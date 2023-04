Adrien Brody, il pianista del cinema

Dopo l’horror shyamalaniano The Village e il remake di King Kong by Peter Jackson, arriva il colpo di fulmine con Wes, che lo sceglie per interpretare il terzo fratello (gli altri due sono Owen Wilson e Jason Schwartzman) in viaggio per ritrovarsi un anno dopo il funerale del padre. Quello tra Brody e Anderson pare un match made in heaven, e l’attore entra ben presto nel club del regista cult. Lo rivediamo infatti in Grand Budapest Hotel nel ruolo del villain Dmitri, il figlio della defunta Madame D. (Tilda Swinton), in The French Dispatch nei panni del mercante d'arte ccarcerato che compra il dipinto del detenuto Benicio del Toro. Ed è pure nel cast dell’attesissimo Asteroid City, che sarà presentato in anteprima a Cannes.



Foto: Twentieth Century Fox