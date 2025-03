I film da vedere a marzo 2025

Mickey 17

Bong Joon-ho al cinema dal 6 marzo

Che cosa saremmo disposti a fare pur di tenerci stretti il nostro lavoro? Morire, forse. Bong John-ho sta per tornare con il suo primo lungometraggio da Parasite e dalla vittoria agli Oscar del 2020. E, anche se il protagonista a questo giro sarà l’occidentalissimo Robert Pattinson nei panni dell’eroe scapicollato Mickey Barnes, il tema a fondo del film crea un ponte con la nostra esperienza attraverso una lente asiatica: eccessiva, visionaria, con cui confrontarsi.

Il Nibbio

Alessandro Tonda al cinema dal 6 marzo

Dopo le puntate in casa Suburraeterna e Summertime, Alessandro Tonda arriva a dirigere Il Nibbio, storia ambientata nel 2005 durante il sequestro della giornalista Giuliana Sgrena a Baghdad a opera di un commando arabo di matrice sunnita. La vicenda però non segue il punto di vista della prigioniera, bensì quello di Nicola Calipari(alto dirigente del SISMI, il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), soprannominato appunto “il Nibbio” (nome di un piccolo uccello rapace), che si troverà a fare la spola tra il centro di comando dei Servizi Segreti italiani e l’Iraq controllato dalla presenza statunitense. Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco interpretano i due protagonisti, dentro e fuori lo schermo.

L’orto americano

Pupi Avati al cinema dal 6 marzo

Filippo Scotti guida il cast del nuovo horror gotico di Pupi Amati, ambientato tra Bologna e gli Stati Uniti. La vicenda è quella di un innamoramento che avviene a Bologna tra un giovane problematico con aspirazioni letterarie e un’infermiera dell’esercito americano, in Italia durante il periodo della Liberazione. L’anno seguente, il giovane si trasferirà nel Midwest d’Oltreoceano, abitando in una casa separata da quella dell’amata solo da, appunto, un orto. Ma la ragazza non è mai tornata, e con la madre, che vive ancora nella casa, si crea una situazione di tensione e paura.

La città proibita

Gabriele Mainetti al cinema dal 13 marzo

Dal regista di Freaks Out non si sa mai che cosa aspettarsi. In positivo: La città proibita è l’ennesima storia “poco italiana” di Gabriele Mainetti, che si sviluppa a Roma su due filoni paralleli. Il primo incontra le vicende del giovane figlio del proprietario di un ristorante, sommerso dai debiti e in fuga con l’amante. L’altro segue una giovane misteriosa (Yaxi Liu) arrivata in città sulle tracce della sorella. Una storia di criminalità, destini interallacciati, e di bassifondi urbani. Il Kill Bill de noantri? Staremo a vedere. Nel cast anche Sabrina Ferilli.

Dreams

Dag Johan Haugerud al cinema dal 13 marzo

Fresco di vittoria dell’Orso d’Oro all’ultima Berlinale, l’ultimo e terzo capitolo della trilogia del regista norvegese Dag Johan Haugerud – dopo Sex e Love – si concentra sull’esplorazione dei sogni e dei desideri inespressi e repressi. Protagonista è la giovane Johanne (Selome Emnetu), che annota in scritture private il proprio innamoramento per la sua insegnante di francese. Sarà quando la nonna e la madre di Johanne scopriranno questi scritti, in tutto il loro scandalo e letterarie spiccata, che le cose cominceranno a precipitare.

Gioco pericoloso

Lucio Pellegrini al cinema dal 13 marzo

Lei è Giada cioè Elodie, ballerina professionista alle prese con la produzione del suo primo spettacolo da protagonista. Lui è Carlo (Adriano Giannini), scrittore in crisi alla ricerca della prossima storia da raccontare. Stanno insieme, la loro relazione funziona. A turbarla arriverà Peter Drago (Eduardo Scarpetta), giovane e affascinante artista in cerca di affermazione. Come un Teorema, Giada e Carlo instaureranno rapporti diversi con Drago. Che minacceranno di far emergere segreti scomodi sepolti nel passato dei due.

Lee Miller

Ellen Kuras al cinema dal 13 marzo

Ellen Kuras firma un biopic sulla fotografa americana eponima, Lee Miller, famosa per essersi scattata una fotografia nella vasca da bagno di Hitler e per essere stata anche una modella. Artista tra le più influenti del secolo scorso, Miller fu amica di Picasso e Man Ray tra gli altri, e durante la Seconda Guerra Mondiale divenne corrispondente dai campi di battaglia per Vogue. A interpretarla troviamo Kate Winslet. Con lei nel cast anche Marion Cotillard, Josh O’Connor, Noémie Merlant, Andy Samberg e Alexander Skarsgård.

The Electric State

Anthony e Joseph Russo al cinema dal 14 marzo

I fratelli Russo (registi di Avengers: Endgame tra gli altri) dirigo un cast composto da Millie Bobbie Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci e Giancarlo Esposito in una vicenda ambientata in una versione retrofuturistica degli anni Novanta. Lì alcuni robot senzienti, una volta alleati degli umani, vivono marginalizzati. Brown vi interpreta Michelle, adolescente che ha perso il fratello e che crede di poterlo ritrovare seguendo uno strano robot che si palesa nella sua vita.

L’albero

Sara Petraglia al cinema dal 20 marzo

Per il suo esordio alla regia, Sara Petraglia ha scelto una storia che parte dal ritratto di un poeta appeso a un albero: quello di Giacomo Leopardi. È dalla tristezza cosmica e dalla solitudine cantate dal poeta di Recanati che partono i personaggi di Bianca (Tecla Insolia) e Angelica (Carlotta Gamba), che intessono un rapporto di amore, contrappesi ed eccessi. Tra la ricerca dello sballo e l’indagine intimista.

The Alto Knights – I due volti del crimine

Barry Levinson al cinema dal 20 marzo

Il premio Oscar Barry Levinson firma una storia americana ambientata negli anni Cinquanta, la cui lavorazione era già stata avviata negli anni Settanta, e poi variamente accantonata. A New York, i due boss di malavita Frank Costello e Vito Genovese sono passati da amici a nemici. A un certo punto Genovese ordina un assassinio contro Costello, che però vi scampa e sceglie di ritirarsi vita privata. Il frontman del cast? Nientemeno che Robert De Niro.

Biancaneve

Marc Webb al cinema dal 20 marzo

Il nuovo live action di casa Disney ritorna alle streghe e alle mele avvelenate: è Biancaneve, della quale sarà Rachel Zegler a vestire i panni. La regia è affidata a Marc Webb, la matrigna sarà interpretata da Gal Gadot. Le canzoni naturalmente non mancheranno, con una colonna sonora originale composta da le canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul.

A Different Man

Aaron Schimberg al cinema dal 20 marzo

La neurofibromatosi, malattia che provoca la crescita di tumori benigni sul tessuto nervoso, di fatto deformando le fattezze del corpo e del volto, è la vera protagonista di A Different Man. La situazione di partenza, classica, è quella del malato immaginario (o guarito) che si trova a scontrasi con un malato reale. Le parti in opposizione sono Sebastian Stan (nominato agli Oscar 2025 come Migliore attore protagonista per la sua interpretazione di Donal Trump in The Apprentice) e Adam Pearson, reale attore affetto da reale neurofibromatosi. Nel cast anche Renate Reinsve (la ricorderete come La persona peggiore del mondo).

Le donne al balcone – The Balconettes

Noémie Merlant al cinema dal 20 marzo

Noémie Merlant collabora con Céline Sciamma e compone il quadro di una torrida estate marsigliese in cui tre donne spiccano da un balcone la quotidianità di un bel vicino di casa. Divertente, almeno finché l’interessato non le invita a bere una cosa da lui. Da lì, gli eventi precipiteranno tra assurdo e paura, e liberarsi diventerà imperativo.

The Monkey

Osgood Perkins al cinema dal 20 marzo

Di Osgood Perkins abbiamo visto recentemente Longlegs. Ora il regista torna con un altro horror, The Monkey, tratto dall’omonimo racconto di Stephen King del 1980. La scimmia del titolo è il giocattolo meccanico che, improvvisamente, rovinerà le vite di due fratelli gemelli provocando attorno a loro morti terrificanti. Nel cast anche Elijah Wood.

Muori di lei

Stefano Sardo al cinema dal 20 marzo

Roma, lockdown 2020. Luca (Riccardo Scamarcio) e Sara (Maria Chiara Giannetta) sono sposati. Lui è un insegnante in crisi, lei è più benestante di lui, e la disparità di condizione economica crea tensione nella coppia. Frustrato, Luca cerca vie di uscita alla relazione con Sara e comincia a ossessionarsi della nuova vicina di casa, Amanda (Mariela Garriga). Non siamo certi noi a dovervi venire a dire che, per Luca, non è una grande idea.

U.S. Palmese

Manetti Bros. al cinema dal 20 marzo

Presentato alla Festa del Cinema di Roma del 2024, il nuovo film dei Manetti Bros. ha per protagonista il giovane calciatore francese Etienne Morville (Blaise Alfonso), astro nascente che dovrà confrontarsi con varie difficoltà lungo la strada del suo successo. Dopo cattivi comportamenti e la perdita di contratti importanti, la soluzione sarà ricominciare dalle basi. E rifugiarsi tra i ranghi della U.S. Palmese, a Palmi di Calabria.

Le assaggiatrici

Silvio Soldini al cinema dal 27 marzo

Il nuovo film di Silvio Soldini torna agli anni della Seconda Guerra Mondiale e presenta un manipolo di donne particolari: le assaggiatrici di Hitler, coloro che dovevano accertarsi che il cibo del Führer non fosse avvelenato. La vicenda è raccontata attraverso il punto di vista di Rosa, in fuga da Berlino dopo i bombardamenti Alleati. Le cose per lei si faranno spinose quando si scoprirà (forse) innamorata di un ufficiale delle SS.

Holland

Mimi Cave al cinema dal 27 marzo

Nancy Vandergroot (Nicole Kidman) è perfetta: insegnante e casalinga, la sua vita scorre apparentemente idilliaca insieme al marito Fred (Matthew Macfadyen) e al figlio Harry (Jude Hill) nella comunità di Holland, nel Michigan. A un certo punto, però, un velo è sollevato grazie anche all’intervento di un collega di Nancy, Dave Delgao (Gael García Bernal). E nulla sarà più come prima.

Nonostante

Valerio Mastandrea al cinema dal 27 marzo

Valerio Mastandrea recita e dirige il racconto dell’esperienza percettiva di un uomo ricoverato in ospedale e del suo incontro con una co-degente che lo obbligherà a riconsiderare alcuni aspetti dell’esistenza. Selezionati in apertura della sezione Orizzonti all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinemat0grafica di Venezia.

Opus – Venera la tua stella

Mark Anthony Green al cinema dal 27 marzo

John Malkovich interpreta Alfred Moretti, star della musica mondiale ritroso e decaduto, che si prepara a tornare alla ribalta con un evento grandioso. La giovane giornalista Ariel Ecton (Ayo Edebiri) si reca sul luogo dell’avvenimento, ma presto capisce di essere finita vittima di qualcosa di ben diverso. Un nuovo horror/thriller firmato A24.