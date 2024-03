I film da vedere a marzo 2024

Spaceman

Johan Renck su Netflix dal 1° marzo

Spaceman | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell’universo, l’astronauta Jakub (Adam Sandler) si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Dramedy confezionata su Sandler, nel cast anche Carey Mulligan, Paul Dano e Isabella Rossellini.

Ci sei Dio? Sono io, Margaret.

Kelly Fremon Craig su Prime Video dal 2 marzo

Are You There God? It’s Me, Margaret. (2023) Official Trailer - Rachel McAdams

A 11 anni Margaret (la rivelazione Abby Ryder Fortson) si trasferisce in una nuova città e inizia a riflettere su tutto ciò che riguarda la vita, l’amicizia e l’adolescenza. Dal romanzo di Judy Blume (da noi tradotto Ragazzi, reggiseni e segreti inconfessabili: vabbè), un perfetto coming of age acclamatissimo negli USA. Nel cast anche Rachel McAdams, Kathy Bates e Benny Safdie.

Un altro Ferragosto

Paolo Virzì al cinema dal 7 marzo

UN ALTRO FERRAGOSTO di Paolo Virzì (2024) - Trailer Ufficiale HD

Ritorno a Ventotene per i Molino e i Mazzalupi, ovvero le due famiglie che si incontravano/scontravano nell’Italia neo-berlusconizzata di Ferie d’agosto. Trent’anni dopo, cos’è cambiato? Grandi ritorni (Orlando, Morante, Ferilli), new entry (De Sica, Marchioni, Fanelli) e il ritorno in scrittura, con Virzì, di Francesco Bruni. Attesissimo.

Ancora un’estate

Catherine Breillat al cinema dal 7 marzo

ANCORA UN'ESTATE di Catherine Breillat - Trailer Ufficiale (dal 7 Marzo al cinema)

Anne è un avvocato specializzato nella difesa di minori abusate. Ha un marito, Pierre, e due bambine adottate. Un giorno arriva nella loro bella casa Theo, diciassettenne figlio di primo letto di Pierre. I due inizialmente non si sopportano, ma poi… Torna la “scandalosa” Catherine Breillat, direttamente da Cannes 2023.

Drive-Away Dolls

Ethan Coen al cinema dal 7 marzo

Drive-Away Dolls | Trailer Ufficiale

Jamie (Margaret Qualley), reduce dalla fine della relazione con la sua ex ragazza, e Marian (Geraldine Viswanathan) decidono di intraprendere un viaggio alla volta di Tallahassee, in Florida. La situazione, però, precipita quando le due ragazze si imbattono lungo la loro strada in un gruppo di criminali inetti. Dirige Ethan Coen, stavolta in solitaria.

Memory

Michel Franco al cinema dal 7 marzo

MEMORY (2024) Trailer ITA del Film con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard

New York. Sylvia (Jessica Chastain) lavoro in un centro di assistenza. Dopo una reunion con i compagni di liceo, si ritrova seguita fin sotto casa da uno di loro, Saul (Peter Sarsgaard). Ma cosa vuole da lei quell’uomo? Dirige Michel Franco (Nuevo orden, Sundown), Coppa Volpi per Sarsgaard a Venezia 80.

La sala professori – The Teacher’s Lounge

İlker Çatak al cinema dal 7 marzo

La sala professori di İlker Çatak, candidato Oscar 2024 Miglior Film Internazionale | Trailer ITA HD

Quando la nuova insegnante di matematica di una seconda media tedesca, Carla Nowak, decide di scoprire chi è il responsabile dei furti che si sono verificati nella scuola, lo fa con le migliori intenzioni. Ma non sa quello che l’aspetta… Cult tedesco girato per i festival di mezzo mondo, è un piccolo trattato di sociologia che dice molto del nostro tempo.

Damsel

Juan Carlos Fresnadillo su Netflix dall’8 marzo

Damsel | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Una giovane donna accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che era tutta una trappola. Viene gettata in una grotta con un drago sputafuoco e deve fare affidamento solo sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere. Nuovo “star vehicle” Netflix incentrato su Millie Bobby Brown, affiancata da Robin Wright e Angela Bassett.

The Animal Kingdom

Thomas Cailley al cinema dal 14 marzo

THE ANIMAL KINGDOM | Official International Trailer | STUDIOCANAL

In un mondo colpito da un’ondata di mutazioni che stanno gradualmente trasformando alcuni esseri umani in animali, François (Romain Duris) fa tutto il possibile per salvare sua moglie, colpita da questa misteriosa condizione. Mentre alcune creature scompaiono in una foresta vicina, François parte con il figlio sedicenne Émile per una ricerca che cambierà le loro vite per sempre.

La terra promessa

Nikolaj Arcel al cinema dal 14 marzo

LA TERRA PROMESSA (2024) | Trailer sub ita del film di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen

Danimarca, XVIII secolo. Re Fredirik V ha dichiarato che l’area dello Justland dovesse essere sottomessa, coltivata e colonizzata. È lì che il solitario guerriero Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) si avventura per cercare di realizzare un sogno lungo una vita: la brughiera gli porterà benessere e onore o lo sconfiggerà? In concorso a Venezia 80.

Another End

Piero Messina al cinema dal 21 marzo

ANOTHER END di Piero Messina (2024) - TRAILER UFFICIALE HD

Dopo la morte della moglie Zoe, Sal sprofonda nel lutto. La sorella Ebe lo incoraggia a provare Another End, un’innovativa tecnologia che permette di trapiantare brevemente in una persona viva i ricordi, i pensieri e la personalità di un morto. Premiato come soggetto al Solinas, è diventato un progetto internazionale con un super cast: Gael García Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo.

Kung Fu Panda 4

Mike Mitchell al cinema dal 21 marzo

Kung Fu Panda 4 | Trailer Ufficiale (Universal Pictures) - HD

Po, destinato a diventare la guida spirituale della Valle della Pace, cerca il suo successore come nuovo Guerriero Dragone mentre combatte insieme a una ladra di nome Zhen un nuovo nemico chiamato “la Camaleonte”, che riporta in vita Tai Lung e gli altri nemici sconfitti dal panda nei film precedenti.

May December

Todd Haynes al cinema dal 21 marzo

May December di Todd Haynes, candidato Oscar per la miglior sceneggiatura originale - Trailer ITA HD

Elizabeth (Natalie Portman) è un’attrice di successo che si trasferisce temporaneamente a casa di Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore), la donna che dovrà interpretare in un biopic. Anni prima Gracie si era trovata al centro di uno scandalo: moglie e madre esemplare, aveva iniziato una relazione con un tredicenne di origine coreana. Alla regia Todd Haynes (Lontano dal paradiso, Carol), sempre una garanzia.

Priscilla

Sofia Coppola al cinema dal 27 marzo

PRISCILLA (2023) - TRAILER UFFICIALE ITALIANO

Priscilla (Cailee Spaeny) e Elvis (Jacob Elordi) si conoscono ad una festa nel 1959 e iniziano a frequentarsi. Al termine del servizio militare, Elvis riparte per gli Stati Uniti ed i due non si vedono per due anni circa. Nel 1963 si ritrovano e il re del rock chiede a Priscilla di andare vivere a Graceland… L’inizio del mito, nelle mani della specialista Sofia Coppola. Coppa Volpi a Spaeny.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero

Adam Wingard al cinema dal 28 marzo

Godzilla e Kong - Il nuovo impero | Trailer Ufficiale 2

I due mostri più amati del cinema si affrontano per sventare una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza. Ma il film approfondirà anche le origini di questi due titani e i misteri di Skull Island e oltre, svelando al contempo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati all’umanità per sempre.

Un mondo a parte

Riccardo Milani al cinema dal 28 marzo

Dopo 40 anni di insegnamento a Roma, il maestro elementare Michele Cortese si trasferisce nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Ma arriva una brutta notizia… Riccardo Milani ritrova il “feticcio” Antonio Albanese, e ingaggia Virginia Raffaele per questa nuova commedia umana.