I film da vedere a febbraio 2025

The Brutalist

Brady Corbet al cinema dal 6 febbraio

The Brutalist - Trailer Ufficiale | (Universal Pictures) - HD

Arriva da Venezia 81 uno dei film più celebrati e premiati di questa stagione. L’opera terza di Brady Corbet dopo L’infanzia di un capo e Vox Lux è un’epopea paulthomasandersoniana di quasi quattro ore (!) che mischia Olocausto, architettura e American Dream (o forse Nightmare). E offre (finalmente!) a Adrien Brody, già Oscar per Il pianista, un’altra vetrina per dimostrare le sue doti di attore gigantesco. Accanto a lui Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn e Alessandro Nivola. Dopo il trionfo ai Golden Globe (miglior film drammatico, miglior regista e miglior attore in un film drammatico), ci si rivede ai prossimi Academy Award.

Diva Futura

Giulia Louise Steigerwalt al cinema dal 6 febbraio

Diva Futura | Trailer Ufficiale

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, la parabola dell’agenzia del produttore di cinema hard Riccardo Schicchi (Pietro Castellitto) raccontata attraverso gli occhi della sua segretaria, Debora Attanasio (Barbara Ronchi). Il porno italiano visto da un punto di vista femminile: quello della protagonista, che incontrerà “dive future” come Cicciolina, Moana Pozzi e Éva Henger, ma anche quello dell’autrice Giulia Louise Steigerwalt, che dopo il successo dell’opera prima Settembre alza la posta l’ambizione. In concorso a Venezia 81.

Noi e loro

Delphine Coulin, Muriel Coulin al cinema dal 6 febbraio

JouerAvecLeFeu - "Noi e Loro" - Mostra Cinema Venezia 24

Pierre (Vincent Lindon) è un ferroviere che ha cresciuto i due figli da solo. Louis (Stefan Crepon), il minore, ama studiare e dopo il diploma parte per frequentare la Sorbona di Parigi; Fus (Benjamin Voisin) invece non ha mai avuto grandi risultati a scuola ed è sempre stato affascinato dalla violenza e dal potere. Questa sua indole lo ha portato ad unirsi a gruppi di estrema destra, andando contro i valori di suo padre. Sempre da Venezia 81, un film che analizza “intimamente” le dinamiche delle nuove xenofobie europee. Meritata Coppa Volpi per Lindon.

We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo

John Crowley al cinema dal 6 febbraio

WE LIVE IN TIME - Tutto il tempo che abbiamo - Con Andrew Garfield e Florence Pugh | Trailer ITA HD

Un incontro fortuito cambia le vite di Almut (Florence Pugh), una chef in ascesa, e Tobias (Andrew Garfield), appena uscito da un divorzio. Ma di mezzo ci si mette un tragico destino: la prima si ammala di cancro, e “tutto il tempo che abbiamo” cambia drasticamente. Dal regista di Brooklyn e Il cardellino, un film doloroso e insieme pieno di vita retto dalle ottime prove dei due protagonisti. Com’è che si dice? Preparate i fazzoletti.

Captain America: Brave New World

Julius Onah al cinema dal 12 febbraio

Captain America: Brave New World | Trailer Ufficiale | Dal 12 Febbraio al Cinema

35º film del Marvel Cinematic Universe e sequel di Captain America: Civil War (2016), parte dopo gli eventi di The Falcon and the Winter Soldier (2021). Sam Wilson (Anthony Mackie) incontra il neoeletto presidente degli Stati Uniti Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford) e si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Dovrà scoprire le ragioni di un efferato complotto globale. Nel cast anche Danny Ramirez alias Falcon, la Shira Haas di Unorthodox e Liv Tyler.

Broken Rage

Takeshi Kitano su Prime Video dal 13 febbraio

Broken Rage - Trailer VO

Da Venezia 81, dove è stato presentato fuori concorso, arriva anche l’ultimo capolavoro comico-action del maestro del cinema giapponese. Che torna dopo anni a recitare – con lo stage name di Beat Takeshi – in questo dittico che racconta la stessa storia prima come perfetto yakuza movie e poi come pura commedia chapliniana. Per riflettere sulle possibilità del cinema e anche sulla sua durata: in poco più di un’ora, è più pieno di idee e senso del mezzo filmico della maggior parte dei (lunghissimi) film di oggi.

The Last Showgirl

Gia Coppola al cinema dal 13 febbraio

THE LAST SHOWGIRL (2025) Trailer ITA | Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis #GoldenGlobes2025

Lo spettacolo di Las Vegas in cui la showgirl Shelley (Pamela Anderson) danza da trent’anni chiude i battenti, costringendo la donna a riprendere in mano la propria vita. Con l’aiuto della migliore amica Annette (Jamie Lee Curtis), decide di riallacciare i rapporti con la figlia. La definitiva consacrazione d’attrice “seria” per l’ex bagnina di Baywatch, diretta da Gia Coppola (Palo Alto, Nessuno di speciale) in un tipico dramma indie americano. Baciato dai premi e dalla critica.

Queer

Luca Guadagnino al cinema dal 13 febbraio

QUEER Trailer (2024) Daniel Craig, Luca Guadagnino Movie

L’ultimo capolavoro (da molti incompreso) di Luca Guadagnino, in concorso anche lui a Venezia 81, è il film che sognava di fare da tutta la vita. Il risultato è un’opera fedelissima al romanzo autobiografico e incompiuto di William S. Burroughs, ma anche libera e coraggiosa com’è da sempre la poetica del suo autore. E anche, smesso lo smoking di James Bond, l’occasione per Daniel Craig per dimostrare di nuovo che grande attore drammatico (e coraggioso) è. Menzione anche per Drew Starkey, il suo giovane amante sullo schermo e ultimo volto che grazie al nostro regista diventerà una star.

September 5 – La diretta che cambiò la Storia

Tim Fehlbaum al cinema dal 13 febbraio

SEPTEMBER 5 | Official Trailer (2024 Movie)

Dopo Munich di Spielberg, un altro film (tanto per cambiare nella selezione di Venezia 81) che racconta i tragici fatti delle Olimpiadi di Monaco del 1972, durante i quali un gruppo di atleti israeliani venne preso in ostaggio dall’organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero. Ma cambia il punto di vista: la vicenda viene raccontata attraverso lo sguardo del team di ABC Sports, mostrando come i media hanno gestito la copertura e reagito all’emergenza mentre erano costretti a documentare la crisi in diretta. Nel cast eter Sarsgaard, John Magaro e Ben Chaplin.

FolleMente

Paolo Genovese al cinema dal 20 febbraio

FOLLEMENTE di Paolo Genovese - Trailer Ufficiale

Un primo appuntamento fra un uomo (Edoardo Leo) e una donna (Pilar Fogliati) diventa una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. In stile Inside Out, a ciascuno le sue emozioni, interpretate da mattatori del nostro cinema: Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Paolo Genovese riparte da una formula high concept alla Perfetti sconosciuti: sarà un altro grande successo?

Paddington in Perù

Dougal Wilson al cinema dal 20 febbraio

Paddington in Perù - Dal 20 febbraio al cinema - Nuovo Trailer Ufficiale

Nuova avventura per Paddington e i Brown, che stavolta viaggiano fino in Perù nella casa di riposo per orsi per incontrare zia Lucy, che però è misteriosamente sparita nella profonda Foresta Amazzonica. La fortunata saga sul Teddy Bear über-British ritrova i volti già noti (Hugh Bonneville, Emily Mortimer e soprattutto Ben Whishaw, che doppia l’orsetto in originale) e ne aggiunge di nuovi, da Olivia Colman ad Antonio Banderas. Non solo per piccoli.

Il seme del fico sacro

Mohammad Rasoulof al cinema dal 20 febbraio

THE SEED OF THE SACRED FIG - Official Trailer - In Select Theaters November

Iman ha appena ottenuto l’ambita promozione a giudice istruttore presso il Tribunale rivoluzionario di Teheran quando un’ondata di proteste popolari inizia a scuotere il Paese. A casa, le sue due figlie Rezvan e Sana, studentesse, sono forti sostenitrici delle proteste, mentre la moglie Najmeh cerca di conciliare gli schieramenti. Una storia che dialoga drammaticamente con l’attualità politica e un altro grande film dal regista di Il male non esiste. Premio speciale della giuria a Cannes 2024.

Becoming Led Zeppelin

Bernard MacMahon al cinema dal 27 febbraio

BECOMING LED ZEPPELIN | Full Length Trailer (2025)

Il percorso individuale dei quattro componenti della celebre band nella scena musicale degli anni ’60: dagli inizi, quando suonavano le hit dell’epoca in piccoli club inglesi, fino al loro incontro nell’estate del 1968, per un’esibizione che cambierà per sempre le loro vite. E, ovviamente, la Storia della musica. Dirige un maestro dei doc musicali, già autore della splendida tetralogia del 2017 American Epic.

Bridget Jones – Un amore di ragazzo

Michael Morris al cinema dal 27 febbraio

BRIDGET JONES: UN AMORE DI RAGAZZO | Trailer Ufficiale (Universal Studios) - HD

Quattro anni dopo la morte del marito Mark Darcy (Colin Firth), Bridget Jones (Renée Zellweger) continua a destreggiarsi tra il lavoro, i due figli e lo storico ex Daniel Cleaver (Hugh Grant). Quando le amiche la incoraggiano a trovarsi un nuovo amore, a Bridget si presentano due possibili candidati: il signor Wallaker (Chiwetel Ejiofor), l’insegnante dei figli, e il giovane e aitante Roxster (Leo Woodall). Amore, lacrime, risate: Bridget Jones è tornata, ed è più all by herself (o forse no) che mai.

Heretic

Scott Beck, Bryan Woods al cinema dal 27 febbraio

Heretic | Dal 27 febbraio al cinema

Altro giro, altro Hugh Grant. In un film che esalta le sue doti brillanti che già conosciamo, e insieme ne rivela il lato dark. Due giovani missionarie mormoni, la Sorella Barnes e la timida Sorella Paxton, arrivano alla casa di un uomo di mezza età, il Signor Reed. L’uomo le invita ad entrare, assicurando che sua moglie sta preparando una torta di mirtilli nella cucina sul retro della casa. Ma non tutto è, naturalmente, quel che sembra… Un horror classico, ma anche una riflessione non banale su religione e manipolazione.

A Real Pain

Jesse Eisenberg al cinema dal 27 febbraio

A Real Pain | Trailer Ufficiale | Dal 27 Febbraio al Cinema

David (Jesse Eisenberg) e Benji Kaplan (Kieran Culkin) sono due cugini ebrei statunitensi che decidono di fare un viaggio in Polonia per vedere i luoghi dove la nonna era nata e cresciuta. Eisenberg, anche sceneggiatore, dirige una dramedy che parla di identità, famiglia, Storia. Ma con un tocco sempre leggero e umano. E se lui è come sempre bravissimo, a rubare la scena è Culkin, che dopo i successi di Succession (pardon) punta all’Oscar come miglior attore non protagonista.