I 10 migliori film di Julia Roberts

10 I segreti di Osage County John Wells 2013

I Segreti Di Osage County - Trailer Ufficiale

Qui Julia Roberts non ride. Anzi, digrigna i denti e urla in faccia a Meryl Streep in uno dei duelli madre-figlia più feroci del cinema americano. Niente America da cartolina, ma una famiglia che implode sotto il sole dell’Oklahoma. È il film che le vale l’ennesima nomination all’Oscar (qui da non protagonista) e dimostra che, quando vuole, Julia sa essere spietata. In fondo, chi meglio di lei sa rendere il dolore fotogenico?

9 Tutti dicono I Love You Woody Allen 1996

Tutti dicono I Love You (film 1996) TRAILER ITALIANO

Julia in versione musical, tra canzoni vintage e coreografie sui ponti di Parigi. Woody Allen la filma come una visione malinconica, tra ironia e romanticismo surreale. È un film che gioca con l’amore come con una biglia impazzita, e Roberts brilla con quella leggerezza che la renderà un’icona anni ’90. Perfino mentre canta, sembra ridere del destino.

8 Il rapporto Pelican Alan J. Pakula 1993

Il rapporto Pelican (film 1993) TRAILER ITALIANO

Un thrillerone d’altri tempi, con Julia nei panni di una studentessa di legge che scopre troppi segreti di Stato. Elegantemente paranoico, pieno di giornalisti, avvocati e uomini in ombra, il film vive dell’energia della sua protagonista. Roberts dimostra di poter reggere la tensione di un noir politico senza rinunciare al carisma da star. E sì, la chimica con Denzel Washington è pem pem.

7 Fiori d’acciaio Herbert Ross 1989

Fiori d'acciaio (film 1989) TRAILER ITALIANO

È il film che la consacra prima ancora di Pretty Woman: un dramma corale tutto al femminile, dove Julia è la più giovane e luminosa del gruppo. Circondata da Sally Field e Shirley MacLaine, porta freschezza e fragilità in un racconto di dolore e amicizia. Vince il Golden Globe, piange, sorride, e conquista il pubblico. Da qui in poi, Hollywood non la lascerà più andare.

6 Il matrimonio del mio migliore amico P.J. Hogan 1997

MY BEST FRIEND'S WEDDING [1997] - Official Trailer (HD)

La commedia romantica che ribalta la commedia romantica. Julia Roberts non è la fidanzata perfetta, ma l’amica disposta a sabotare un matrimonio per amore. Un personaggio scomodo, egoista e irresistibile, che solo lei poteva rendere adorabile. Tra karaoke, abiti pastello e autoironia, Julia inventa la rom-com moderna: brillante, imperfetta, reale.

5 Notting Hill Roger Michell 1999

Notting Hill Official Trailer #1 - (1999) HD

“Sono solo una ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla”. Julia Roberts è quella ragazza, ma pure la più grande star del mondo (più meta del meta) in uno dei film più amati di sempre. Il suo sguardo malinconico, When You Say Nothing At All di sottofondo e Hugh Grant fanno il resto: due mondi che si incontrano, l’amore che sembra impossibile ma non lo è mai davvero. E da Cavalli e segugi è tutto.

4 Closer Mike Nichols 2004

Closer (2004) Official Trailer 1 - Julia Roberts Movie

Quattro persone, quattro cuori da smontare. In mezzo a Jude Law, Clive Owen e Natalie Portman, Julia Roberts gioca d’astuzia: fredda, fragile, magnetica. Nichols la dirige come in un duello di specchi, dove nessuno dice davvero la verità. Il risultato è uno dei film più crudeli sull’amore del nuovo millennio; e Julia, per una volta, non cerca redenzione. Cult.

3 After The Hunt: Dopo la caccia Luca Guadagnino 2025

After The Hunt: Dopo La Caccia - Dal 16 ottobre al cinema - Trailer Ufficiale

Se Roberts è sempre stato identificata soprattutto come l’icona pop della rom-com Nineties, Guadagnino restituisce a Julia quello che è di Julia: e cioè lo status di attrice totale. Qui è una professoressa che si muove tra desiderio, colpa e potere. Un ritorno alla complessità, con un ruolo costruito come una sinfonia di silenzi e contraddizioni. Guadagnino la filma come un’eroina decadente, immersa in una luce che sa di verità e di tradimento. È la Roberts più matura, più cupa, più sofisticata che mai.

2 Erin Brockovich Steven Soderbergh 2001

Erin Brockovich (2000) Official Trailer - Steven Soderbergh, Julia Roberts Movie HD

Il ruolo che le vale l’Oscar. Julia è una madre single che non ha potuto studiare, ma che ha più grinta di qualunque avvocato. È la working class con lo smalto rosso, la rabbia e la lingua affilata. Tra tailleur leopardati e linguaggio irresistibilmente scurrile, lotta contro un colosso industriale e lo sconfigge. Una performance che riscrive il mito della donna americana forte e imperfetta.

1 Pretty Woman Garry Marshall 1990

Pretty Woman (film 1990) TRAILER ITALIANO

La favola che ha cambiato la sua carriera e pure Hollywood. Julia Roberts è Vivian, prostituta dal cuore d’oro che trasforma un freddo uomo d’affari (Richard Gere) in un romantico incallito. Ma in realtà è lei a salvarlo, non il contrario. Il sorriso più famoso degli anni ’90 diventa simbolo di una generazione, e Pretty Woman resta la commedia romantica per eccellenza. Anche trent’anni dopo, nessuno ride come Julia.

Bonus: Homecoming Sam Esmail 2018

Homecoming Season 1 - Official Trailer | Prime Video

Julia Roberts abbandona il sorriso da star e si reinventa in chiave hitchcockiana. È una terapeuta che lavora in un misterioso centro per veterani, ma dietro la calma apparente cova un intrigo paranoico da manuale. Sguardo spento, voce bassa, movimenti misurati: una Julia diversa, più ambigua e magnetica che mai, perfetta nel suo primo, vero ruolo da protagonista seriale.