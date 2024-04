I film da vedere ad aprile 2024

Il mio amico robot

Pablo Berger al cinema dal 4 aprile

IL MIO AMICO ROBOT | Trailer italiano ufficiale HD

Dog, un cane che vive a New York, trova un nuovo amico in un robot di nome… Robot. Ma quando una gita in spiaggia lascia il suo nuovo compagno d’avventure arrugginito e immobilizzato sulla sabbia, Dog deve purtroppo tornare alla sua vita precedente da solo. Un’opera tenera e “adulta” diventata un caso in Spagna, giustamente candidata all’Oscar per il miglior film d’animazione.

Monkey Man

Dev Patel al cinema dal 4 aprile

Monkey Man | Official Trailer

Opera prima di Dev Patel prodotta da Jordan Peele (Scappa – Get Out, Nope), vede l’attore di The Millionaire nei panni di Kid, un giovane uomo senza nome che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove di notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, scoprirà un modo per infiltrarsi nell’élite della città…

Tatami – Una donna in lotta per la libertà

Zahra Amir Ebrahimi, Guy Nattiv al cinema dal 4 aprile

TATAMI - Trailer Ufficiale | In anteprima l'8 marzo e dal 4 aprile al Cinema

A metà dei campionati mondiali di judo, l’iraniana Leila riceve un ultimatum da parte della Repubblica Islamica, che le ordina di fingere un infortunio e perdere per evitare di essere bollata come traditrice dello Stato. Con la propria libertà e quella della sua famiglia in gioco, Leila si trova di fronte a una scelta impossibile: obbedire al regime iraniano o continuare a combattere per l’oro? Presentato a Venezia 80, è uno dei film più acclamati ai festival di questa annata.

Zamora

Neri Marcorè al cinema dal 4 aprile

ZAMORA di Neri Marcorè (2024) - Trailer Ufficiale HD

Altro esordio di un attore, stavolta di casa nostra. Neri Marcorè passa dietro la macchina da presa con la storia di Walter (Alberto Paradossi), ragioniere nell’animo prima ancora che di professione che lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano. Ma da un giorno all’altro l’azienda chiude, e lui si ritrova suo malgrado catapultato in una società della vitale e operosa Milano… Nel cast anche Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Storti e lo stesso Marcorè.

Scoop

Philip Martin su Netflix dal 5 aprile

Scoop | Teaser ufficiale | Netflix Italia

Ispirato alla vera e sconvolgente intervista rilasciata dal principe Andrea (interpretato da Rufus Sewell) a BBC Newsnight, il film mette al centro l’indagine della giornalista Emily Maitlis (Gillian Anderson) per dissotterrare le verità “scandalose” relative a uno dei personaggi più oscuri della Royal Family, vicino al controverso Jeffrey Epstein. Dirige Philip Martin, uno dei registi, guarda caso, di The Crown.

Coincidenze d’amore

Meg Ryan al cinema dall’11 aprile

Coincidenze d'Amore | Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD

Seconda prova dietro la macchina da presa per la diva della rom-com anni ’90 dopo Ithaca – L’attesa di un ritorno (2015), è un’altra commedia sentimentale ma più âgée su due ex (la stessa Ryan e David Duchovny) che si ritrovano per caso in un aeroporto mentre sono costretti a fare uno scalo più lungo del previsto causa tormenta di neve. Riusciranno a dirsi tutto quello che non si erano ancora detti?

I delinquenti

Rodrigo Moreno al cinema dall’11 aprile

I Delinquenti, film di Rodrigo Moreno - Trailer

Un film-fiume argentino (tre ore di durata) per raccontare la parabola di due impiegati di banca di Buenos Aires che progettano di rapinare la filiale in cui lavorano dell’equivalente di tutti gli stipendi che guadagnerebbero lavorando fino alla pensione. Una sorta di Casa di carta, ma d’auteur, nelle mani di un regista già molto apprezzato dai cinéphile. Prossimamente anche su MUBI.

E la festa continua!

Robert Guédiguian al cinema dall’11 aprile

E la festa continua! - il nuovo film di Robert Guèdiguian dall'11 Aprile al cinema | Trailer ITA HD

Altro nome apprezzatissimo dai festivalieri è quello del veterano del cinema francese che ci ha dato capolavori “militanti” come Marius e Jeannette e La ville est tranquille. A 70 anni non ha deposto le armi e gli ideali, nel racconto della società di oggi, e resta nella sua Marsiglia per tratteggiare il ritratto di Rosa (l’attrice feticcio nonché moglie Ariane Ascaride), infermiera che, quando si avvicina alla pensione, decide di darsi alla politica locale per il bene della sua comunità.

Flaminia

Michela Giraud al cinema dall’11 aprile

FLAMINIA (2023) - TRAILER UFFICIALE

Altro giro, altra attrice – anzi, comedian – che debutta da regista: Michela Giraud. Con la storia di Flaminia De Angelis (la stessa Giraud), perfetta ragazza di Roma Nord che sta per sposare il figlio (Edoardo Purgatori) di un importante diplomatico e compiere la definitiva scalata sociale. Ma sulla sua strada si mette la sorellastra Ludovica, trentenne nello spettro autistico che le farà cambiare lo sguardo di e sul mondo.

Ghostbusters – Minaccia glaciale

Gil Kenan al cinema dall’11 aprile

Ghostbusters: Minaccia Glaciale - Dall'11 aprile al cinema - Trailer Ufficiale

Dopo gli eventi del film precedente, Ghostbusters – Legacy di Jason Reitman (2021), la famiglia Spengler decide di lasciare Summerville per tornare dove tutto ha avuto inizio, cioè l’iconica caserma dei pompieri di New York, e aiutare gli originali acchiappafantasmi (ritroviamo anche qui Bill Murray, Dan Aykroyd & Co.), che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret sul paranormale. Ma un antico manufatto è pronto a scatenare una forza malvagia…

Gloria!

Margherita Vicario al cinema dall’11 aprile

GLORIA! di Margherita Vicario (2024) - TEASER Trailer Ufficiale HD

Di attrici che passano alla regia in questa stagione ne abbiamo? Ecco arrivare anche Margherita Vicario, che ha già fatto il salto come (apprezzatissima) cantautrice e ora si misura con un’ambiziosa e riuscita prima volta da regista, molto applaudita all’ultima Berlinale. Tra le orfanelle di un istituto veneziano di fine ‘700 si nasconde una compositrice (Galatéa Bellugi), che solleva le altre in una crociata musicale contro il patriarcato. Nel cast anche Carlotta Gamba, Paolo Rossi e Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista.

Back to Black

Sam Taylor-Johnson al cinema dal 18 aprile

Back To Black | Trailer Ufficiale

Atteso e temuto, arriva nelle sale il biopic su una delle cantautrici più incredibili che la storia della musica abbia mai avuto. La interpreta la somigliantissima Marisa Abela, tra genio creativo e questioni famigliari (il discusso personaggio del padre è interpretato dal bravissimo Eddie Marsan). Dietro la macchina da presa c’è Sam Taylor-Johnson, che già si era misurata con la storia del giovane John Lennon in Nowhere Boy. Sarà top o flop?

Cattiverie a domicilio

Thea Sharrock al cinema dal 18 aprile

CATTIVERIE A DOMICILIO con Olivia Colman (2024) - Trailer Ufficiale Italiano

Littlehampton, costa meridionale dell’Inghilterra, 1922: le abitanti del villaggio si ritrovino da un giorno all’altro a ricevere lettere scandalose e oscene. In breve tempo si diffonde la voce secondo cui dietro la misteriosa identità del mittente possa celarsi l’intraprendente e single Rose Gooding (Jessie Buckley). La sua vicina di casa, Edith Swan (Olivia Colman), profondamente conservatrice, organizza una protesta che crea scandalo a livello nazionale. Volete un film über-British? Eccovi serviti.

Civil War

Alex Garland al cinema dal 18 aprile

CIVIL WAR di Alex Garland (2024) - Trailer Italiano Ufficiale HD

Il visionario Alex Garland (Ex Machina, Annientamento) apre uno squarcio inquietante su un futuro che potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Un team di giornalisti attraversa gli Stati Uniti documentando la guerra civile in atto: dopo l’anteprima al SXSW Festival, il film ha generato divisioni e opinioni contrastanti nel pubblico americano, nonché accuse di propaganda politica. Nel cast Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Nick Offerman e Cailee Spaeny, appena vista in Priscilla di Sofia Coppola.

Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice

Zack Snyder su Netflix dal 19 aprile

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Proseguono le avventure di Kora (Sofia Boutella) in questo secondo e ultimo capitolo del dittico western/sci-fi di Zack Snyder (300, Watchmen, Justice League) inaugurato da Figlia del fuoco. Sospeso tra Akira Kurosawa e Star Wars, anche in questo nuovo episodio ritroviamo Djimon Hounsou (il generale Titus), Ed Skrein (l’ammiraglio Atticus Noble) e Michiel Huisman (il fattore Gunnar), mentre Anthony Hopkins presta la sua voce per Jimmy, l’ultimo sopravvissuto di una specie di guerrieri robotici.

Challengers

Luca Guadagnino al cinema dal 24 aprile

CHALLENGERS | Trailer Ufficiale 2

Avrebbe dovuto aprire l’80esima Mostra di Venezia, è stato rimandato causa sciopero degli attori (e che attori: Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, visto nel West Side Story versione Steven Spielberg, compongono il terzetto, anzi triangolo, protagonista), e ora l’hype è letteralmente alle stelle. Tennis, amore, completini by JW Anderson, e l’autore più cool che possiamo vantare su scala globale dietro la cinepresa: cosa chiedere di più?

Confidenza

Daniele Luchetti al cinema dal 24 aprile

Confidenza (2024) - Teaser trailer | dal 24 aprile al cinema

Dopo Lacci, Daniele Luchetti torna ad adattare (con Francesco Piccolo) un romanzo di Domenico Starnone. Stavolta è la storia di Pietro (Elio Germano), professore di liceo che trova l’amore in Teresa (Federica Rosellini), un’ex studentessa. Quando lei gli propone di confidarsi reciprocamente un segreto mai rivelato a nessuno, le cose cambieranno profondamente per entrambi. Nel cast anche Vittoria Puccini, Pilar Fogliati e Isabella Ferrari, le musiche sono di Thom Yorke.