I film più attesi dell’estate 2023

The Flash

Andy Muschietti 15 giugno

Ezra Miller ne ha combinate di tutti i colori ma, grazie alla tenacia del regista Andy Muschietti (quello del ritorno sullo schermo di It, per capirci), non solo non è stato cancellato dal primo stand alone cinematografico del supereroe DC, ma sarà anche in un potenziale sequel. Intanto, in questo film, Barry Allen usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo, ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro regnerà il caos e i mondi si scontreranno. Guest starring non uno, ma ben due Batman: Michael Keaton e Ben Affleck.

Elemental

Peter Sohn 21 giugno

Dalle emozioni agli elementi. Il nuovo film Disney/Pixar sembra ricalcare la formula vincente del capolavoro Inside Out (2015), ma virando il tutto alla commedia romantica. In una città immaginaria in cui ciascuno degli abitanti è appunto composto di uno degli elementi naturali, la ragazza di fuoco Ember (doppiata in italiano da Valentina “Mare fuori” Romani) e il ragazzo d’acqua Wade (Stefano De Martino) decidono di mettersi insieme, anche se sanno che potrebbero farsi male…

Indiana Jones e il quadrante del destino

James Mangold 28 giugno

Pronto per la pensione, Indy (lo splendido ottantenne Harrison Ford) non si fa scappare una “ultima crociata”, stavolta per davvero. Al fianco della nipote Helena (Phoebe “Fleabag” Waller-Bridge), dovrà sgominare un gruppo di criminali ex nazisti (capeggiati dal villain di Mads Mikkelsen) che intessono piani addirittura con la NASA. Per la prima volta nella storia della saga alla regia non c’è il “creatore” Steven Spielberg ma James Mangold (Walk the Line, Logan – The Wolverine): ma i puristi saranno accontentati. Vedi il cameo della Karen Allen dei Predatori dell’arca perduta…

Mission Impossible: Dead Reckoning – Parte 1

Christopher McQuarrie 12 luglio

Parlando di eroi action che non vanno in pensione, riecco l’Ethan Hunt di Tom Cruise. Dopo il successo globale di Top Gun: Maverick, il divo che ha salvato le sale torna nei panni dello specialista in campo spionaggio internazionale per un’avventura di cui si sa ancora pochissimo, ma che sarà piena delle solite sequenze action mozzafiato (anche a Roma, tenuta in scacco per settimane di set). Alla regia di nuovo il fedele Christopher McQuarrie, nel cast tornano Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Vanessa Kirby e si aggiungono Hayley Atwell e il nuovo villain Nicholas Hoult.

Barbie

Greta Gerwig 20 luglio

Il team del marketing ha già fatto un capolavoro, visto che si parla di Barbie da mesi, anzi, praticamente da un anno. Il resto toccherà a Greta Gerwig & C., che portano per la prima volta sul grande schermo la bambola Mattel, impersonata da Margot Robbie. Ken invece ha il volto (e gli addominali) di Ryan Gosling. Insieme a loro, un super cast che comprende anche Will Ferrell, la Penelope di Bridgerton Nicola Coughlan, Maeve ed Eric di Sex Education (Emma Mackey e Ncuti Gatwa, futuro Doctor Who), Michael Cera, Simu Liu, America Ferrera e pure Dua Lipa, nei panni di Barbie Sirena. Firma la colonna sonora Mark Ronson. Senza se e senza ma, l’evento cinematografico dell’estate.

Heart of Stone

Tom Harper 11 agosto (su Netflix)

Altro giro, altro spy action. Il blockbusterone Netflix dell’estate vede Gal Gadot nel ruolo di Rachel Stone, un’agente della CIA specializzata in missioni ad alto rischio su scala globale. Nelle intenzioni della piattaforma, dovrebbe essere il primo capitolo di una saga alla Mission: Impossible (arieccoci), però al femminile. Staremo a vedere. Intanto, sappiamo che anche qui gli stunt sono quasi tutti “veri”: «Volevamo davvero assicurarci di mantenerlo realistico, in modo che le persone potessero percepire il dolore», rivela Gadot, affiancata sullo schermo da Jamie Dornan.

Oppenheimer

Christopher Nolan 23 agosto

Dopo ruoli da supporting in Inception, Dunkirk e la trilogia del Cavaliere oscuro, Mr. “Peaky Fucking Blinders” Cillian Murphy ha finalmente raggiunto il suo obiettivo di attore: essere protagonista di un film di Christopher Nolan. Sarà J. Robert Oppenheimer, colui che è considerato l’inventore della bomba atomica. La storia segue il fisico mentre lavora a fianco di un team di scienziati governativi per sviluppare armi nucleari nei primi anni ’40. Il cast stellare comprende Florence Pugh, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon e Leslie Groves Jr. Soundtrack by Ludwig Göransson. Un nuovo, attesissimo mindfuck movie targato Nolan.

Io capitano

Matteo Garrone 7 settembre

A quattro anni da Pinocchio, Matteo Garrone torna a territori più “sociali”. E firma il suo film forse più politico dopo Gomorra. Io capitano è il racconto delle migrazioni viste da dentro, e segue il viaggio di Seydou e Moussa, che lasciano Dakar e le rispettive famiglie per raggiungere l’Europa. Ma prima c’è l’impegno a trovare la somma necessaria per la partenza, i sogni, l’inevitabile ostacolo della Libia dove “o avete i soldi o si va in prigione”. Sarà a Venezia 2023?

Asteroid City

Wes Anderson 14 settembre

Dopo aver invaso il red carpet di Cannes 2023, “la compagnia di Wes Anderson” arriva finalmente al cinema con una nuova eccentrica avventura: negli anni ’50, una città del deserto americano vede un gruppo di giovani studenti e i loro genitori uniti in una competizione a tema “spaziale”. Starring Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Hong Chau, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson. Manca qualcuno?