cicchetto di baccalà”. Alla festa di Vanity Fair, si capisce.