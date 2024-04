I migliori film d’azione da vedere su Netflix

Top Gun: Maverick Joseph Kosinski 2022

Top Gun: Maverick | NUOVO Trailer Ufficiale (2022) - Tom Cruise

“Hai salvato il cu*o a Hollywood e potresti aver salvato la distribuzione nelle sale”, ha detto Steven Spielberg a Tom Cruise a proposito di Maverick. Dopo più di trent’anni il divo action chiude il cerchio della storia del suo Pete Mitchell e inaugura un nuovo ciclo, addestrando un distaccamento di giovani piloti per una missione specializzata e pericolosissima. Un blockbuster vecchia scuola impeccabile, un’opera vecchia maniera e attualissima: è cinema pensato all’interno dell’industria di oggi, con i talenti dell’industry che sanno costruire il miglior spettacolo possibile. Allacciate le cinture per combattimenti aerei che vi lasceranno senza fiato.

Rush Ron Howard 2013

RUSH Trailer Ita

Ron Howard alla regia e Peter Morgan (The Queen, The Crown) alla sceneggiatura raccontano la Formula Uno con un’abilità ipnotica tale da sedurre anche chi non ama le auto da corsa. Il playboy britannico James Hunt (Chris Hemsworth) e l’austriaco più inquadrato Niki Lauda (Daniel Brühl) rivaleggiano in pista, impegnati in unaguerra psicologica hardcore a colpi di accelerazioni. Ma sono proprio l’umorismo, lo struggimento e i fuochi d’artificio verbali, oltre alle scene action, a renderlo uno dei più grandi film sulle corse di sempre.

Matrix Lana e Lilly Wachowski 1999

The Matrix (1999) Official Trailer #1 - Sci-Fi Action Movie

“Una fantasia futuristica di kung-fu con acrobazie formidabili”, scriveva Peter Travers nella sua recensione, raccontando anche che Keanu Reeves & C. si erano sottoposti a quattro mesi di allenamento con il mentore di Jackie Chan e Jet Li per arrivare a quei livelli. Reeves interpreta Neo, un hacker informatico che pensa di vivere nel ventesimo secolo ma in realtà è una pedina in un gigantesco gioco di realtà virtuale controllato da programmatori del ventiduesimo secolo. Il risultato è un cult action ma pure esistenzialista.

Heat – La sfida Michael Mann 1995

Heat - LA SFIDA (film 1995) TRAILER ITALIANO

Inizia con una spettacolare rapina a un blindato che degenera in un omicidio di massa Heat, per poi seguire le conseguenze per tutti (famiglie comprese) e la risposta della polizia. Un detective ossessivo vs un disciplinato criminale in carriera nei primi anni ’80, uno degli heist movie più eleganti mai realizzati, diretto da mister Michael Mann, che dà pure a Robert De Niro e Al Pacino il più grande scambio di maschi alfa in una tavola calda mai visto sullo schermo.

Mr. & Mrs. Smith Doug Liman 2005

Mr. & Mrs. Smith (2005) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Due killer sposati che non conoscono l’uno il lavoro dell’altro – anche dopo cinque anni di vita insieme – vengono assunti per eliminarsi a vicenda. Un mix di hip comedy e azione dura e pura che fu galeotto per Brad Pitt e Angelina Jolie (anche se poi non è finita bene, diciamo). Tra sedute dal terapista di coppia che finiscono in fughe e tentati omicidi e un tango letteralmente assassino.

L’ultimo dei Mohicani Michael Mann 1992

L'ultimo dei Mohicani (film 1992) TRAILER ITALIANO

Altro giro, altro film di Mann. Che mette in scena il classico romanzo di James Fenimore Cooper ambientato durante la guerra tra francesi e inglesi in Nord America a metà ‘700 con un’azione ricca di dettagli emozionanti ma anche brutali e sanguinosi, vedi l’assedio di Fort William Henry e l’imboscata degli Uroni contro gli inglesi. L’Occhio di Falco di Daniel Day-Lewis spara con il suo fucile verso la telecamera e il resto è storia del cinema moderno.

Terminator 2 – Il giorno del giudizio James Cameron 1991

Truck-chase scene | Terminator 2 [Remastered]

“Tornerò”, aveva detto Schwarzenegger. Ed è tornato in questo sequel, ma riprogrammato come buono per proteggere il figlio di Sarah, John Connor. Il Terminator cattivo (Robert Patrick) è un modello più recente, deciso a distruggere il ragazzino e aprire la strada alla guerra nucleare. Gli effetti visivi e il trucco fanno la loro parte. Non sarà l’originale, ma è intrattenimento action sempre firmato da James Cameron. Battute come “Hasta la vista, baby” comprese.

ACAB – All Cops Are Bastards Stefano Sollima 2012

A.C.A.B.: All Cops Are Bastards - Trailer

Opera prima dell’action man italiano che ha conquistato anche Hollywood. Un poliziotto alle prime armi (Domenico Diele) si unisce a una squadra di veterani della polizia antisommossa (Pierfrancesco Favino, Filippo Nigro e Marco Giallini) le cui tattiche brutali gli fanno dubitare se stia facendo la cosa giusta. Rabbia, sensi di colpa, voglia di rivalsa, dilemmi interiori e pesanti scontri fisici e raid non autorizzati: un’opera violenta e spietata, sempre drammaticamente attuale.

Fast & Furious 7 James Wan 2015

Furious 7 - Official Trailer (HD)

Car-porn all’ennesima potenza, ma anche il commosso saluto di una famiglia, quella della saga, a uno di loro: Paul Walker morto in un incidente automobilistico il 30 novembre 2013. I fratelli Caleb e Cody lo hanno sostituito dove il digitale non poteva arrivare. Il risultato sono due ore di dinamite, alimentate da dedizione e passione.I soliti difetti – colpi di scena, recitazione muscolare, dialoghi lunghi un tweet – svaniscono di fronte al cameratismo dentro e fuori lo schermo. Ed è strano seguire Walker ancora in azione, ma è anche emozionante vederlo prendere il volante o aggrapparsi a un autobus sull’orlo di un dirupo in Azerbaigian.

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco Steven Soderbergh 2001

OCEAN'S ELEVEN Trailer (2001)

Un caper movie senza pistole, senza sangue e con pochi “fuck“. Perché Steven Soderbergh ha fatto un remake del film con il Rat Pack del 1960? Per divertirsi e farci divertire. Da Frank Sinatra e Dean Martin ha preso in prestito solo le basi: un piano escogitato da Danny Ocean (George Clooney) per rapinare tre casinò di Las Vegas di proprietà di Terry Benedict (Andy Garcia), che ora sta con l’ex moglie di Danny (Julia Roberts). Se Clooney è il direttore d’orchestra, Brad Pitt è il suo co-conduttore e anche il resto del cast spacca. Azione e divertimento allo stato puro.