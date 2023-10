Harry Styles avrebbe dovuto fare questi 7 film (ma poi hanno preso un altro)

La ragazza dei tulipani

Justin Chadwick 2017

Tra i primi a mettere gli occhi su Harry Styles “attore” è stato… Harvey Weinstein. A dirlo oggi sembra un’era geologica fa, ma il superproduttore Miramax aveva pensato a lui per La ragazza dei tulipani. Accanto ad Alicia Vikander, Christoph Waltz e Judi Dench, ci sarebbe dovuto essere anche l’ex One Direction, per cui da copione era previsto un bacio con Cara Delevingne. “Ma era impegnato con il tour e dovette dare forfait”, disse all’epoca lo stesso Weinstein, che poi ripiegò sul Matthew Morrison di Glee. Nello stesso anno, però, spuntò il piccolo ruolo in Dunkirk di Christopher Nolan: di sicuro è stato un battesimo cinematografico migliore.

Solo: A Star Wars Story

Ron Howard 2018

Su questo, non ci sono notizie certe. Ma solo il rifiuto da parte di Harry di rispondere a una domanda in proposito, postagli dal conduttore inglese Graham Norton; rifiuto che sembra confermare il rumour. La parte del giovane Han Solo alla fine andò a Alden Ehrenreich; e, nonostante Ron Howard, il detour starwarsiano fu un flop. Meglio così (per Harry).

Last Christmas

Paul Feig 2019

Last Christmas I gave you my… part. Anche la rom-com natalizia starring Emilia “Daenerys” Clarke era all’orizzonte, per Styles. Ma pure in questo caso, niente di fatto. “Mi piaceva moltissimo Harry”, confessò poi il regista Paul Feig. “Gli avevo proposto il ruolo che poi avrebbe interpretato Henry Golding, ma lui disse di no perché si sentiva troppo giovane per la parte”. Pure saggio…

Elvis

Baz Luhrmann 2022

Sul casting di Elvis si è detto e ridetto di tutto. A cominciare dal coinvolgimento di Harry Styles nella parte del re del rock. Harry era tra i papabili per la parte, ma lo stesso Luhrmann disse poi che il suo essere una popstar così famosa giocò a suo sfavore: “Harry è un attore di grande talento, mi sarebbe piaciuto molto lavorare con lui. Ma il problema con Harry Styles è che è… Harry Styles. È già un’icona”. Styles però per un po’ ci ha creduto: “Voleva a tutti i costi mettersi gli abiti di Elvis ed esplorare il suo mondo”, aggiunse al tempo il regista australiano. Ma poi, lo sapete, l’ha spuntata Austin Butler. Che ha pure strappato la sua prima nomination all’Oscar.

La sirenetta

Rob Marshall 2023

Dopo il cameo nei titoli di coda nei panni di Eros in Eternals (e pare che per lui ci sarà un futuro, nel Multiverso Marvel), un altro colosso Disney si è affacciato nella carriera d’attore di Harry Styles. Ma è stato lui a rinunciare alla parte del principe Eric (poi andata a Jonah Hauer-King), dice Rob Marshall: “Gli interessavano film più dark, cosa che in effetti sta cercando di fare”, dichiarò il regista premio Oscar per Chicago. Lo stesso Harry ha confermato di “aver discusso” il ruolo: “Tutte le persone che ho incontrato erano fantastiche, ma in quel momento volevo mettere la musica al primo posto”.

Dune – Parte due

Denis Villeneuve 2024

Timothée Chalamet, Zendaya e… Harry Styles. Sarebbe stato il dream team della coolness odierna, se questo fosse stato il cast del sequel di Dune. Il New York Times conferma oggi che la popstar di As It Was… era seriamente considerata per il ruolo di Feyd-Rautha (insieme a Tye Sheridan, per dovere di cronaca). Ma anche stavolta l’ha spuntata Austin Butler. Da parte di Harry, almeno per ora, no comment.

Nosferatu

Robert Eggers 2024

A proposito di film dark, questo sarebbe stato perfetto. Dal regista (il “cultissimo” Robert Eggers di The VVitch e The Lighthouse) alla storia (il mito horror di Nosferatu), non avrebbe potuto sperare in un progetto migliore. Tutti, ovviamente, pensavano che a Styles sarebbe toccata la parte del vampiro: “Invece voglio sia chiaro che io gli avevo offerto quella del servo Thomas Hutter”, rivela oggi Eggers. Sarà per il non volere fare da “spalla” al conte del titolo (interpretato da Bill Skarsgård) che Harry ha lasciato il posto a Nicholas Hoult? Chissà…