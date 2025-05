Cannes è di nuovo fortissimamente Cannes

La fine è nota: e, diciamocelo, per una volta anche scontata. Ma non per questo meno giusta, meno opportuna. La vittoria – meritata – della Palma d’oro di Jafar Panahi, con un film secco, schietto e con la schiena dritta assai, apologo implacabile e potente sull’inutilità della vendetta (no, non è solo “Un simple accident“…) e sul rifiuto di chi è stato vittima di trasformarsi in carnefice, parte da lontano: e il luogo del “delitto” è sempre lo stesso. Anche quell’anno, il 2010, eravamo a Cannes: Juliette Binoche era la protagonista di Copia conforme del padre di tutti i registi iraniani, Abbas Kiarostami. Alla domanda di una giornalista che le faceva presente della decisione di Panahi, arrestato dal regime, di iniziare lo sciopero della fame, scoppiò in lacrime. Un piano rabbioso e irrefrenabile, oltre che empatico ed emozionante, che fece il giro del mondo.

It Was Just an Accident new clip official from Cannes Film Festival 2025

Watch this video on YouTube

Quindici anni dopo, Binoche a Cannes è presidente della giuria, Panahi in concorso con un gran film: come poteva andare a finire? Una vittoria che era nelle premesse quindi (capita: a Venezia il presidente Bertolucci si ritrovò in concorso Godard: Leone più telefonato di così era difficile…), ma non per questo, è bene ripeterlo, inopportuna: il regista iraniano è infatti arrivato sulla Croisette con un film molto forte, girato in clandestinità, acclamato dalla critica e capace di toccare, non superficialmente, il pubblico. Il Festival facendolo trionfare (e permettendogli di chiudere un clamoroso triplete: Panahi infatti aveva già vinto a Venezia con Il cerchio e a Berlino con Taxi Teheran) lancia, inoltre, due messaggi importanti a livello politico e artistico: da una parte cerca di mettere al sicuro un regista, già incarcerato e torturato dal regime iraniano, che adesso, con la visibilità di questo premio, sarà forse più difficile “toccare”; dall’altra dopo una serie di Palme più pop (Triangle of Sadness, Anatomia di una caduta, Anora…), torna a investire con maggiore incisività in un cinema più squisitamente d’autore, più “piccolo” se vogliamo, ma dal fortissimo ritorno in termini di impegno e di sguardo sul presente.

The Secret Agent new clip official from Cannes Film Festival 2025 (2/2)

Watch this video on YouTube

Ma quindi, archiviata la Palma, come sta il Festival di Cannes? Bene, grazie: e voi? Il concorso, in particolare, quest’anno ha dimostrato una grande dinamicità, con una ricchezza di titoli buoni quando non ottimi e poche, se non pochissime (il mio peggio è Die, my love, quello dei critici internazionali, ahimé, è Martone, mentre i francesi hanno bocciato senz’appello Alpha, relegando la Ducournau, esaltata forse frettolosamente per Titane, al contrappasso), cadute. Subito centrato, nel tentativo, al di là dei soliti fedelissimi (i Dardenne, che però non sbagliano un colpo), di inseguire un ricambio generazionale quanto mai necessario (il concetto? Meglio un film bello di un autore non particolarmente conosciuto e di richiamo, ma nato magari negli anni ’80, che uno brutto di un venerabile e ottuagenario maestro che ormai ha esaurito la vena…), il Festival ha proposto un cartellone solidissimo, capace di coniugare autorialità e sentire comune.

In tutto questo il passepartout è stata la famiglia, i suoi conflitti, le sue storie: mai come in questo caso dominante, in particolare al femminile. A portare sullo schermo storie – e crisi – universali, mettendosi in spalla uno zaino di dubbi, di rancori o semplicemente di affetti, sono le figlie: quella (anzi quelle) di Sentimental Value di Trier, alla resa dei conti, tra cinema e verità, con il padre, quella di Alpha, ghettizzata, emarginata e difesa solo da una famiglia disfunzionale, quella di Renoir, costretta ad accompagnare il padre all’addio. Ma anche la suora mancata di Wes Anderson, costretta ad avere che fare con un padre piuttosto complicato. La famiglia spezzata di Woman and Child e di Sirât, quella di fatto, all’insegna della sorellanza, di Fuori, quella in nuce, e già in grandissima crisi di Die, My Love. O quella che manca, di cui cerca di riappropriarsi la protagonista di Romeria.

Sentimental Value new clip official from Cannes Film Festival 2025

Watch this video on YouTube

Sono le adolescenti come lei le grandi protagoniste dell’edizione 78, il Festival delle ragazze: quelle del bellissimo Sound of Falling, unite da un filo rosso che si dipana nel corso del tempo, ma anche la protagonista di La petite dernière, sospesa tra ricerca dell’identità e fede, le madri ragazzine dei Dardenne. Il resto non è mancia, ma politica. Quella che esce forte non solo dal film di Panahi, ma anche, con sguardo retroattivo, dal premiatissimo brasiliano O agente secreto (Prix de la mise en scène a Kleber Mendonça Filho e Prix d’interprétation masculin a Wagner Moura) e Two Prosecutors, dimenticato del palmarès. In Dossier 137 irrompe poi il passato più recente (gilet gialli e sbirri violenti), mentre Eagles of the Republic affonda la lama nell’Egitto del presente. È il mondo, è la vita: è, fortissimamente, Cannes.