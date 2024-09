‘Il tempo che ci vuole’, sul set del nuovo film di Francesca Comencini

Fuori concorso a Venezia 81 e nelle sale dal 26 settembre, Il tempo che ci vuole è il film più personale di Francesca Comencini (Lo spazio bianco, Gomorra – La serie, Amori che non sanno stare al mondo). E anche un omaggio alla storia di suo padre Luigi (interpretato sullo schermo da Fabrizio Gifuni), alle prese col difficile rapporto con sua figlia, cioè la regista stessa (cui dà il volto Romana Francesca Vergano), ma anche con la vita sul set. Come quello di uno dei suoi titoli più amati, che riviviamo in queste immagini esclusive: Le avventure di Pinocchio (1972).



Foto: Francesca Lucidi