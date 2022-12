Nessuno carica di bontà umana i suoi personaggi come Spielberg. Prendete l’agente Dolores Torres, che ogni sacrosanto giorno deve timbrare come “respinta” la richiesta di Viktor Navorski per un visto d’accesso agli Stati Uniti. Chiunque smatterebbe, ma lei no: fa amicizia. E grazie a Viktor, finisce pure per sposarsi (ma non con lui).