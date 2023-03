L’attore di teatro affamato di follower in Siccità, il padrino di Ti mangio il cuore e il boss della Sanità in Nostalgia (in foto). Mettiamoci pure il contrabbandiere di armi in Rapiniamo il Duce e il Vins di My Soul Summer. Che su tutti questi ruoli in una stagione (IN UNA STAGIONE) non si sia trovato spazio per una nomination di Tommaso Ragno, il miglior caratterista su piazza e tra i migliori attori italiani tout court, ci sembra incredibile. Vergogna.