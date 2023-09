Se dobbiamo parlare di palette autunnale, non possiamo non menzionare il regista che, in fatto di armocromia, non ha probabilmente eguali. Adattando Roald Dahl (per la prima volta: adesso arriverà La meravigliosa storia di Henry Sugar), Wes Anderson si sbizzarrisce con le nuance pastello. E il Signor Volpe in versione tweed sopra un tappeto di foglie è, semplicemente, divino. Oltre che tenerissimo.



Foto: 20th Century Fox