 I 10 migliori film di Julia Roberts | Rolling Stone Italia
Cover story
Newsletter
Cover story Newsletter
The Smile

I 10 migliori film di Julia Roberts

Per l'uscita di 'After The Hunt: Dopo la caccia', abbiamo messo in fila i titoli più rappresentativi dell'attrice: dal sorriso che ha fatto la storia del cinema alle sfumature più cupe e mature della sua carriera

di
I 10 migliori film di Julia Roberts

Julia Roberts a Venezia 82 sul red carpet di 'After The Hunt'

Foto: Francesca Benedetti

10

I segreti di Osage County

John Wells

2013
I Segreti Di Osage County - Trailer Ufficiale

Qui Julia Roberts non ride. Anzi, digrigna i denti e urla in faccia a Meryl Streep in uno dei duelli madre-figlia più feroci del cinema americano. Niente America da cartolina, ma una famiglia che implode sotto il sole dell’Oklahoma. È il film che le vale l’ennesima nomination all’Oscar (qui da non protagonista) e dimostra che, quando vuole, Julia sa essere spietata. In fondo, chi meglio di lei sa rendere il dolore fotogenico?

9

Tutti dicono I Love You

Woody Allen

1996
Tutti dicono I Love You (film 1996) TRAILER ITALIANO

Julia in versione musical, tra canzoni vintage e coreografie sui ponti di Parigi. Woody Allen la filma come una visione malinconica, tra ironia e romanticismo surreale. È un film che gioca con l’amore come con una biglia impazzita, e Roberts brilla con quella leggerezza che la renderà un’icona anni ’90. Perfino mentre canta, sembra ridere del destino.

8

Il rapporto Pelican

Alan J. Pakula

1993
Il rapporto Pelican (film 1993) TRAILER ITALIANO

Un thrillerone d’altri tempi, con Julia nei panni di una studentessa di legge che scopre troppi segreti di Stato. Elegantemente paranoico, pieno di giornalisti, avvocati e uomini in ombra, il film vive dell’energia della sua protagonista. Roberts dimostra di poter reggere la tensione di un noir politico senza rinunciare al carisma da star. E sì, la chimica con Denzel Washington è pem pem.

7

Fiori d’acciaio

Herbert Ross

1989
Fiori d'acciaio (film 1989) TRAILER ITALIANO

È il film che la consacra prima ancora di Pretty Woman: un dramma corale tutto al femminile, dove Julia è la più giovane e luminosa del gruppo. Circondata da Sally Field e Shirley MacLaine, porta freschezza e fragilità in un racconto di dolore e amicizia. Vince il Golden Globe, piange, sorride, e conquista il pubblico. Da qui in poi, Hollywood non la lascerà più andare.

6

Il matrimonio del mio migliore amico

P.J. Hogan

1997
MY BEST FRIEND'S WEDDING [1997] - Official Trailer (HD)

La commedia romantica che ribalta la commedia romantica. Julia Roberts non è la fidanzata perfetta, ma l’amica disposta a sabotare un matrimonio per amore. Un personaggio scomodo, egoista e irresistibile, che solo lei poteva rendere adorabile. Tra karaoke, abiti pastello e autoironia, Julia inventa la rom-com moderna: brillante, imperfetta, reale.

5

Notting Hill

Roger Michell

1999
Notting Hill Official Trailer #1 - (1999) HD

“Sono solo una ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla”. Julia Roberts è quella ragazza, ma pure la più grande star del mondo (più meta del meta) in uno dei film più amati di sempre. Il suo sguardo malinconico, When You Say Nothing At All di sottofondo e Hugh Grant fanno il resto: due mondi che si incontrano, l’amore che sembra impossibile ma non lo è mai davvero. E da Cavalli e segugi è tutto.

4

Closer

Mike Nichols

2004
Closer (2004) Official Trailer 1 - Julia Roberts Movie

Quattro persone, quattro cuori da smontare. In mezzo a Jude Law, Clive Owen e Natalie Portman, Julia Roberts gioca d’astuzia: fredda, fragile, magnetica. Nichols la dirige come in un duello di specchi, dove nessuno dice davvero la verità. Il risultato è uno dei film più crudeli sull’amore del nuovo millennio; e Julia, per una volta, non cerca redenzione. Cult.

3

After The Hunt: Dopo la caccia

Luca Guadagnino

2025
After The Hunt: Dopo La Caccia - Dal 16 ottobre al cinema - Trailer Ufficiale

Se Roberts è sempre stato identificata soprattutto come l’icona pop della rom-com Nineties, Guadagnino restituisce a Julia quello che è di Julia: e cioè lo status di attrice totale. Qui è una professoressa che si muove tra desiderio, colpa e potere. Un ritorno alla complessità, con un ruolo costruito come una sinfonia di silenzi e contraddizioni. Guadagnino la filma come un’eroina decadente, immersa in una luce che sa di verità e di tradimento. È la Roberts più matura, più cupa, più sofisticata che mai.

2

Erin Brockovich

Steven Soderbergh

2001
Erin Brockovich (2000) Official Trailer - Steven Soderbergh, Julia Roberts Movie HD

Il ruolo che le vale l’Oscar. Julia è una madre single che non ha potuto studiare, ma che ha più grinta di qualunque avvocato. È la working class con lo smalto rosso, la rabbia e la lingua affilata. Tra tailleur leopardati e linguaggio irresistibilmente scurrile, lotta contro un colosso industriale e lo sconfigge. Una performance che riscrive il mito della donna americana forte e imperfetta.

1

Pretty Woman

Garry Marshall

1990
Pretty Woman (film 1990) TRAILER ITALIANO

La favola che ha cambiato la sua carriera e pure Hollywood. Julia Roberts è Vivian, prostituta dal cuore d’oro che trasforma un freddo uomo d’affari (Richard Gere) in un romantico incallito. Ma in realtà è lei a salvarlo, non il contrario. Il sorriso più famoso degli anni ’90 diventa simbolo di una generazione, e Pretty Woman resta la commedia romantica per eccellenza. Anche trent’anni dopo, nessuno ride come Julia.

Bonus: Homecoming

Sam Esmail

2018
Homecoming Season 1 - Official Trailer | Prime Video

Julia Roberts abbandona il sorriso da star e si reinventa in chiave hitchcockiana. È una terapeuta che lavora in un misterioso centro per veterani, ma dietro la calma apparente cova un intrigo paranoico da manuale. Sguardo spento, voce bassa, movimenti misurati: una Julia diversa, più ambigua e magnetica che mai, perfetta nel suo primo, vero ruolo da protagonista seriale.

Altre notizie su:  Julia Roberts After the Hunt - Dopo la caccia Closer Erin Brockovich Notting Hill pretty woman
PMC

© Copyright Rolling Stone Italia 2025.

Prima di andare via