I migliori 100 film degli anni ’70 – Parte I

100 The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman 1975

Prima che uscisse la versione cinematografica dello spettacolo teatrale irriverente di Richard O’Brien, costruita assemblando spezzoni scartati da film di fantascienza, parti musical e citazioni da Notes on Camp (il saggio di Susan Sontag del 1964), esistevano già i “film della mezzanotte”. Ma questa pellicola ha definito e perfezionato il concetto di cult cinematografico, e le sue proiezioni fuori orario si sono trasformate in raduni interattivi di cosplayer. O’Brien stesso recita nel ruolo di Riff-Raff, il tuttofare gobbo che introduce gli sperduti e innocenti Barry Bostwick e Susan Sarandon in un mondo fatto di freak, emarginati e fluidità sessuale; ovviamente, ogni loro resistenza è inutile. E poi diciamolo: chi ha bisogno del Dr. Frankenstein quando c’è il Dr. Frank-N-Furter, lo scienziato pazzo in calze a rete di Tim Curry, capace di farvi fremere di eccitazione? Tutto questo è più che sufficiente per farci credere che la libertà totale sia proprio lì: a un solo salto a sinistra e poi un passo a destra. – David Fear

99 La febbre del sabato sera di John Badham 1977

Signori e signore: ecco Tony Manero, 19 anni, di Bay Ridge, Brooklyn. Di giorno, questo ragazzo di periferia vende vernici e litiga con la sua famiglia italoamericana. Ma quando il sole tramonta e le luci della discoteca si accendono, diventa un dio. Il film di John Badham è legato così strettamente alla moda della disco music di fine anni ‘70 che, cercando il vocabolo nel dizionario, si trova un’immagine di John Travolta, di bianco vestito, con la mano destra alzata verso il cielo. Questo film ha trasformato il ragazzo di Welcome Back, Kotter (in Italia: I ragazzi del sabato sera) in una vera e propria star, oltre a far conoscere all’America mainstream quello che era principalmente un movimento underground e a dare nuovamente ai Bee Gees una grandissima spinta commerciale. Le scene di ballo sono capsule del tempo così vivide da far quasi dimenticare quanto il resto del film sia duro e cupo, visto che in realtà è la storia della crescita di un ragazzo che si sta lasciando alle spalle i suoi amici, il suo quartiere e una vita che gli offre poche opportunità. Ma occhio ai capelli: ci ha lavorato un sacco! – D.F.

98 Cooley High di Michael Schultz 1975

Ambientato nel 1964, all’apice del Movimento per i Diritti Civili, con una colonna sonora presa dal catalogo vibrante della Motown, questo racconto di formazione segue le gesta un gruppo di liceali neri di Chicago – capitanati dal poeta emergente Preach (Glynn Turman) e dal suo migliore amico Cochise (Lawrence Hilton-Jacobs), destinato al college – attraverso una serie di avventure adolescenziali (fughe da lezione, risse durante i party casalinghi…). In un momento in cui la maggior parte dei film di genere blaxploitation stavano guidando lo sguardo del pubblico verso storie di sesso, crimine e droga, il regista Michael Schultz (Car Wash) si è concentrato sulla vita interiore di questi giovani neri. La scelta di puntare sul loro legame di amicizia non ha solo distinto Cooley High dalla massa di tutti i film contemporanei più sensazionalistici, ma virtualmente ha ridefinito la percezione di ciò che un film “black” poteva essere. – Robert Daniels

97 F come falso di Orson Welles 1973

Orson Welles è al massimo della forma in questo film-saggio, con cui innesta in una cornice cinematografica la sua capacità di raccontare storielle pittoresche. Inizia concentrandosi sul famigerato falsario d’arte Elmyr de Hory, per poi virare verso una riflessione sulla natura della verità e sulle storie che ci raccontiamo per dare un senso alle nostre vite. Nel frattempo, la compagna di Welles (l’enigmatica Oja Kodar) incombe sullo sfondo, vestita e non. Questa pellicola è un delizioso trip mentale e ci ricorda che la ricchissima filmografia di Welles comprende anche molto altro, oltre al più grande film di tutti i tempi. Anche se è un gioiello minore, F come falso è brillantissimo. – Mosi Reeves

96 Ganja & Hess di Bill Gunn 1973

Il romanziere, drammaturgo, regista e attore Bill Gunn ha creato Ganja & Hess su commissione, per conto di una produzione indipendente desiderosa di commercializzare un film di blaxploitation. Ma la sinfonia in salsa afro-caraibica, rituali voodoo, senso di colpa cristiano, allusioni omoerotiche e tensione sessuale che ne è scaturita non è bastata ai suoi finanziatori, che avevano in mente un vampiro nero, veloce, simile a quello di Blacula. La trama ruota intorno a Hess Green (Duane Jones, che ha recitato anche in un altro capolavoro horror: La notte dei morti viventi), un antropologo che beve il sangue di un suo assistente (interpretato da Gunn stesso) che si è suicidato. Poi s’innamora della moglie dell’assistente, Ganja (Marlene Clark), quando lei viene a indagare sulla sorte del marito. Il lavoro davvero speciale di Gunn alla macchina da presa e le immagini brillanti rendono questa pellicola al contempo un film d’arte e un horror indipendente. Ha ottenuto recensioni entusiastiche al Festival di Cannes del 1973 e oggi è considerato un classico. – M.R.

95 Punto zero di Richard C. Sarafian 1971

Ci sono un sacco di film sballati ambientati sulle highway in mezzo al deserto, e poi c’è Punto zero. Il veterano di Ai confini della realtà, Richard C. Sarafian, ha girato un “film della mezzanotte” capace di impressionare chiunque. Barry Newman è Kowalski, l’autista solitario al volante di un Dodge Challenger nel bel mezzo di una missione ad alta velocità per raggiungere San Francisco. I poliziotti lo inseguono? Incontra una comune di rockettari fanatici di Gesù? Ha la visione mistica di una motociclista hippie bionda che cavalca nuda la sua Harley, sulle note di Mississippi Queen? Sì, sì e ovviamente sì. La sua unica guida è Cleavon Little, nei panni del DJ radiofonico cieco Super Soul, che definisce Kowalski “l’ultimo eroe americano… l’ultima anima bella e libera del pianeta!”. Le tirate del DJ sono state messe in musica sia dai Guns N’ Roses (Breakdown) che dai Primal Scream (Kowalski) in tributo all’influenza di questo meta-road movie. – Rob Sheffield

94 Wattstax di Mel Stuart 1973

Sette anni dopo i fatti di Watts, scatenati dalla morte di Martin Luther King Jr, al Los Angeles Memorial Coliseum si è tenuto un concerto con gli artisti della Stax Records. L’obiettivo era quello di pacificare la situazione. La frase «Io sono qualcuno», pronunciata orgogliosamente dal maestro di cerimonie Jesse Jackson, è diventata il suo grido di battaglia. Questo emozionante documentario del regista Mel Stuart si distingue da altre cronache simili di eventi memorabili, come The Last Waltz, perché non è incentrato sugli artisti protagonisti (come gli Staples Singers, Rufus Thomas e Isaac Hayes, tra gli altri). È interessante, invece, perché testimonia le conversazioni tra persone di colore sui temi di discriminazione, coppie miste e blues. È l’unico film-concerto che dice ai neri «tu sei qualcuno» in ogni singola inquadratura. – R.D.

93 Io e Annie di Woody Allen 1977

Per un istante, provate a dimenticare ciò che pensate di Woody Allen nel 2023 e tornate indietro nel tempo fino al 1977, quando Io e Annie ha sovvertito l’idea di commedia romantica con il suo mix di discorsi diretti alla telecamera, aragoste cucinate e malessere esistenziale. Questo capolavoro premiato con quattro Oscar porta il pubblico nella psiche nevrotica dell’alter ego di Allen, Alvy Singer, che si invaghisce di una WASP (White Anglo-Saxon Protestant, e cioè bianca di origine anglosassone e di religione protestante, ndt) logorroica interpretata da Diane Keaton. Un po’ studio sugli ebrei americani e un po’ racconto della nascita e della morte di un amore, Io e Annie è molto più della somma dei suoi momenti migliori. Momenti che restano comunque deliziosi, dall’inquietante interpretazione di Christopher Walken (nel ruolo del fratello terrificante di Annie), fino allo starnuto sulla cocaina. Ma è la sua patina malinconica ad aver trasformato questo film in un modello da seguire per molti registi, negli anni a venire. E, naturalmente, poi c’è la Annie interpretata da Keaton: una donna da sogno con un’anima profonda, sotto tutti i suoi atteggiamenti affettati. – Esther Zuckerman

92 Hester Street di Joan Micklin Silver 1975

Hester Street inizia raccontando la storia di Jake (Steven Keats), prima conosciuto come Yankel, un uomo che crede di stare benissimo nella sua nuova casa di New York. Ma, all’arrivo della moglie Gitl (Carol Kane), la prospettiva si ribalta rapidamente e in modo straziante. Jake è disgustato dai modi “da vecchio mondo” di lei e vuole che la moglie si integri… ma non così tanto da andarsene di casa. Le istruzioni contrastanti che lui le impartisce sono crudeli, ma Gitl non si trasforma nell’immagine asfittica che Jake ha della donna americana. Al contrario, si adatta all’ambiente circostante a modo suo. Silver affida il film all’interpretazione incredibile di Carol Kane, nominata all’Oscar: l’attrice recita nel ruolo di Gitl con gli occhi sempre spalancati e preoccupati, come se anche lei fosse appena arrivata negli Stati Uniti. – E.Z.

91 Che botte se incontri gli “Orsi” di Michael Ritchie 1976

L’estate del Bicentenario del ‘76 è stata un’ottima stagione per i giovani appassionati di baseball: il lanciatore più in voga era il capellone di Detroit Mark “The Bird” Fidrych, mentre il film più di moda era Che botte se incontri gli “Orsi”. La commedia di Michael Ritchie ha come protagonista una squadra della Little League piena di bambini disadattati che imprecano come marines, ma è uno dei film sportivi più accurati a livello emotivo (e più divertenti) mai girati. Walter Matthau interpreta il ruolo della sua vita nei panni di Buttermaker, lo stronzo ubriacone che mastica sigari e allena una squadra sponsorizzata dalla Chico’s Bail Bonds. Ma gli Orsi iniziano a vincere quando mettono in campo una lanciatrice, Tatum O’Neal, e Jackie Earle Haley, un delinquente che gira in Harley. Tutti i ragazzini del film diventano eroi cult: Lupus, che prepara i Martini dell’allenatore. Engelberg, che gli dice che guidare con una bottiglia di whisky aperta è illegale. (“Anche l’omicidio, Engelberg. Ora rimettila a posto prima di mettermi in guai seri”). Ogilvie, il primo esperto di statistiche di baseball della cultura pop, in un’epoca in cui Bill James spediva ancora le copie autoprodotte di Abstract dal suo garage. E Tanner, che praticamente inventa la Generazione X nel momento in cui dice alla squadra rivale: «Ehi Yankees, potete prendere le vostre scuse e il vostro trofeo e ficcarveli su per il culo!». Anche i sequel superano la linea di Mendoza. – R.S.

90 Il bandito e la “Madama” di Hal Needham 1977

È l’ultima grande commedia sudista, il film più alla Burt Reynolds di Burt Reynolds degli anni ‘70 (il che è tutto dire) e il Quarto potere del cinema redneck. Il bandito, che gode di fama leggendaria negli ambienti del contrabbando, e il suo socio “Snowman” (il musicista country Jerry Reed) vengono ingaggiati per trasportare illegalmente un camion di birra Coors (per davvero) da Texarkana ad Atlanta in poco più di un giorno. Come recita il tema musicale scritto da Reed, “hanno una lunga strada da percorrere e poco tempo per arrivare” e, a complicare le cose, ci si mettono la sposa in fuga interpretata da Sally Field e un gruppo di sballati alle loro calcagna. Hal Needham, regista, stuntman e amico di lunga data di Reynolds, non solo ha sfruttato il fascino e i tempi comici naturali della sua star, ma ha anche capito che la combinazione di inseguimenti in auto, cultura da camionisti e umorismo pecoreccio (un applauso al Buford T. Justice interpretato da Jackie Gleason) avrebbe costituito una tripletta perfetta per il circuito dei drive-in. Ma il film è stato stoppato all’uscita, fino a quando qualcuno alla Universal non ha pensato di concentrarsi sul mercato delle sale cinematografiche del Sud: a quel punto è decollato, viaggiando più spedito di una pattuglia di agenti della polizia di Stato all’inseguimento di una Trans Am che ha infranto i limiti di velocità. – D.F.

89 Wanda di Barbara Loden 1970

L’unico film della regista e attrice Barbara Loden è incentrato su una donna che ha appena lasciato il marito e ha perso il suo lavoro in fabbrica. A quel punto fa comunella con un piccolo truffatore, passando dallo sgabello di un bar al sedile posteriore di un’auto con quella rassegnazione tipica del prigioniero che non sogna nemmeno più di fuggire. È il ritratto di uno spirito in frantumi, deprimente anche per gli standard dell’epoca. La sceneggiatura di Loden aveva suscitato scarso interesse, tanto da spingerla a occuparsi lei stessa della regia: è un film su una persona paralizzata dalle aspettative della società, girato da una persona paralizzata dalle aspettative della società. Però col tempo è stato rivalutato e ora è considerato una pietra miliare del cinema indipendente americano, un’opera sincera e molto personale, ricca di fascino per scrittori e registi incuriositi dalla breve vita e dallo straordinario senso di umanità di Loden. – Katie Rife

88 Rock’n’Roll High School di Allan Arkush 1979

Per un periodo brevissimo (ma bellissimo) i Ramones sono stati star del cinema: con Rock’n’Roll High School, Joey, Johnny, Dee Dee e Marky hanno realizzato il loro A Hard Day’s Night in pelle nera. Dato che mediamente i ragazzi non avevano speranza di sentire i Ramones alla radio, né tantomeno di vederli al CBGB’s, il film del filone exploitation del regista Allan Arkush è stato una sorta di introduzione per tantissimi fan. Un grande applauso va a Siskel & Ebert, che hanno creduto nella pellicola quando nessun altro l’aveva fatto. L’eroina del film è P.J. Soles nel ruolo di Riff Randall, la ribelle punk che dice alla sua terribile preside (interpretata da Mary Woronov, la dominatrice della Factory di Andy Warhol): «Sono un’adolescente lobotomizzata!». Incentrare la storia su una fangirl femminista è stata una mossa profetica ed è per questo che la pellicola è divenuta un testo sacro della rivoluzione riot-grrrl degli anni ‘90, fino a ispirare I Wanna Be Your Joey Ramone delle Sleater-Kinney. Il momento clou è un breve set dal vivo in cui i fratelli suonano Blitzkrieg Bop e She’s The One e, all’apice, aiutano Riff a far esplodere la scuola. Gabba gabba hey! – R.S.

87 Gli anni in tasca di François Truffaut 1976

François Truffaut ha avuto un’infanzia difficile ed è diventato un regista molto sensibile ai pericoli che corrono i bambini e ai modi in cui il mondo si approfitta delle creature più innocenti e vulnerabili. Quindi Gli anni in tasca – uno spaccato di vita ambientato tra i ragazzini della città francese di Thiers – è un film che non ha nulla da invidiare ai lavori precedenti di Truffaut, come I 400 colpi e Il ragazzo selvaggio. Ed è vero, in particolare, se ci si concentra sulla storia di Julien (Philippe Goldmann) e degli abusi che subisce e che, inizialmente, passano inosservati agli occhi di insegnanti e compagni di classe. Ma Truffaut inserisce la storia del ragazzo in un quadro che mescola fantasia e malinconia, in una serie di esperienze infantili. È un tour de force in miniatura. – Keith Phipps

86 Pat Garrett e Billy the Kid di Sam Peckinpah 1973

Sam Peckinpah ci regala una splendida ode al genere western con Kris Kristofferson nei panni del fuorilegge dagli occhi pazzi e James Coburn in quelli dello sceriffo cinico ingaggiato per uccidere il suo vecchio amico. Il regista ha anche voluto uno spirito affine nel cast: Bob Dylan, un altro poeta del mito americano, qui impegnato nel suo primo ruolo drammatico. Dylan interpreta un vagabondo astuto di nome Alias, bravissimo con la chitarra e con il coltello a serramanico. (Alias cosa? «Alias tutto quello che vuoi»). È praticamente il The Last Waltz dei western, pieno di rinnegati sconfitti dalla strada. Knockin’ on Heaven’s Door, la canzone-simbolo di Dylan, suona mentre il pistolero Slim Pickens, in punto di morte, siede in riva al fiume con la moglie Katy Jurado: due leggende del genere che guardano scendere quel nuvolone nero. Gli studios, come tragicamente accade spesso, hanno massacrato del tutto la versione di Peckinpah: ci è voluto il director’s cut del 1988 perché finalmente Pat Garrett venisse riconosciuto come uno dei suoi capolavori. – R.S.

85 Professione: reporter di Michelangelo Antonioni 1975

Nell’ultimo grande film di Michelangelo Antonioni, Jack Nicholson interpreta un reporter intraprendente, David Locke, talmente deciso a occuparsi di un colpo di Stato in Ciad da assumere in fretta e furia l’identità di un trafficante d’armi morto nell’albergo in cui anche lui alloggia. Locke segue le tracce lasciate dal defunto, si mette nei guai e fa amicizia con una donna (Maria Schneider, identificata solamente come “la ragazza”: eravamo ancora negli anni Settanta più sessisti) che fugge con lui. Il “passeggero” del titolo inglese (The Passenger) potrebbe riferirsi allo spettatore che deve capire chi è il buono e chi è il cattivo in questo thriller sfumato e avvincente che sfrutta appieno la lentezza tipica di Antonioni nelle rivelazioni. – Kory Grow

84 Il fascino discreto della borghesia di Luis Buñuel 1972

Benvenuti alla cena di Luis Buñuel: puoi andartene quando vuoi, ma non sperare di mangiare qualcosa. Il capolavoro di fine carriera del regista spagnolo vede riunirsi per una cena un gruppo di persone dell’alta borghesia – una specie di “who’s who” di star internazionali di metà anni ‘70, tra cui Delphine Seyrig, Jean-Pierre Cassel, Bulle Ogier, Stephane Audran e Fernando Rey. Il padrone di casa, però, non è preparato ospitarli, per cui la compagnia a più riprese cerca un modo per consumare un pasto tutti insieme: così incontra terroristi, vescovi e soldati che raccontano storie di fantasmi e sogni dentro i sogni. La cosa curiosa è che nessuno riesce a mangiare un solo boccone. Buñuel è sempre stato l’anello mancante tra André Breton e i Monty Python e questa commedia stravagante ed elegante sembra ancora il suo migliore mix di satirico e il surreale. Buon appetito. – D.F.

83 Bersaglio di notte di Arthur Penn 1975

Il film neo-noir di Arthur Penn rappresenta la quintessenza di ciò che era la New Hollywood: un tipico prodotto di genere veniva rimesso a nuovo con una mano di vernice per incontrare la sensibilità contemporanea, per giunta con un finale deludente. In questo caso, il genere in questione era il poliziesco hard-boiled, ma il nostro investigatore protagonista (Gene Hackman, al top) è un ex atleta cornuto, frustrato e perennemente deluso, che agisce seguendo un codice di regole tanto anacronistico quanto la sua professione discutibile. C’è un dialogo che riassume al meglio il film, ma anche tutto un decennio in generale: alla domanda su chi stia vincendo la partita di football che sta guardando in televisione, Hackman risponde stancamente «Nessuno. Una squadra sta perdendo più lentamente dell’altra». – Jason Bailey

82 Amarcord di Federico Fellini 1973

Il regista Federico Fellini ha attinto spesso al pozzo delle sue esperienze formative, ma probabilmente mai in modo così efficace come in questo ricordo della sua giovinezza nella Rimini degli anni ‘30, dove i ragazzi fanno scorribande, i cittadini si fanno scherzi a vicenda, tutti desiderano le bellezze locali e le camicie nere di Mussolini iniziano a insinuarsi, lentamente ma inesorabilmente, negli ambienti di provincia. Il film ha nostalgia del passato e, nello stesso tempo, è attento a non cadere nel sentimentalismo, combinando uno sguardo terribile sull’ascesa del fascismo con quadri divertenti che coinvolgono parenti con problemi mentali, tradizioni locali stravaganti e una tabaccaia molto arrapata e formosa. Questa pellicola è divenuta il modello per quasi tutti i film successivi basati sui ricordi e si può rintracciare il suo DNA ovunque, da Roma ad Armageddon Road. Ed è un’ottima introduzione allo stile surreale molto personale, onirico e carichissimo del regista: un’estetica che gli è valsa il conio dell’aggettivo “felliniano”. – D.F.

81 Le lacrime amare di Petra van Kant di Rainer Werner Fassbinder 1972

In alcuni film l’idea per cui “si fa sempre del male a chi si ama” viene messa in campo come pensiero fugace, ma questa storia caustica e tagliente sul masochismo in amore by Rainer Werner Fassiender la trasforma in un mantra. Il prolificissimo regista tedesco ha superato se stesso con questo adattamento di un suo copione teatrale che racconta di una stilista (Margit Carstensen) che si innamora perdutamente di una modella (Hanna Schygulla) e trascina entrambe all’inferno. Le dinamiche di potere della coppia oscillano costantemente; nel frattempo, la cameriera silenziosa di Petra (Irm Hermann), anch’essa perdutamente innamorata della sua datrice di lavoro, assiste a tutto e continua imperterrita a svolgere i suoi compiti quotidiani. Tutto finisce in un mare di lacrime amarissime. È difficile trovare un esempio migliore di storia in cui, penetrando la scorza cinica e ironica di Fassbinder, ci si imbatte nel romanticismo pulsante che c’è sotto. Né è possibile immaginare un utilizzo più devastante di The Great Pretender dei Platters. – D.F.

80 Frankenstein Junior di Mel Brooks 1974

Se Mel Brooks, nel 1974, avesse pubblicato soltanto Mezzogiorno e mezzo di fuoco, dayenu (in ebraico significa: “sarebbe stato sufficiente”). Invece, in un solo anno ci ha regalato quel classicone e anche questa parodia perfetta dei film horror targati Universal: una doppietta di tributi bizzarri all’atto stesso dell’andare al cinema. Il nipote del leggendario medico Victor Frankenstein, Frederick Frankenstein (Gene Wilder) – si pronuncia “frah-ken-steen” – si avventura in Transilvania per prendere possesso della proprietà di famiglia. Incontra personaggi inquietanti di ogni tipo, come Frau Blücher [nitrito di cavallo], e alla fine intraprende l’attività di famiglia. Le gag non sono solo vincenti (“Quale gobba?”), ma dimostrano anche la profonda venerazione di Brooks per il cinema e in particolare, in questo caso, per il filone dei monster movie degli anni Trenta. – E.Z.

79 Touch of Zen – La fanciulla cavaliere errante di King Hu 1971

Le grandi storie epiche erano ormai passate di moda nella New Hollywood degli anni ‘70, ma la grandeur cinematografica era ancora viva e vegeta a Taiwan. I primi 60 minuti del capolavoro di King Hu si dipanano come una combinazione di fiaba e film western vecchio stile, raccontando la vicenda dell’artista di provincia Ku Shen Chai (Chun Shih) e della sua storia d’amore con la principessa fuggiasca Yang Hui-ching (Feng Hsu). Poi arrivano i duelli a colpi di spada e tutto si trasforma in un racconto avvincente ed emozionante a base di arti marziali. Le scene di combattimento coreografate e il messaggio femminista hanno influenzato registi come Ang Lee e Zhang Yimou, rendendo il film una pietra miliare del genere wuxia. – K.R.

78 Suspiria di Dario Argento 1977

I racconti di Dario Argento, tutti tinti di un giallo perfetto preso dalla scala Pantone, possono parlare di case infestate, streghe e altri tipici cliché dell’horror. Ma il modo in cui descrive il terrore che Suzy Bannion (Jessica Harper), una studentessa di danza classica, affronta in un collegio spettrale ci trasporta dentro l’incubo con lei. Quando un personaggio viene pugnalato al cuore, si vede il primo piano di un coltello che lacera un cuore pulsante; idem per i vermi e il filo spinato della sceneggiatura. Il gruppo rock dei Goblin fa un baccano infernale, trasformando la melodia di un carillon in una delle colonne sonore più ossessionanti e indimenticabili dell’horror. Suspiria non si guarda: si sente. – K.G.

77 Il colpo della metropolitana (Un ostaggio al minuto) di Joseph Sargent 1974

L’impronta di questo adattamento del romanzo di Peter Godey a opera di Joseph Sargent è presente in tutte le pellicole da Le iene a Die Hard – Duro a morire; ma soprattutto questo è uno dei più grandi film di sempre ambientati a New York. Quando Mr. Blue (Robert Shaw) annuncia ai passeggeri della Linea 6 che lui e i suoi tre complici armati si sono impadroniti del treno e tengono tutti in ostaggio, si scatena quel tipo di risata divertita che si può sentire solo a New York. E solo a New York la trama si può dipanare per mano di un agente in sevizio nella metropolitana come Zachary Garber (Walter Matthau); le sue maniere pessime, il suo guardaroba sgualcito e la sua faccia conciata come un guantone da baseball distraggono, come accade per il Tenente Colombo, dalla sua abilità investigativa, che viene svelata appieno in una delle più belle inquadrature finali di tutto il cinema americano. – J.B.

76 Il pianeta selvaggio di René Laloux 1973

Anche in un anno in cui sono usciti film incredibili come La montagna sacra di Alejandro Jodorowsky e Belladonna of Sadness di Eiichi Yamamoto, spicca questa storia allucinante di René Laloux sul tema dei diritti umani. Questo film d’animazione è incredibilmente affascinante e non solo perché i Draag (i grandi umanoidi blu) e i loro animali domestici Oms, simili a esseri umani, sono spesso nudi. È anche pieno di creature bizzarre simili a calamari e l’animazione è semplice e minimale, lontana dalla fluidità dei film Disney. La famosa colonna sonora jazz-funk di Alain Goraguer si dipana in sottofondo, facendo somigliare il tutto a una satira alla Jonathan Swift. Il pianeta selvaggio è l’opera più famosa del francese Laloux, che ha diretto diversi cortometraggi e altri due lungometraggi (in particolare Gandahar del 1987) prima della sua scomparsa nel 2004. – M.R.

75 Gates of Heaven di Errol Morris 1978

Il modo più semplice per descrivere questo esperimento commovente e fuori dagli schemi di Errol Morris è definirlo un documentario ironico sul tema dei cimiteri per animali domestici, con tanto di interviste ai proprietari e ai gestori di un’attività in crisi e di una a cui gli affari vanno bene. Ma questo film, in definitiva, è molto di più. È una disamina onesta delle tradizioni di famiglia, costellata di ritratti vividi del modo in cui l’ottimismo ingenuo americano alimenta la macchina tritacarne del successo. È uno spaccato di vita incorniciato come se fosse un’opera d’arte, con inquadrature studiate con cura e arricchite con oggetti di scena accattivanti, e popolato da persone che parlano di filosofia: non solo di cani e gatti, ma anche delle sottili differenze tra la vita e la morte. – Noel Murray

Da Rolling Stone US