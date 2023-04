Manipolatrice, seduttrice, stalker… semplicemente: “Lei”. Questo è il personaggio di Eva Green in uno dei thriller psicologici più divertenti (e, anche in questo caso, incompresi) degli ultimi anni. Un progetto, ispirato al romanzo di Delphine de Vigan, che non poteva che finire nelle mani dello specialista Roman Polański. E in quelle della magnetica e intrigante Eva, in un perfetto gioco a due con la collega Emmanuelle Seigner. Uno dei suoi ruoli migliori.



Foto: 01 Distribution