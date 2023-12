I film da vedere a dicembre 2023

Un colpo di fortuna – Coup de chance

Woody Allen al cinema dal 6 dicembre

Per il suo 50esimo titolo, Woody Allen firma per la prima volta un film in lingua francese. Che però torna agli intrecci tra caso e noir di precedenti illustri come Crimini e misfatti e Match Point, venati però, questa volta, ancor più di commedia. Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud) sono la coppia borghese perfetta. Ma nella vita di lei torna Alain (Niels Schneider), scrittore spiantato da coup de foudre immediato. Ma il destino che carte ha in serbo? Grandissimo Woody, a 87 anni ancora più pimpante che mai.

Il male non esiste

Ryūsuke Hamaguchi al cinema dal 6 dicembre

Dopo l’Oscar per Drive My Car, il portentoso regista giapponese torna con un film che mette al centro il rapporto tra uomo e natura. Il tuttofare Takumi e sua figlia Hana, di otto anni, vivono in armonia in una cittadina immersa nei boschi non lontana da Tokyo. Ma su quel luogo ha messo gli occhi un’impresa immobiliare, che vorrebbe aprire un glamping. E sconvolgere così gli equilibri di quella comunità. Gran Premio della giuria a Venezia 80.

Il mondo dietro di te

Sam Esmail su Netflix dall’8 dicembre

Dopo la serie Homecoming, Julia Roberts torna a collaborare con Sam “Mr. Robot” Esmail. Stavolta in un film tratto dal romanzo omonimo di Rumaan Alam (edito in Italia da La nave di Teseo). Una famiglia che si sta godendo una vacanza viene sconvolta da due estranei sopraggiunti nel cuore della notte per sfuggire a un cyberattacco. Che diventa sempre più terrificante… Oltre a Roberts, cast all-star, come si suol dire: ci sono anche Ethan Hawke e il due volte premio Oscar Mahershala Ali.

Adagio

Stefano Sollima al cinema dal 14 dicembre

Dopo Suburra e ZeroZeroZero, per Stefano Sollima un altro puzzle di crimini e personaggi ai margini della società (e della legalità), che torna nella Roma più sotterranea e oscura. Carabinieri corrotti, festini in cui sono coinvolti politici, ex membri della Banda della Magliana, soldi e malaffare diffuso… E un super cast di volti nostrani amatissimi: Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini e Francesco Di Leva. Uno dei sei italiani in concorso a Venezia 80.

Ferrari

Michael Mann al cinema dal 14 dicembre

A otto anni da Blackhat, Michael Mann torna e firma un biopic che, invece di raccontare l’intero arco della vita del suo protagonista, sceglie di concentrarsi in un momento preciso. Quello in cui Enzo Ferrari (Adam Driver) si trova in una doppia crisi: quella della sua azienda, che decide di sfidare sulla pista la rivale Maserati, e quella in famiglia con la moglie (Penélope Cruz), stanca della doppia vita dell’uomo con l’amante (Shailene Woodley). Anche questo a Venezia 80.

Finalmente l’alba

Saverio Costanzo al cinema dal 14 dicembre

Altro giro, altro italiano direttamente dall’ultima Mostra di Venezia. Dopo L’amica geniale in tv, Saverio Costanzo torna sul grande schermo per dipingere una “Cinecittà Babilonia” sullo sfondo degli anni d’oro della Hollywood sul Tevere, tra star americane di stanza nella Capitale (Lily James e Joe “Stranger Things” Keery), un delitto (ispirato al tragico caso di Wilma Montesi) e uno sguardo che resta però sempre incantato (come quello della protagonista, l’esordiente Rebecca Antonaci).

Il maestro giardiniere

Paul Schrader al cinema dal 14 dicembre

Sempre da Venezia, però 2022. Il veterano Paul Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver e regista di American gigolò, torna con la parabola di Narvel Roth (Joel Edgerton), un meticoloso orticoltore che cura i giardini della tenuta di Gracewood Gardens e assecondare ogni bisogno della padrona di casa, la ricca vedova Norma Haverhill (Sigourney Weaver). Quando quest’ultima gli chiede di prendere la sua ribelle nipote Maya (Quintessa Swindell) come apprendista, la sua vita precipita nel caos… Un (neo)noir in piena regola.

Santocielo

Francesco Amato al cinema dal 14 dicembre

Gli “Incastrati” (su Netflix) Ficarra e Picone tornano al cinema a quattro anni dal campione d’incassi Il primo Natale (e dopo la parentesi “d’autore” La stranezza). Nei panni di un angelo (Picone) mandato da Dio (Giovanni Storti) che si imbatte in un uomo (Ficarra). Il semplice tocco del primo del ventre del secondo porterà a una nuova immacolata concezione. Stavolta alla regia c’è Francesco Amato (Lasciati andare, 18 regali), i volti femminili sono Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta.

Wonka

Paul King al cinema dal 14 dicembre

Dopo le versioni Gene Wilder e Johnny Depp, arriva Timotheé Chalamet a indossare il frac e il cappello a cilindro dell’eroe creato da Roald Dahl. In una origin story (in chiave musical) che ci porta all’inizio di tutto: prima di aprire la fabbrica di cioccolato più famosa del mondo, il giovane Willy vive le sue prime – ovviamente strambissime – avventure. Dirige il Paul King di Paddington 1 e 2, nel cast anche Olivia Colman e Hugh Grant, alias “gli” Umpa Lumpa.

Aquaman e il regno perduto

James Wan al cinema dal 20 dicembre

Dopo gli eventi del primo film, uscito nel 2018 e sempre diretto da James Wan, Aquaman (Jason Momoa) è diventato padre e sovrano di Atlantide. Ma Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) è tornato, determinato a distruggere lui e tutto ciò che ama per vendicare la morte di suo padre. E tornano anche Willem Dafoe (alias Nuidis Vulko), Nicole Kidman (la regina Atlanna) e Amber Heard (la principessa Mara), in una parte – dicono – ridotta dopo il caso Depp.

Maestro

Bradley Cooper su Netflix dal 20 dicembre

La biografia del compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein è un double act per Bradley Cooper. Che dopo il successo di A Star Is Born firma un’opera seconda sempre a tema musicale, ma anche concentrata sul privato del suo protagonista, in particolare il rapporto con la moglie (Carey Mulligan) e i segreti (di Pulcinella) del loro matrimonio. Nel cast anche Matt Bomer e Maya Hawke. E l’Academy è già pronta a tirare fuori le sue statuette…

Foglie al vento

Aki Kaurismäki al cinema dal 21 dicembre

Il maestro finlandese torna con un film, in concorso all’ultimo Festival di Cannes, su due persone sole (Alma Pöysti e Jussi Vatanen) che s’incontrano per caso una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Ma il percorso è intralciato dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità. Un altro piccolo grande capolavoro dal profondo Nord.

One Life

James Hawes al cinema dal 21 dicembre

La storia vera di Nicholas Winton (Anthony Hopkins), un agente di Borsa britannico figlio di genitori ebrei tedeschi che, negli anni Trenta, salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista. Ma il suo impegno fu riconosciuto pubblicamente solo negli anni Ottanta, quando ebbe l’occasione di incontrare nuovamente gran parte degli allora bambini a cui salvò la vita. Un altro grande ruolo per il fu Hannibal Lecter, a due anni dal secondo Oscar per The Father – Nulla è come sembra.

Wish

Chris Buck, Fawn Veerasunthorn al cinema dal 21 dicembre

Per il suo nuovo film di Natale, la Disney torna dalle parti di Frozen. Nella mitica isola di Rosas, meglio nota il “regno dei desideri”, Asha, una giovane di 17 anni, vuole ribellarsi al malefico Re Magnifico e liberare la città da una tremenda oscurità che nessun altro sente, e per questo esprime un desiderio alle stelle. E una vera stella, di nome Star, risponde… Voci italiane di Gaia, Amadeus e Michele Riondino.

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco

Zack Snyder su Netflix dal 22 dicembre

Una pacifica colonia ai margini della galassia si ritrovi minacciata dall’esercito del tirannico Balisarius (Ed Skrein). In preda alla disperazione, i coloni decidono di inviare una giovane donna, Kora (Sofia Boutella), con un passato misterioso alla ricerca di guerrieri di altri pianeti che possano aiutarli a combattere il nemico. Tutte le loro speranze sono riposte in lei… Il ritorno di Zack Snyder è su Netflix.