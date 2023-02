I film da vedere a marzo 2023

Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse

James Gray al cinema dal 2 marzo

Snobbato a Cannes 2022, arriva finalmente nelle nostre sale il film più personale di James Gray (Little Odessa, I padroni della notte, Two Lovers). Queens, 1980, presidenza Reagan sullo sfondo. Paul (Banks Repeta), in cui si “nasconde” lo stesso regista, è un adolescente alle prese con la caotica famiglia ebrea (i genitori sono Anne Hathaway e Jeremy Strong, il nonno il grande Anthony Hopkins), la scuola e la fatica di diventare grande. Un piccolo gioiello.

Creed III

Michael B. Jordan al cinema dal 2 marzo

Michael B. Jordan torna nei panni del figlio del leggendario Apollo Creed e… passa alla regia. Un debutto extralusso per l’attore di Black Panther, che stavolta se la deve vedere con Damian “Dame” Anderson (Jonathan Majors), vecchio amico d’infanzia tornato per dimostrare che si merita il suo posto sul ring. Nel cast rivediamo anche Tessa Thompson e Phylicia “I Robinson” Rashād.

Empire of Light

Sam Mendes al cinema dal 2 marzo

Dopo The Fabelmans di Steven Spielberg, un altro regista da Oscar celebra (il suo amore per) il cinema. Raccontando la storia di Hilary (Olivia Colman), direttrice di sala all’Empire Cinema di Margate che soffre di depressione; e del suo rapporto con il suo nuovo e giovane impiegato Stephen (Micheal Ward). Nel cast anche Colin Firth e Toby Jones, alla fotografia il fedele Roger Deakins, Oscar per il precedente 1917.

Mixed by Erry

Sydney Sibilia al cinema dal 2 marzo

Dopo L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, per Sydney Sibilia un’altra storia vera, ma più “piccola” e ancora più sommersa. Siamo nella Napoli anni ’80: Enrico Frattasio (Luigi D’Oriano), noto a tutti come Erry, mette su una vera e propria attività illegale. Aiutato dai fratelli Peppe e Angelo (Giuseppe Arena e Emanuele Palumbo), inizia a copiare mixtape per i suoi amici, fino a dar vita a un’impresa che darà un nuovo senso al concetto di pirateria nel nostro Paese.

Primadonna

Marta Savina al cinema dal’8 marzo

Ispirato al vero caso di Franca Viola, è la storia di Lia (Claudia Gusmano), una giovane ragazza che reagisce alla più terribile delle violenze con un atto di ribellione che scardinerà le consuetudini sociali della sua epoca. In un mondo in cui regna la legge del più forte, sarà l’artefice (in)diretta della legge contro il matrimonio riparatore in seguito a uno stupro. Dirige Marta Savina, al suo esordio nel lungometraggio dopo essersi fatta le ossa in serie come Summertime.

Women Talking – Il diritto di scegliere

Sarah Polley al cinema dall’8 marzo

A dieci anni dal bellissimo docu-memoir Stories We Tell, Sarah Polley torna dietro la macchina da presa e adatta il romanzo Donne che parlano di Miriam Toews. Siamo in una comunità mennonita in cui le donne, da sempre “usate” dai maschi, decidono finalmente di ribellarsi. Grandissimo cast: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Ben Whishaw e un cammeo “muto” per Frances McDormand, anche produttrice. Candidato agli Oscar come miglior film.

Disco Boy

Giacomo Abbruzzese al cinema dal 9 marzo

Attore tedesco di culto cinefilo visto di recente da noi in Freaks Out di Gabriele Mainetti, Franz Rogowski qui interpreta un giovane uomo che emigra clandestinamente dalla Bielorussa e giunge a Parigi per arruolarsi nella Legione straniera e cercare una nuova identità. Inviato in missione nel delta del Niger, si confronterà con i ribelli local, tra guerra e fantasmi. Esordio per Giacomo Abbruzzese, in gara a Berlino.

Scream VI

Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin al cinema dal 9 marzo

Dopo il successo del reboot precedente, torna lo Scream starring Jenna “Mercoledì” Ortega. Sopravvissuti alla furia omicida di Ghostface che ha sconvolto Woodsboro per la terza volta, i giovani teenager protagonisti lasciano la loro cittadina per ricominciare una nuova vita a New York e lasciarsi il passato alle spalle. Ma nella Grande Mela si ritroveranno ad avere a che fare con un nuovo Ghostface… Wes Craven approves.

L’ultima notte di Amore

Andrea Di Stefano al cinema dal 9 marzo

La sera prima del suo pensionamento, Franco Amore (Pierfrancesco Favino) si ritrova a indagare su un omicidio. Che lo coinvolge molto da vicino. In una Milano notturna e criminale, tra gang cinesi, colleghi corrotti e colpi di scena. Dirige l’au(t)tore Andrea Di Stefano, reduce da Bang Bang Baby su Prime Video. Nel cast anche Linda Caridi, bravissima nel ruolo della moglie del protagonista, Antonio Gerardi e Francesco Di Leva. Evento speciale alla Berlinale 2023.

Luther – Verso l’inferno

Jamie Payne su Netflix dal 10 marzo

Dalla serie cultissima con Idris Elba, arriva il film spin-off. Operazioni di questo tipo sono sempre rischiose, ma si conta sul fascino del protagonista (inteso sia come personaggio sia come attore) e sulle sue nuove avventure. Ancora top-secret: sappiamo solo che i fatti che accadono sono successivi alla quinta stagione, e che vedranno l’ispettore esplorare contesti diversi. Nel cast anche Andy Serkis e Cynthia Erivo.

Era ora

Alessandro Aronadio su Netflix dal 16 marzo

Uno dei film italiani più apprezzati all’ultima Festa del Cinema di Roma è questa dramedy diretta da Alessandro Aronadio e starring Edoardo Leo e Barbara Ronchi. Un Ricomincio da capo che però fa andare avanti il tempo troppo in fretta. E costringe la coppia protagonista (e noi spettatori) a chiedersi: quanto tempo sprechiamo invece di vivere appieno la nostra vita?

Shazam! Furia degli dei

David F. Sandberg al cinema dal 16 marzo

Secondo giro, nuove imprese per il personaggio creato da Bill Parker e C.C. Beck. Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo “Shazam!”, sono costretti a tornare in azione per combattere le Figlie di Atlante e impedire loro di usare un’arma che potrebbe distruggere il mondo. Nei panni dell’anti-supereroe torna Zachary Levi, al suo fianco Jack Dylan Grazer (We Are Who Are) e Rachel Zegler (West Side Story).

John – Capitolo Wick 4

Chad Stahelski al cinema dal 23 marzo

La saga action più cult degli ultimi anni mette in scena l’epico scontro tra il protagonista, interpretato da Keanu Reeves, con la Gran Tavola. Lo stuntman-ora-regista Chad Stahelski promette anche stavolta sequenze da paura, mentre del cast di volti vecchi e nuovi fanno parte Donnie Yen, Bill Skarsgård, Lawrence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick. Ed è stato anticipato che questo sarà il capitolo più lungo della serie: siamo pronti.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein al cinema dal 30 marzo

Dopo il disastro del primo adattamento del celebre e amatissimo gioco di ruolo (correva l’anno 2000), Dungeons & Dragons versione 2023 cerca la via del riscatto, per far felici fan e non. Ci prova con due protagonisti überfighi (Chris Pine e Regé-Jean Page), comprimari altrettanto cool (Hugh Grant e Michelle Rodriguez) e una tramina facile facile: il solito gruppo di improbabili avventurieri realizza il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta; ma, quando si imbatte nelle persone sbagliate, le cose si mettono male…

Il ritorno di Casanova

Gabriele Salvatores al cinema dal 30 marzo

Gabriele Salvatores ritrova il “feticcio” Fabrizio Bentivoglio e dirige per la prima volta Toni Servillo nella storia di un acclamato regista alla fine della sua carriera che, per la sua ultima opera, decide di adattare il Casanova di Arthur Schnitzler. Un personaggio incredibilmente simile a lui, più di quanto lui stesso possa immaginare… Accanto ai due protagonisti maschili c’è Sara Serraiocco.

Please Baby Please

Amanda Kramer su MUBI dal 31 marzo

Una coppia di sposini è testimone di un omicidio e diventa l’ossessione di una banda. Che finirà per risvegliare un dilemma sepolto sull’identità sessuale della coppia stessa… Dopo l’inaspettata (e contestata) nomination agli Oscar per To Leslie, Andrea Riseborough è protagonista di questo bizzarro thriller. Affiancata da Karl Glusman, Harry Melling e… Demi Moore!