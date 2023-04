A (più di) qualcuno piace Ana de Armas

E pensare che non voleva nemmeno accettare la parte. Cena con delitto – Knives out catapulta Ana nel territori della crime comedy à la Agatha Christie. Il suo personaggio, Marta, l’infermiera dell’anziano scrittore di romanzi gialli la cui morte mette in moto tutta la trama, è al centro della storia. Ancora una volta de Armas riesce a distinguersi in mezzo a grandi nomi: da Daniel Craig a Jamie Lee Curtis, da Michael Shannon a Chris Evans (again). E per giunta vestita di felponi e spettinata. Don’t blame it on the beauty.



Foto: MRC II Distribution Company