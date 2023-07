I film da vedere a luglio 2023

Wham!

Chris Smith su Netflix dal 5 luglio

“Il gruppo è finito perché mi sentivo in trappola”, dice George Michael nel documentario “definitivo” su una delle band icona degli anni ’80. La trappola era, più di tutto, il dover nascondere la sua omosessualità per compiacere fan e discografici. Questo e moltissimo altro nel film di Chris Smith, già artefice di titoli notevoli come Jim e Andy, Fyre – La più grande festa mai avvenuta e il recente “Sr.”. Per appassionati, e non solo.

Animali selvatici

Cristian Mungiu al cinema dal 6 luglio

Uno dei grandi nomi della scena europea, il romeno Cristian Mungiu (4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, Oltre le colline, Un padre, una figlia) arriva nelle nostre sale direttamente da Cannes 2022 con la storia di Matthias, che torna nel suo villaggio natio in Transilvania pochi giorni prima di Natale, dopo aver lasciato il lavoro in Germania. Diviso tra il figlio piccolo e il padre malato, paure, conflitti e passioni esplodono con violenza nell’intera comunità.

L’estate più calda

Matteo Pilati su Prime Video dal 6 luglio

Un Uccelli di rovo (come viene esplicitamente dichiarato anche nel copione) in chiave comedy sicula. Lucia passa l’ultima estate al paesello prima del trasferimento a Roma. Indecisa su fidanzato e futuro, verrà travolta da un’insolita passione quando nella parrocchia arriva Don Nicola (Gianmarco “DOC” Saurino), sexy diacono che sconvolgerà gli equilibri della comunità. Dirige Matteo Pilati, già dietro il delizioso Maschile singolare; tra i veterani presenti, Stefania Sandrelli e Nino Frassica.

Raffa

Daniele Luchetti al cinema dal 6 al 12 luglio

Altro giro, altro documentario musicale (e non solo) su una delle nostre icone più grandi e amate: la Raffa nazionale, che quest’estate avrebbe compiuto 80 anni. Daniele Luchetti (da Il portaborse a Mio fratello è figlio unico, fino alla terza stagione dell’Amica geniale) firma un ritratto che è insieme e pubblico e privato, anche se Raffaella Carrà è stata una delle figure più riservate del nostro showbiz. Imperdibile.

Rodeo

Lola Quivoron al cinema dal 6 luglio

Giovane promessa del cinema francese, Lola Quivoron ha girato i festival di mezzo mondo con questo film definito come l’anello mancante tra Fast & Furious e Titane. Julia non riesce a immaginare la sua vita senza una moto. Fiera e indipendente, frequenta il giro dei “rodei” urbani, ovvero le corse clandestine di motociclisti. Ma quando un incontro casuale la porta a unirsi a una banda di centauri, la posta in gioco si alza pericolosamente…

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Christopher McQuarrie al cinema dal 12 luglio

Dopo aver “salvato” le sale lo scorso anno con Top Gun: Maverick, Tom Cruise riuscirà nell’impresa anche a questo giro? È la speranza del settimo (!) capitolo di Mission: Impossible, che esce diviso in due parti. La prima, girata in gran parte a Roma e Venezia, vede il nostro amato Ethan Hunt alle prese con una nuova missione e un nuovo cattivo, interpretato da Esai Morales. Sequenze d’azione pirotecniche (e rigorosamente senza stunt!) e nuovi intrighi internazionali: noi ci saremo.

Le mie ragazze di carta

Luca Lucini al cinema dal 13 luglio

Provincia di Treviso, anni ’70. Il periodo di passaggio che è la pubertà, durante il quale si vivono i primi amori e le prime sfide, può diventare ancora più complicato se ad esso si unisce un trasferimento dalla campagna alla città. Ne sanno qualcosa i figli della famiglia Bottacin, che vivono il “boom” sulla loro pelle. Dirige Luca Lucini, nel cast Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Cristiano Caccamo e Neri Marcorè.

Cattiva coscienza

Davide Minnella al cinema dal 19 luglio

La nuova leva nostrana (da Francesco Scianna a Matilde Gioli, da Beatrice Grannò a Filippo Scicchitano), ma anche veterani felicemente ritrovati (Alessandro Benvenuti) e spalle comiche gustosissime (Caterina Guzzanti), per una commedia sentimentale che ruota attorno a un uomo dalla vita perfetta perché regolata dalla sua coscienza di nome Otto. Ma un giorno Otto arriva in ritardo, e tutto salta…

Barbie

Greta Gerwig al cinema dal 20 luglio

Il film più atteso dell’estate? Probabilmente sì, e da molte estati a questa parte. L’hype su Barbie è incalcolabile: dalla musica (da Dua Lipa a Mark Ronson, oltre a moltissimi altri) alla regia di Greta Gerwig (anche sceneggiatrice col compagno Noah Baumbach) passando ovviamente per i protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, affiancati da un cast sterminato. E l’inconfondibile pink è già pantone dell’anno. Siamo tutti in a Barbie world.

Piggy

Carlota Martínez-Pereda al cinema dal 20 luglio

Spagna. Sara, figlia di un macellaio, viene costantemente fatta oggetto di body shaming da parte di tre coetanee. Un giorno in piscina l’aggressione da verbale diventa fisica, con tanto di sottrazione dei vestiti. Costretta a tornare a casa in bikini, la ragazza studierà la sua (imprevista) vendetta… La regista Carlota Martínez-Pereda “allunga” il suo cortometraggio di grande successo, e affida alla protagonista Laura Galán un ruolo indimenticabile. Un piccolo caso indie.

Hanno clonato Tyrone

Juel Taylor su Netflix dal 21 luglio

Una serie di eventi inquietanti spinge un improbabile trio sulle tracce di una nefasta cospirazione governativa. Una sinossi striminzitissima per questo giallo venato di pulp che vede Jamie Foxx di nuovo protagonista di un film Netflix dopo la comedy-horror della scorsa estate Day Shift – A caccia di vampiri. Nel cast di questo nuovo titolo anche John Boyega, Teyonah Parris e Kiefer Sutherland.

Noi anni luce

Tiziano Russo al cinema dal 27 luglio

Un regista che si è fatto le ossa con SKAM Italia. Un protagonista maschile (Rocco Fasano) che viene sempre da quella “scuola”, letteralmente parlando, e la sua compagna di schermo (Carolina Sala) che invece era tra i volti di Fedeltà. E una trama da perfetto teen drama contemporaneo, che unisce amore e malattia. Sulla carta, potrebbe essere una piccola hit per adolescenti: bisogna solo convincerli a tornare al cinema in piene vacanze.

Rheingold

Fatih Akin al cinema dal 27 luglio

Specialista in drammi che mescolano vite e destini (La sposa turca, Ai confini del paradiso, Oltre la notte), il turco-tedesco Fatih Akin ha portato a Cannes 2022 questa parabola che parte dalla guerra in Iraq nel 2010 e segue il cammino di tre uomini. Uno di loro, Giwar Hajabi noto come Xatar (Emilio Sakraya), al ritorno dal fronte ritroverà la sua passione per il rap, su una “cattiva strada” condotta tra illegalità, narcotraffico, amore ed emarginazione.