I film da vedere a ottobre 2025

Together Michael Shanks al cinema dal 1° ottobre

TOGETHER | Trailer italiano ufficiale HD

Tim (Dave Franco), musicista segnato dalla perdita dei genitori, e sua moglie Millie (Alison Brie), insegnante, decidono di trasferirsi in campagna per ricominciare. Durante una passeggiata sotto la pioggia i due cadono in una caverna, dove Tim beve da una pozza misteriosa. Il giorno dopo si svegliano inspiegabilmente fusi in un unico corpo, costretti a condividere ogni gesto e dipendenza fisica. La loro trasformazione diventa il banco di prova del legame, mentre attorno a loro si muovono figure enigmatiche. Curiosità: Franco e Brie, marito e moglie anche nella vita reale, tornano a recitare insieme in quello che segna il debutto al lungometraggio del regista australiano.

L’attachement – La tenerezza Carine Tardieu al cinema dal 2 ottobre

L'ATTACHEMENT - LA TENEREZZA | CON VALERIA BRUNI TEDESCHI E PIO MARMAÏ | TRAILER UFFICIALE

Sandra (Valeria Bruni Tedeschi), cinquantenne indipendente e single per scelta, gestisce una libreria femminista e conduce una vita ordinata, senza legami domestici stretti. Un giorno il vicino Alex (Pio Marmaï) le chiede di badare al figlio Elliot, sei anni, mentre la moglie è in ospedale per un parto complicato. Quando la donna muore dando alla luce una bambina, Sandra si ritrova immersa in una nuova famiglia: diventa punto di riferimento non solo per padre e figli, ma anche per una rete affettiva che non aveva previsto. Il film è tratto dal romanzo L’intimité di Alice Ferney, e il cast include anche Vimala Pons e Raphaël Quenard. Presentato nella sezione Orizzonti dell’81esima Mostra di Venezia.

L’isola di Andrea Antonio Capuano al cinema dal 2 ottobre

L'ISOLA DI ANDREA - TRAILER UFFICIALE

Antonio Capuano segue il percorso del ragazzino del titolo, adolescente napoletano costretto a trasferirsi con la madre su un’isola del Golfo dopo la separazione dei genitori. Qui, tra nuovi compagni e paesaggi sospesi, il ragazzo cerca di trovare il proprio posto nel mondo, diviso tra la nostalgia per la vita lasciata in città e il fascino di un orizzonte marino che sembra offrirgli libertà. Capuano torna a raccontare l’adolescenza con uno suo sguardo diretto e poetico, e con un cast in cui figurano giovani attori esordienti accanto a volti più noti (Teresa Saponangelo, Vinicio Marchioni).

Testa o croce? Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis al cinema dal 2 ottobre

TESTA O CROCE? di Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis (2025) - Trailer Ufficiale 4K

Agli inizi del Novecento, il Wild West Show di Buffalo Bill arriva a Roma per propagandare il mito della frontiera americana attraverso spettacoli di cowboy. In quel contesto Rosa (Nadia Tereszkiewicz), giovane moglie di un possidente locale, s’innamora di Santino (Alessandro Borghi), un buttero italiano che vince una gara di doma contro i cowboy del circo. Quando il marito di Rosa viene trovato ucciso, Rosa e Santino fuggono insieme, ma Santino viene braccato: su di lui viene messa una taglia e anche Buffalo Bill (John C. Reilly) entra in gioco. Il film della coppia regista di Re Granchio è stato presentato all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard.

Steve Tim Mielants su Netflix dal 3 ottobre

Steve | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Tratto dal racconto di Max Porter Shy, Steve segue una giornata decisiva nella vita del preside di un collegio per ragazzi con problemi sociali e comportamentali. Quando l’istituto rischia la chiusura, l’uomo lotta per tenerlo in piedi e affronta anche le proprie fragilità psicologiche. Parallelamente, Shy (Jay Lycurgo), uno degli studenti più difficili, fatica a nascondere il proprio dolore dietro atteggiamenti autodistruttivi. Nel cast: Cillian Murphy nel ruolo del titolo, affiancato da Tracey Ullman, Emily Watson e Simbi Ajikawo.

A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario Kogonada al cinema dal 9 ottobre

A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario | Dal 2 ottobre al cinema | Trailer

Dal regista di Columbus e After Yang, A Big Bold Beautiful Journey segue due sconosciuti (Margot Robbie e Colin Farrell) che si incontrano per caso durante un viaggio in auto attraverso gli Stati Uniti. Entrambi hanno alle spalle vite complicate e ferite ancora aperte, ma il percorso diventa un’occasione per scoprire punti in comune inattesi, tra soste impreviste e dialoghi intimi. Il film alterna momenti realistici a inserti visivi più astratti. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge e Kevin Kline.

Tre ciotole Isabel Coixet al cinema dal 9 ottobre

Tre Ciotole - Trailer ufficiale - Dal 9 ottobre al cinema

Marta (Alba Rohrwacher) e Antonio (Elio Germano) sono una coppia che decide di separarsi dopo un litigio apparentemente banale: lui, cuoco, in ascesa si rifugia nel lavoro; lei, insegnante di educazione fisica, si chiude sempre più in sé stessa. Dopo la rottura, Marta comincia a perdere l’appetito, fino a scoprire che non è solo dolore emotivo ma anche un problema di salute che ha conseguenze su tutto: il gusto del cibo, la musica, il desiderio, persino le certezze che pensava acquisite. Il film è tratto dall’ultimo, omonimo romanzo di Michela Murgia (prodotto mentre la scrittrice si avvicinava alla morte) e scritto da Isabel Coixet insieme a Enrico Audenino. Nel cast ci sono anche Francesco Carril, Silvia D’Amico, Galatéa Bellugi e Sarita Choudhury.

Tron: Ares Joachim Rønning al cinema dal 9 ottobre

Tron: Ares | Official Trailer

Il ritorno del franchise Disney a quattordici anni da Tron: Legacy. Questa volta al centro c’è Ares (Jared Leto), un programma inviato dal mondo digitale a quello reale con una missione che potrebbe cambiare il destino dell’umanità. La storia si intreccia con il tema dell’intelligenza artificiale e dei confini tra realtà e simulazione, in linea con l’immaginario visivo ipertecnologico che ha reso la saga un cult. Nel cast anche Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Cameron Monaghan, mentre la colonna sonora porta la firma dei Nine Inch Nails.

La donna della cabina numero 10 Simon Stone su Netflix dal 10 ottobre

La donna della cabina numero 10 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Dall’omonimo bestseller di Ruth Ware, un thriller ambientato a bordo di una lussuosa crociera nel Mare del Nord. Protagonista è Lo Blacklock (Keira Knightley), giornalista di viaggi che assiste a un presunto omicidio: una donna viene spinta giù dalla cabina accanto alla sua, la numero 10. Ma quando dà l’allarme nessuno sembra crederle, e la cabina risulta inspiegabilmente vuota. La tensione cresce tra corridoi scintillanti e atmosfere claustrofobiche, dove niente è come sembra. Nel cast figurano anche Sam Worthington e Olivia Colman.

After the Hunt – Dopo la caccia Luca Guadagnino al cinema dal 16 ottobre

After The Hunt: Dopo La Caccia - Dal 16 ottobre al cinema - Trailer Ufficiale

Presentato fuori concorso all’ultima Mostra di Venezia, il nuovo film di Luca Guadagnino ruota attorno ad Alma Olsson (Julia Roberts), una rispettata professoressa di Filosofia di Yale che si trova coinvolta in un’accusa di abuso sessuale mossa dalla sua brillante studentessa Maggie (Ayo Edebiri) contro il collega e amico di lunga data Hank (Andrew Garfield). Mentre la comunità universitaria si spacca tra sostenitori e scettici, Alma deve confrontarsi con segreti del suo passato che minacciano di emergere. Potere, verità e le complessità delle dinamiche intergenerazionali si intrecciano nel contesto del movimento #MeToo.

Amata Elisa Amoruso al cinema dal 16 ottobre

AMATA di Elisa Amoruso (2025) - Trailer Ufficiale HD

Un’esplorazione della maternità da prospettive diverse, che intreccia le vite di due donne apparentemente distanti ma legate da un destino comune. Nunzia (Tecla Insolia), giovane studentessa fuori sede, affronta una gravidanza indesiderata che la costringe a confrontarsi con la solitudine e la paura di una scelta irreversibile. Parallelamente, Maddalena (Miriam Leone), 40 anni, vive il dolore dell’infertilità e della difficoltà di diventare madre. Le loro storie si incontrano, mettendo in luce le sfide e le emozioni legate alla libertà di scelta e all’amore. Il film è stato presentato alle ultime Giornate degli Autori di Venezia.

Eddington Ari Aster al cinema dal 17 ottobre

EDDINGTON | Teaser italiano ufficiale HD

Ari Aster è tornato, con un western satirico ambientato nel maggio del 2020, durante la pandemia di Covid, in una cittadina fittizia del New Mexico, Stati Uniti. La trama ruota attorno a una contesa elettorale tra il vice-sceriffo Joe Cross (Joaquin Phoenix) e il sindaco Ted Garcia (Pedro Pascal), che si trasforma in un conflitto ideologico e culturale che divide la comunità. Con questo escamotage, Aster esplora temi come la polarizzazione politica, le teorie del complotto, l’influenza dei social media e la disinformazione. Il cast include anche Austin Butler, Emma Stone, Luke Grimes e Deirdre O’Connell. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025.

Springsteen – Liberami dal nulla Scott Cooper al cinema dal 23 ottobre

Springsteen: Liberami dal Nulla | Trailer Ufficiale | 20th Century Studios

Il biopic di Scott Cooper racconta Il Boss, Bruce Springsteen, durante la transizione tra il successo di The River e la consacrazione mondiale con Born in the U.S.A. In tutto questo, il film non perde l’occasione di esplorare la genesi del suo album più intimo e minimale, Nebraska (1982), registrato in solitaria con un registratore a quattro tracce nella sua stanza di Freehold, New Jersey. Jeremy Allen White veste i panni del rocker, a solo un anno di distanza da quello che il collega Timothée Chalamet aveva fatto per il ritratto di Bob Dylan con A Complete Unknown.

A House of Dynamite Kathryn Bigelow su Netflix dal 24 ottobre

A HOUSE OF DYNAMITE | Teaser ufficiale | Netflix Italia

La regista premio Oscar Kathryn Bigelow racconta i drammatici 18 minuti successivi al lancio di un missile nucleare non attribuito diretto verso Chicago. Il Presidente degli Stati Uniti (Idris Elba), i militari in Alaska e gli ufficiali al Comando Strategico degli Stati Uniti devono prendere decisioni cruciali per evitare la catastrofe, mentre la tensione cresce tra protocollo e improvvisazione. Nel cast anche Rebecca Ferguson nel ruolo di Olivia Walker, capo delle comunicazioni militari, e Gabriel Basso. La sceneggiatura è di Noah Oppenheim. In concorso a Venezia 82.

La ballata di un piccolo giocatore Edward Berger su Netflix dal 29 ottobre

La ballata di un piccolo giocatore | Teaser ufficiale | Netflix Italia

Dal romanzo omonimo di Lawrence Osborne, un thriller psicologico ambientato nel mondo del gioco d’azzardo di Macao. La trama segue Lord Doyle (Colin Farrell), un giocatore incallito che si nasconde nella città asiatica per sfuggire ai suoi debiti e al suo passato. La sua esistenza prende una svolta quando incontra Dao Ming (Fala Chen), una misteriosa impiegata del casinò che potrebbe rappresentare la sua salvezza. Ma alle sue calcagna c’è Cynthia Blithe (Tilda Swinton), un’investigatrice privata pronta a rivelare i segreti che Doyle sta cercando di nascondere. Dal regista della hit della scorsa stagione Conclave.

Dracula – L’amore perduto Luc Besson al cinema dal 29 ottobre

DRACULA. L'amore perduto di Luc Besson | Trailer ITA HD

Rivisitazione gotica e romantica del celebre racconto di Bram Stoker che vede Luc Besson riunirsi con Caleb Landry Jones dopo Dogman. Il film segue la storia del principe Vladislav, che, dopo la morte della sua amata Elisabeta, rinnega Dio e diventa vampiro. Flash forward: nel XIX secolo, a Parigi, incontra Maria (Matilda De Angelis), una donna che sembra essere la reincarnazione della sua defunta sposa. Ossessionato dalla speranza di ritrovare il suo amore perduto, Vladislav si trova a fronteggiare le conseguenze della sua ricerca. Il cast include anche Christoph Waltz nel ruolo di un prete determinato a fermare Vladislav. La colonna sonora è di Danny Elfman.

Cinque secondi Paolo Virzì al cinema dal 30 ottobre

CINQUE SECONDI - Trailer ufficiale - Dal 30 ottobre al cinema.

Paolo Virzì torna con una commedia drammatica ambientata nella campagna toscana, dove un uomo solitario si confronta con una comunità di giovani idealisti. Adriano Sereni (Valerio Mastandrea), cinquantenne introverso con un passato travagliato, vive isolato nelle stalle ristrutturate di una villa decadente. La sua routine viene sconvolta quando un gruppo di studenti, guidati dalla determinata Matilde (Galatéa Bellugi), occupa la villa abbandonata con l’intento di recuperare i vigneti trascurati. Inizialmente ostile, Adriano si ritrova progressivamente coinvolto in questa comunità vivace, mentre tensioni e segreti nascosti emergono tra i filari di viti. Nel cast anche Valeria Bruni Tedeschi e Ilaria Spada. La sceneggiatura è firmata da Virzì insieme a Francesco Bruni e Carlo Virzì. In anteprima alla prossima Festa del Cinema di Roma.

The Mastermind Kelly Reichardt al cinema dal 30 ottobre

THE MASTERMIND | Trailer Ufficiale Italiano | Dal 30 ottobre al cinema

Un heist movie “minimalista” ambientato nella tranquilla provincia del Massachusetts degli anni Settanta. La trama segue James Blaine Mooney (Josh O’Connor), un falegname disoccupato che, spinto dalla noia e dal desiderio di riscatto, progetta un colpo d’arte amatoriale: rubare quattro dipinti da un museo locale. Con l’aiuto della sua famiglia, tra cui la moglie Terri (Alana Haim), Mooney mette in atto il piano, ma le cose non vanno come previsto, portando a una serie di eventi che minano la sua vita familiare e sociale. Presentato a Cannes 2025.