‘Elio’ è una sorta di ‘E.T. l’extra-terrestre’ della Pixar, ma al contrario

La Pixar ha un talento per i buoni colpi di apertura, ed Elio, l’ultimo film della casa di animazione, inizia in modo davvero convincente. Quando incontriamo l’undicenne, doppiato da Yonas Kibreab, che dà il titolo a questa dramedy fantascientifica, è rannicchiato sotto un tavolo della mensa ed è in lutto. I suoi genitori sono morti. Sua zia, Olga (Zoe Saldaña, nella versione italiana Alessandra Mastronardi), ha assunto il ruolo di badante del ragazzo. È una donna in carriera che ha rinunciato al sogno di diventare astronauta per assicurarsi la tutela legale di Elio; Olga dovrà ora rimanere saldamente sulla terraferma e monitorare la stratosfera alla ricerca di detriti spaziali. Quando va a cercare suo nipote per riportarlo a casa, non lo trova da nessuna parte. Il bambino non ha un piano d’uscita se non quello di andarsene, punto.

Elio finisce per nascondersi in una stanza buia che trova per caso sulla base, che si rivela essere un reperto della Voyager 1. Un filmato simile a un cinegiornale inizia a proiettarsi, informandolo di come questa navicella spaziale e la sua gemella furono lanciate nel 1977, con l’obiettivo di stabilire una comunicazione con forme di vita lontane. Ospita il “Golden Record”, una capsula del tempo che registra voci umane e altre conquiste terrestri e che si spera possa fungere anche da faro. Sulla colonna sonora, Carl Sagan afferma che abbiamo finalmente raggiunto il punto in cui la comunicazione con gli extraterrestri potrebbe diventare realtà, e questo messaggio interstellare in bottiglia sarebbe il modo migliore per realizzarla. Il ragazzo è incantato. Il primo contatto dimostrerebbe che noi, come specie, non siamo soli nell’universo. E se Elio stesso potesse entrare in contatto con gli alieni attraverso la vastità del cosmo, allora anche lui non sarebbe solo.

È il tipo di situazione concisa, eloquente e toccante che ha contribuito a far sì che la Pixar diventasse più di una semplice holding Disney, una corporation sorella più giovane e alla moda. E quando l’affermazione di Sagan che non siamo soli viene richiamata nel climax, sentirete un nodo in gola. Non vogliamo dire che questa sequenza sia il momento clou della narrazione di Elio, o che questa storia di amicizia e realizzazione di un desiderio raggiunga il suo apice troppo presto. A essere onesti, siamo grati che la Pixar sia ancora interessata a realizzare film basati su sceneggiature originali, e che non siano né sequel né includano auto parlanti. La co-regista Domee Shi è responsabile di quello che è probabilmente il gioiello più sottovalutato della compagnia, Red (2022), e probabilmente del loro corto più emozionante, Bao (2018). Le possibilità suggerite da questo bellissimo inizio rimangono più che semplici suggestioni, e gran parte di ciò che accade tra i fermalibri narrati da Sagan sfiora l’essere l’ennesima avventura per ragazzi. Troverete comunque qualcosa di meglio del vostro classico film di Topolino a basso costo, e di gran lunga migliore di un remake live-action di un classico animato. Ma caro Walt, come vorresti che questo viaggio verso le stelle non fosse così legato all’attrazione gravitazionale di essere un film abbastanza buono?

Elio | Official Trailer

Dopo che Elio viene contagiato dal virus dell’osservazione del cielo e tenta di contattare forme di vita aliene – reso in un montaggio sulle note di Once in a Lifetime dei Talking Heads, ovvero la colonna sonora perenne più a rischio di diventare la All Star dell’uomo pensante – il nostro eroe adolescente si ritrova più alienato che mai. Un tentativo di rafforzare il suo segnale sotto le mentite spoglie di un club di radioamatori junior finisce con un colpo di pistola in un occhio di Elio. Eppure non molla. Dopo aver sentito per caso un motivo musicale captato da un satellite, e che un dipendente della base pensa possa essere un saluto extraterrestre, Elio si intrufola in una sala comunicazioni e invia un messaggio. Il giorno dopo, riceve una risposta sotto forma di un raggio verde che lo rapisce. Sta finalmente per avere l’incontro ravvicinato con il tipo di nerd che ha sempre sognato!

Bisogna stare attenti a ciò che si desidera, ovviamente, ed Elio scopre rapidamente che il comitato intergalattico di ambasciatori (tra cui Tegmen, doppiato da Lucio Corsi) che lo ha rapito, noto collettivamente come Communiverso, crede che sia il leader della Terra. Peggio ancora, si aspettano che faccia pace con un guerrafondaio di nome Lord Grigon (Brad Garrett, da noi Adriano Giannini), la cui reazione al rifiuto di entrare a far parte del Communiverso è distruggerli. Supponiamo che la forte somiglianza di questo cattivo con il cattivo di Toy Story, l’Imperatore Zurg, sia una pura coincidenza. Forse i disegnatori avevano una scadenza ravvicinata?

La cattiva notizia: il tentativo di Elio di fare pace con l’ipersensibile Grigon finisce con la sua prigionia e, come i suoi compatrioti, la condanna all’estinzione. La buona notizia: quando fugge dalla sua cella, incontra Glordon (Remy Edgerly), il figlio trascurato di Grigon. Elaborano un piano che prevede la simulazione del rapimento di Glordon, nella speranza che una finta presa di ostaggi possa favorire un cessate il fuoco. Alla fine, Elio e suo fratello nato da un’altra madre inter-specie, sono gli unici a impedire che tutto venga annientato completamente da Grigon, ecc.

Tutto è bene quel che finisce bene, e Shi e la sua co-regista Madeline Sharafian, insieme a un gruppo di sceneggiatori/consulenti di storia accreditati, sanno come infilare brividi, risate e twist strappalacrime lungo la strada per quella sublime serie di colpi di scena finali di cui sopra. I riferimenti a Incontri ravvicinati del terzo tipo sottolineano senza dubbio l’influenza di quel capolavoro della fantascienza, ma il punto di riferimento più importante qui è un altro film di Spielberg che mescola legami cosmici e ragazzini disadattati. Il nome di Elio è solo di poche lettere inferiore a Elliott. Ha anche un migliore amico extraterrestre. Solo che, invece di aiutare un amico amante dei dolci a telefonare a casa, Elio sta cercando di lasciare il suo pianeta natale e trovare una stanza tutta sua ai confini della galassia, un appello disperato alla volta. È l’E.T. della Pixar, al contrario.

Da Rolling Stone US