Gli Oscar al miglior film del XXI secolo, dal peggiore al migliore

Fa ancora un certo effetto pensare che un film così folle e anarchico sia riuscito a vincere l’Oscar più “pesante”. Il viaggio nel multiverso di Evelyn Wang (date a Michelle Yeoh quello che è di Michelle Yeoh), tra arti marziali, supereroi, assurdismo post-internet, commedia surreale e melodramma familiare, sembrava tutto tranne che materiale da Academy. E invece il trionfo dei Daniels ha segnato un piccolo cambio di paradigma: per una volta Hollywood ha premiato qualcosa di davvero imprevedibile. E viva Ke Huy Quan!