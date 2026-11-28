Nel romanzo distopico young adult di Suzanne Collins, Hunger Games, una riluttante adolescente rivoluzionaria di nome Katniss Everdeen abbatte un governo fascista che trasmette in tv dei ragazzi costretti a combattere all’ultimo sangue per spettacolo. Il libro muove critiche taglienti alla classe dirigente immaginaria di Capitol City, contrapponendo di continuo la povertà, la violenza e il lavoro forzato creati dal governo a una cerchia di 1% di ricchissimi le cui vite ruotano intorno all’alta moda, ai festeggiamenti e all’eccesso. È una lezione morale servita su un piatto d’argento ai lettori delle medie: cerca i cattivi, sono quelli negli scintillanti abiti da ballo, grassi e contenti mentre i protagonisti soffrono.

Nei quasi vent’anni trascorsi da quando Collins ha pubblicato Hunger Games nel 2008, la serie, oggi composta da cinque romanzi, è diventata un fenomeno culturale, con 100 milioni di libri venduti e un franchise cinematografico da record d’incassi. em>Hunger Games – L’alba sulla mietitura, ora al cinema e tratto dall’omonimo libro del 2025, è l’ultimo adattamento sullo schermo del mondo di Collins: un prequel che ripercorre la vita straziante di Haymitch Abernathy prima che diventasse il mentore e amico ubriacone di Katniss (Joseph Zada è il protagonista del prequel, mentre nei film originali un Haymitch più grande è interpretato da Woody Harrelson). Tra nuove star e il ritorno di membri del cast originale come Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Harrelson, L’alba sulla mietitura è stato presentato come il grande film dal budget più alto delle festività del Ringraziamento, con mesi di trovate promozionali, sontuose feste per influencer, installazioni internazionali e red carpet a tema couture. È un assalto di promozione patinata per il sesto film del franchise e il secondo in meno di tre anni. Allora perché, dopo tutto questo tempo, il franchise di Hunger Games non ha ancora capito che il suo marketing manca completamente il punto dei suoi film?

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (2026) Official Trailer 2 - Joseph Zada

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Nel nuovo capitolo, Haymitch viene scelto come uno dei tributi maschi del Distretto 12 e mandato a Capitol, insieme a Maysilee Donner (Mckenna Grace), Wyatt Callow (Ben Wang) e Louella McCoy (Molly McCann), a combattere all’ultimo sangue in un’arena ingannevolmente bucolica. Ma mentre i cittadini di Panem si deliziano dei giochi mentali di sponsor e alleanze e dei sanguinosi massacri, Haymitch viene arruolato come perno di una ribellione segreta dei Distretti. Se più avanti nella serie Katniss è un simbolo, nel suo film Haymitch è un’arma contundente: un esempio devastante e tragico di come la rivoluzione richieda spesso sacrifici a persone che non vedranno mai i frutti del proprio lavoro. Ma non lo si direbbe affatto dalla campagna che ha preceduto l’uscita del film.

Per la Fashion Week parigina di ottobre, Lionsgate, lo studio dietro il film, ha allestito una mostra di costumi a tema nel giardino delle sculture del Musée Rodin: un’esperienza di due giorni intitolata Elegance Is Authority: The Story, Style and Power of Panem. Il cast del film ha partecipato all’inaugurazione, con tanto di cena di sei portate a tema per ciascuno dei 12 Distretti, secondo WWD. Fuori dalla bolla promozionale del film, le timeline dei social erano invase da un video virale di un’orchestra francese che suonava all’aperto il tema della ribellione di Hunger Games, The Hanging Tree, durante le proteste studentesche francesi in corso (si sono fermati solo quando la polizia li ha colpiti con i lacrimogeni). Il marchio di cosmetici Stila è stato scelto come partner ufficiale del film e ha lanciato una collezione di make-up collegata, che comprende una linea di ombretti “Sunrise Eyes Liqua-Play” con sfumature chiamate “Maysilee“, “Lenore Dove” e “Mags“, dai nomi di donne uccise dal Capitol. Alla prima di New York di questa settimana, gli invitati sono stati incoraggiati a seguire per l’abbigliamento il tema “Make Them Remember You“, un consiglio che Haymitch dà a Katniss nel primo film per aiutarla a sopravvivere. Secondo Vogue, persone vestite con abiti da festa ispirati al Capitol si sono recate a piedi al party ufficiale al raffinato Metropolitan Club, decorato con sculture di ghiaccio e bandiere di Panem. Tutto, dagli spot televisivi ai poster, dalle interviste al cast agli eventi per i fan, ha avuto questa enfasi sullo spettacolo e sull’eccesso, un’ottica che ignora completamente le critiche sociali insite nella storia.

L’alba sulla mietitura non è l’unico film di Hunger Games caduto in questa trappola. C’è uno schema costante di tentativi promozionali fuori luogo o apertamente ridicoli lungo tutto il franchise. Nel 2025 Lionsgate ha annunciato una collaborazione merchandising di Hunger Games con il colosso del fast fashion Shein, accolta con sdegno dai fan, dato che i temi dei libri sullo sfruttamento minorile e sui diritti dei lavoratori sono agli antipodi di un gigante dell’abbigliamento noto per le condizioni di lavoro brutali. Nel 2014, per Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, il team promozionale di Hunger Games ha pubblicato una versione di The Hanging Tree intitolata Rebel Remix, con sonorità EDM e synth aggiunti per rendere il lamento adatto alla programmazione radiofonica: una versione accelerata della voce di Lawrence ripete l’invito rivolto ai ribelli a raggiungere l’albero per combattere il Capitol (sì, sembra divertente da ballare). Forse l’esempio più famigerato risale al 2013, quando il marchio di make-up CoverGirl lanciò la sua Capitol Collection, ispirata ai look migliori e più ricchi di Panem. La reazione negativa fu così immediata da dare vita a uno dei meme più longevi di Tumblr: un tutorial parodia di trucco di Katniss Everdeen con l’istruzione «useremo un ombretto nero per rappresentare le miniere di carbone in cui suo padre è morto schiacciato».

Quando Collins ha pubblicato La ballata dell’usignolo e del serpente nel 2020, il suo primo libro di Hunger Games in dieci anni, ha raccontato al suo editore di essere tornata alla storia perché pensava che la gente stesse iniziando a «perdere di vista» i pericoli del governo autoritario e ciò che serve per smantellare lentamente una democrazia. Non è un caso che le generazioni più giovani tornino in massa alle storie distopiche, quelle che editori e Studios erano convinti stessero perdendo smalto, proprio mentre diventano più politicamente consapevoli. I libri di Collins e i film che ne derivano presentano un punto d’arrivo immaginario e disperato delle idee totalitarie, che lettori e spettatori trattano come più importante che mai. Ma nella promozione di questi film Hollywood non solo travisa il messaggio del materiale di partenza, ma rivela una sorprendente mancanza di fiducia nel ricco mondo costruito dalla serie e negli spettatori che credono nel suo potere.

Da Rolling Stone US