I film da vedere a maggio 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3

James Gunn al cinema dal 3 maggio

Ripasso: a che punto e dove siamo, nel Marvel Cinematic Universe (anzi, per meglio dire: Multiverse)? Subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Thor: Love and Thunder e dello spin-off natalizio Guardiani della Galassia Holiday Special. Peter Quill (Chris Pratt), ancora sconvolto dalla perdita di Gamora, deve radunare i suoi compagni d’avventure in una missione per difendere l’universo e proteggere Rocket. Squadra che vince non si cambia: ma vincerà ancora?

Creature di Dio

Saela Davis, Anna Rose Holmer al cinema dal 4 maggio

Una madre. Un figlio. Un inaspettato ritorno a casa. E poi l’Irlanda del mare grosso e dei pescatori che preferiscono stare in silenzio, invece che parlare. Emily Watson e Paul Mescal guidano questo dramma famigliare a doppia firma (Saela Davis e Anna Rose Holmer) che affonda nei segreti e nelle bugie di una comunità. Fino a un finale spiazzante.

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Pupi Avati al cinema dal 4 maggio

Titolo wermülleriano per il nuovo film di Pupi Avati, che, dopo il detour su Dante Alighieri, torna nella sua Bologna. Samuele e Marzio, da adolescenti, si fanno la promessa di essere amici per sempre, ma l’età adulta, le donne e i problemi quotidiani si insinuano nelle loro vite. Questa la trama, il cast è come sempre cultissimo anche solo sulla carta: Lodo Guenzi, Massimo Lopez, Gabriele Lavia e Edwige Fenech.

Lynch/Oz

Alexandre O. Philippe al cinema l’8, 9 e 10 maggio

Cosa c’entrano Il mago di Oz, il classico di Victor Fleming del 1939, e David Lynch? Alexandre O. Philippe indaga sul clash tra la storia di Dorothy e l’immaginario del regista di Mulholland Drive. Da Cuore selvaggio al più recente Twin Peaks – Il ritorno, i punti di contatto sono molti più di quelli che possiamo immaginare. For cinéphiles only.

Book Club – Il capitolo successivo

Bill Holderman al cinema dall’11 maggio

Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Mary Steenburgen: il portentoso quartetto di signore di Hollywood porta il suo club del libro… in Italia. Ma quella che doveva essere una vacanza rilassante si trasforma ben presto in un’avventura piena di equivoci in giro per l’Europa. Nel cast anche Andy García e il nostro Giancarlo Giannini.

Love Again

James Strouse al cinema dall’11 maggio

Commedia romantica old school – con tanto di title track cantata da Céline Dion, che ha anche una parte nel film – è questa storia che vede protagonisti Priyanka Jonas Chopra, anche su Prime Video con la spy-serie Citadel, e il Sam Heughan di Outlander. Dopo la morte del suo fidanzato, Mira trova conforto nel continuare a mandare messaggi al suo vecchio numero di cellulare. Ma non sa che quel numero ora appartiene a qualcun altro…

Pacifiction – Un mondo sommerso

Albert Serra al cinema dall’11 maggio

Autore (con la maiuscola) celebratissimo dai festival di tutto il mondo – vedi i precedenti Història de la meva mort (2013), La mort de Louis XIV (2016) e Liberté (2019) – lo spagnolo Albert Serra arriva nelle nostre sale con quello che è forse il suo capolavoro. Un’immersione di tre ore in un mondo coloniale e misterioso, che si carica sulle spalle un gigantesco Benoît Magimel.

Plan 75

Chie Hayakawa al cinema dall’11 maggio



In un futuro prossimo, il Giappone ha risolto la sproporzione fra l’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite con il programma Plan 75: l’offerta dell’eutanasia gratuita e legale a chi ha superato i 75 anni . L’anziana signora Michi, senza pensione e ancora costretta a trovare un modo per tirare avanti, aderisce al piano, ma… Menzione speciale Caméra d’or a Cannes 2022 per un film apprezzatissimo dai critici.

Ritorno a Seoul

Davy Chou al cinema dall’11 maggio

Restiamo in Oriente per un altro titolo celebrato ai festival dello scorso anno. Ma ci spostiamo in Corea del Sud, dove il franco-cambogiano Davy Chou ambienta la vicenda di Freddie (Park Ji-min), una ragazza di 25 anni adottata da una coppia francese che decide di riconnettersi con le proprie origini, nella terra in cui non aveva più fatto ritorno. Anche questo colpo di fulmine per la stampa globale.

The Mother

Niki Caro su Netflix dal 12 maggio

Dopo la commedia romantica (pur venata di sequenze d’azione) Un matrimonio esplosivo, J.Lo torna all’action puro e semplice. Con la parabola di un’assassina in fuga da pericolosi nemici che esce allo scoperto per proteggere la figlia tornata inaspettatamente nella sua vita. Dirige Niki Caro (La ragazza delle balene, Mulan), nel cast anche Joseph Fiennes e Gael García Bernal.

Fast X

Louis Leterrier al cinema dal 18 maggio

Altro giro (stavolta anche in senso strettamente letterale), altro action. Decimo capitolo per una delle saghe più amate e milionarie di sempre. Stavolta Dominic Toretto (Vin Diesel) se la vede con un villain riemerso dal passato (Jason Momoa). Ma anche col ritorno di Paul Walker in alcuni flashback: come dice il regista Louis Leterrier (Danny the Dog, Lupin), il compianto attore è più vivo che mai. Nel cast anche Charlize Theron e la new entry Brie Larson.

Peter von Kant

François Ozon al cinema dal 18 maggio

A poche settimane dalla commedia Mon crime – La colpevole sono io, François Ozon torna nelle nostre sale con un dramma applaudito alla Berlinale dello scorso anno. E ispirato (ovviamente) nientemeno che a Le lacrime amare di Petra von Kant, uno dei capolavori di Fassbinder. Un esercizio di stile e d’autore su un classico 70s, con una super coppia di protagonisti: Denis Ménochet e Isabelle Adjani.

White Men Can’t Jump

Calmatic su Disney+ dal 19 maggio

Esordio da attore per il rapper Jack Harlow, White Men Can’t Jump è una commedia sportiva che rivisita il film del 1992. Siamo nella Los Angeles dello streetball: Kamal (Sinqua Walls), ex promessa del basket che ha buttato via la sua carriera, incontra Jeremy (Jack Harlow), vecchia star della stessa disciplina la cui ascesa è stata bloccata dagli infortuni. Cos’avranno in comune?

La sirenetta

Rob Marshall al cinema dal 24 maggio

Arriva l’attesissimo live-action tratto da uno dei classici Disney più amati di sempre. Dopo le polemiche (inutili se non vergognose) per la Ariel black interpretata da Halle Bailey, ora c’è solo la curiosità per i numeri musicali (si dice che quello di Ursula/Melissa McCarthy è sensazionale) e, in generale, la traduzione dal cartoon alla “realtà”. Dirige lo specialista Rob Marshall (Chicago, Il ritorno di Mary Poppins).

Renfield

Chris McKay al cinema dal 25 maggio

Da un’idea originale del fumettista Robert Kirkman, riecco la storia di Dracula (Nicolas Cage) e del suo aiutante, il Renfield del titolo (cui dà il volto Nicholas Hoult). La regia di Chris McKay (Dolittle, Lego Batman – Il film) regala un twist che va verso i territori della commedia a questo fantasy-horror che rinverdisce i fasti del conte di Bram Stoker.

Campioni

Bobby Farrelly al cinema dal 31 maggio

Dopo una serie di passi falsi, un ex allenatore di basket (Woody Harrelson) viene incaricato di gestire una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Ben presto si rende conto che con quei ragazzi può andare più lontano di quanto abbia immaginato. Questa la sinossi della dramedy sportiva diretta da Bobby Farrelly, stavolta senza il fratello Peter dopo successi come Tutti pazzi per Mary e Io, me & Irene.