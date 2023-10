I 6 film di Scorsese con DiCaprio, dal peggiore al migliore

6 Gangs of New York 2002

Dopo quel set, Martin Scorsese stava per abbandonare il cinema. “Non avrei potuto lavorare, se avessi dovuto fare di nuovo un film in quel modo”, ha dichiarato in una recente intervista. “Le regole non erano soddisfacenti, a volte pensavo che non sarei riuscito a sopravvivere. Sarei morto. Avevo deciso che era finita, sul serio”. Il riferimento è a Harvey Weinstein, all’epoca produttore del film. Silver lining: Marty incontra Leo, e da quel momento la storia (del cinema) cambia per sempre. DiCaprio è Amsterdam Vallon, il ladruncolo che diventa protégé di “Bill il macellaio” (Daniel Day-Lewis). Sbruffone, romantico (feat. Cameron Diaz), irresistibile. È nata una coppia destinata a restare.

5 The Aviator 2004

Il film ha (inspiegabilmente) i suoi detrattori anche tra i fan del regista, ma Leo regala una prova “totale” nei panni di uno dei produttori – Howard Hughes, nella fattispecie – che hanno costruito Hollywood (distruggendo, letteralmente, sé stessi). Una performance “larger than life” proprio come la Fabbrica dei Sogni, tra grandeur, (mito)manie, divertissement che non diventa mai maniera. DiCaprio, già candidato all’Oscar 11 anni prima come supporting di Buon compleanno Mr. Grape, guadagna la prima nomination da lead, e la prima per un film di Scorsese. Vincerà, tra i non protagonisti, Cate Blanchett as Katharine Hepburn, ma la strada verso l’Olimpo è comunque tracciata.

4 Killers of the Flower Moon 2023

L’ultimo titolo arrivato, e quello che, per forza di cose, ci dirà tra qualche anno se avrà superato la prova del tempo (anche in quanto a interpretazione del suo protagonista). Ma questa “nascita di una nazione”, ispirata al romanzo-saggio di Davin Grann Gli assassini della Terra Rossa, è già un classico. Leonardo è Ernest Burkhart, l’handsome devil reduce dalla Grande Guerra che sposa una nativa americana (Lily Gladstone) per interesse, ma che per naïveté aprirà gli occhi (troppo tardi) sull’eccidio di un intero popolo per mano del capitalismo USA. Per la prima volta sul grande schermo, Leo incontra l’altro feticcio di Scorsese, Bob De Niro: epic. Sarà (un’altra) nomination, ne siamo certi.

3 The Departed – Il bene e il male 2006

Apparentemente un film d’azione (e quello che ha dato a Scorsese il primo Academy Award come miglior regista: era ora!), The Departed è anche un film d’attori. Una masterclass in cui compaiono, in ruoli più o meno di peso, Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Alec Baldwin e, di nuovo, l’immancabile Leonardo DiCaprio. Stavolta è Billy Costigan, un ragazzo proveniente da una nota famiglia criminale che, per entrare in polizia, convince il Dipartimento ad arruolarlo come infiltrato. Indimenticabili le sedute con Vera Farmiga. E tutto il resto, si capisce.

2 Shutter Island 2010

Costruito come un rompicapo alla Nolan (scusaci, Marty), sospeso tra Hitchcock e l’horror più puro, è incentrato su Edward Daniels, agente federale mandato all’Ashecliff Hospital di Shutter Island, una clinica specializzata nella cura di criminali malati di mente. Scoprirà, suo malgrado, che la verità che nascondono quelle mura è un’altra. E riguarda, tragicamente, lui stesso. Il finale è da brividi. Una delle migliori performance di DiCaprio di sempre, in uno dei film più sottovalutati di Scorsese. Leo avrebbe meritato un Oscar, e invece l’Academy a questo giro non l’ha nemmeno candidato: vergogna!

1 The Wolf of Wall Street 2013

La “vendita” della penna, le seduzioni con Margot Robbie, le “cene di lusso”, le feste sullo yacht. E, ovviamente, il Quaalude. Se c’è un ruolo iconico (pardon) su tutti, nell’accoppiata Martin-Leonardo, non può che essere quello di Jordan Belfort, lupo che si scopre agnello nella New York dei falò delle vanità. Tra Sogno Americano che, fatalmente, si infrange, un’idea di cinema più grande di tutto (anche di sé stesso) e il tour de force registico-interpretativo al centro del film, probabilmente la coppia non ha mai reso meglio di così sul grande schermo. 5 nomination all’Oscar e nessuna statuetta: abbiamo già detto – all’Academy – vergogna?