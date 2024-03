Andate al cinema a (ri)vedere ‘Quarto potere’

Classifiche e Liste

Le più grandi ossessioni dei registi

Dai piedi per Tarantino al tempo per Nolan, dall'adolescenza per Sofia Coppola alla palette di colori per Wes Anderson. Ecco gli autori che sono riusciti a mettere le proprie "manie" dentro qualsiasi cosa facciano. Ossessionando (meravigliosamente) anche noi