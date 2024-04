David di Donatello 2024: gli snobbati e le sorprese delle nomination

Quello di Vera in Come pecore in mezzo ai lupi è il personaggio in assoluto più dark dell’attrice. Che forse anche un po’ per la sua fisicità elegante e rassicurante non aveva ancora interpretato un ruolo tanto hardcore. Nel crime-thriller di Lyda Patitucci (che non sarebbe stato male nella cinquina degli esordi, così come Andrea Arcangeli – perfetto – avrebbe potuto essere nominato tra i non protagonisti) invece veste i panni (in pelle nera) di una fixer dura e precisissima, obbligata dal suo lavoro a reprimere i sentimenti per confrontarsi quotidianamente con i peggiori criminali su piazza. Noi s’era mai vista un’Isabella Ragonese così tosta.



Foto: Fandango