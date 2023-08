Greta Gerwig può essere tutto ciò che vuole

«Cerchi sempre di camminare a braccetto con la versione più giovane di te stessa». E Greta Gerwig a quella bambina cresciuta a Sacramento che leggeva Piccole donne e giocava con le Barbie (facendosi però tutte le domande del caso) ha praticamente dedicato la sua carriera cinematografica da regista finora. All’inizio, però, la nostra voleva fare la sceneggiatrice e iniziò a recitare perché non fu ammessa a un Master of Fine Arts. Così, quasi un po’ per caso, è diventata la it-girl del mumblecore e, grazie anche al sodalizio artistico e personale con Noah Baumbach, il volto-simbolo dell’indie. Per il suo 40esimo compleanno (auguri!) abbiamo deciso di raccontarvela attraverso tre dei suoi film da attrice e, ovviamente, le sue regie. Questa Barbie spacca anche dietro la macchina da presa. Citofonare box office per credere.



Foto: Ellen Fedors per Rolling Stone US